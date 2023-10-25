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Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер

#Межкомнатные двери #Входные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Белый цвет в последние годы становится особенно популярным среди дизайнеров и их клиентов. Он активно используется для оформления домов и квартир. Часто выбирается и как главный цвет входной или межкомнатной двери.

Достоинства и недостатки дверей белого цвета

Чтобы понять, стоит ли выбирать белую дверь для своего дома, нужно разобраться со всеми плюсами и минусами такого варианта.

Достоинства:

  1. Белые двери (в отличии, например, от черных) визуально не уменьшают пространство. Это особенно важно в случае с маленькой по площади комнатой. Дополнительно увеличить визуально ее помогут разные дизайнерские хитрости. Например, зеркало на стене.

  2. Такая конструкция гармонично вписывается в любой дизайн интерьера. Нет стилей, для которых оказалась бы совершенно неуместной белая дверь.

  3. Возможность выбирать полотно с различными эффектными вставками. Белая основа отлично сочетается с дополнениями из металла, стекла, МДФ, ЛДСП и любых натуральных материалов.

  4. В современных магазинах представлен большой выбор белых дверей. Модели такого цвета есть у каждого производителя, в разных ценовых сегментах.

Недостатки:

  1. Маркость. Любые загрязнения будут отлично видны на белоснежной двери. Поэтому придется с особой тщательностью ухаживать за полотном, постоянно поддерживать его идеальную чистоту – защищать от пятен, брызг и даже пыли.

  2. Однообразность интерьера. Светлый дизайн со временем может надоесть. Но исправить ситуацию легко можно при помощи ярких контрастных элементов. Сегодня в продаже есть различные украшения для дверей. Можно выбирать цветные глазки, замки, ручки.

  3. Не сочетаемость с бежевым цветом. На фоне белого он смотрится грязным. Поэтому белоснежную дверь сложно вписать в бежевую прихожую.

Как вписать белую дверь в интерьер разных стилей

Белый цвет встречается в многообразии оттенков. Итоговый зависит от примеси к основному дополнительных красок. Идеального белоснежного цвета в природе не существует. Даже один оттенок может по-разному смотреться при смене освещения.

Как уже было отмечено выше, белый свет способен визуально расширять пространство. Отличным вариантом будет повесить в помещении зеркало. Тогда от него будет отражаться свет, добавляя воздуха, простора, легкости помещению. Это отличное дизайнерское решение, например, для миниатюрной прихожей.

 

Если потолок, пол, стены, мебель оказались в помещении темными, то белоснежная дверь отлично разбавит эту композицию. Она станет контрастным пятном на общем фоне, добавит интерьеру яркости. Пространство в результате не будет выглядеть скучно и однообразно.

Если же и стены, и дверь выполнены в белой цветовой гамме, то создать контраст помогут дополнительные детали. Например, декоративные вставки на дверное полотно. Они могут быть выполнены из натуральных материалов или, например, МДФ. Вставки сегодня встречаются любых цветов и фактур. Поэтому подобрать их легко удастся под любой интерьер.

Дверь межкомнатная "Gloss-701" Белый глянец глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Gloss-701 Глянец Белый глянец, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
27 120
Дверь межкомнатная "А3 ALU" Белая стекло Лакобель белый
Дверь межкомнатная А3 ALU Эмаль Белый, остекленная, лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
22 693
Дверь межкомнатная "Платина-7"  Crystall White вставка Сильвер грей кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Платина-7 Глянец Crystall White, глухая, декор сильвер грей, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
34 850
Дверь межкомнатная "Concept-703" Белоснежно матовый стекло Лакобель белый, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Белоснежно матовый, остекленная, лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-709" Мелинга белая глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-709 ПВХ Мелинга белая, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Concept-710" Белоснежно матовый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-710 Белоснежно матовый, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
32 968

 

Белая дверь в интерьере хай-тек

Этот стиль подразумевает минимализм во всем. Основные используемые цвета – бежевый, серый, черный и белый. Но можно «играть» с материалами и фактурами в интерьере.

С особой тщательностью выбирается отделка двери. Она не должна выбиваться из общего стиля и цветовой гаммы. Не стоит оформлять пространство рядом с белоснежной дверью оттенками бежевого. Этот совет актуален и для располагающейся поблизости мебели.

Интерьер в стиле лофт и белая дверь

Главная черта интерьера – обилие свободного пространства, света и воздуха. Для более эффектного яркого дизайна используются различные дополнительные элементы. Например, вставки из кирпича, массивные балки, вентиляционные трубы. Среди дополнительных признаков стиля можно отметить простоту, лаконичность, смешение разных цветов и материалов. Последние в основном используются натуральные.

В такой интерьер отлично впишется белоснежная дверь. Главное, выбирать простую лаконичную модель без растительных элементов, геометрических украшений, витиеватых сложных форм. Важно правильно подбирать не только дверное полотно, но и все его детали, фурнитуру. Нужно проследить, чтобы и ручка, и глазок тоже гармонично вписались в дизайн, а не казались лишними, неуместными.

Дверь межкомнатная стеклянная "Флори" Белая
Дверь межкомнатная Флори Стеклянные Белый, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 366 17 486 ₽ -35%
Дверь межкомнатная "К2" Белый матовый, стекло Лакобель белый, кромка - матовый хром
Дверь межкомнатная Квалитет К2 Экошпон Белый матовый, остекленная, лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
20 746
Дверь межкомнатная К "Симфония-Н" Эмаль белая стекло Белое матовое Кристалл
Дверь межкомнатная Симфония-Н Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
18 603
Дверь межкомнатная "Gloss-587" Белый глянец, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Gloss-587 Глянец Белый глянец, остекленная, ромб, царговая
19 643
Дверь межкомнатная шпонированная "V-V" Бьянко вставка Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная V-V Шпонированные Бьянко, глухая, декор лакобель чёрный, каркасно-щитовая
21 513

 

Дверь белого цвета в скандинавском интерьере

Это универсальный, доступный, простой и неброский стиль. В последние годы он завоевал небывалую популярность и теперь считается беспроигрышной классикой. Такой стиль актуально выбирать для помещений малых и больших площадей.

Оформить пространство в скандинавском стиле каждый человек может самостоятельно без помощи дизайнера. Помогут в этом даже подручные средства. Главным цветом в интерьере станет белый. 

В нем может быть выполнена и входная дверь. Декоративные вставки подойдут сюда металлические, стеклянные, текстильные. Допустимо использовать и элементы из любых натуральных материалов.

Можно бесконечно экспериментировать с моделями двери, подходящими к скандинавскому стилю. Несколько интересных вариантов удастся отыскать в каждом ценовом сегменте. Главное, чтобы это были изделия без деталей в стиле модерн или барокко.

 

Белая дверь в стиле минимализм

Главные признаки такого стиля – простота, понятность, элегантность. Отлично впишется в интерьер дверь с отделкой из МДФ любой тестуры или из гладкого дерева. Материалы могут быть использованы разные.

Желательно, чтобы они создавали ровную, аккуратную гладкую поверхность. Отлично подойдет к ним хромированная фурнитура. При этом дверь должна получиться простой, лаконичной, строгой.

Как сочетать белую дверь с другими цветами в интерьере

Выше мы уже обсудили, что белый цвет плохо сочетается с бежевым. Поэтому от последнего в прихожей или спальне с такой дверью лучше отказаться. Зато и стены, и пол, и потолок можно также сделать белоснежными. Тогда получится очень светлое визуально просторное, чистое помещение.

Чтобы оно не было скучным, однообразным, неинтересным, нужно позаботиться о ярких контрастных деталях, аксессуарах. Это могут быть пуфики, полки, коврики, плакаты, вешалки и многое другое.

Белоснежная дверь интересно смотрится на фоне ярких насыщенных стен. Например, красных, желтых, синих. Если в прихожей яркие сочные обои, то разгрузить интерьер поможет как раз белое дверное полотно. Глазок и ручка на нем могут быть окрашены в тот же насыщенный оттенок, что и стены.

Эффектно сочетается белая дверь и с черным фоном. Любителям темных стен стоит попробовать такие сочетания. Белоснежное дверное полотно разбавит общий черный фон, сделает пространство менее мрачным.

Дверь межкомнатная "А3" Белая стекло Лакобель белый
Дверь межкомнатная А3 Эмаль Белый, остекленная, лакобель белый, кромка abs, каркасно-щитовая
19 856
Дверь межкомнатная "Groove" Белая стекло Лакобель черный
Дверь межкомнатная Groove Эмаль Белый, остекленная, лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
17 880
Дверь межкомнатная К "Багетто 1" Эмаль белая стекло Сатинат
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
17 402
Дверь межкомнатная шпонированная "V-X" Бьянко вставка ПВХ Эмаль
Дверь межкомнатная V-X Шпонированные Бьянко, глухая, декор пвх эмаль, каркасно-щитовая
17 500

 

Какие бывают белые двери

Двери любого цвета различаются между собой по нескольким основным признакам. Так, в продаже удается отыскать белые варианты с разными механизмами открывания.

А еще отличающиеся между собой по конструкции, материалу.

 

Виды белых дверей по механизму открывания

На современном российском дверном рынке представлены модели дверей с несколькими вариантами открывания. Изучим их основные отличия и способы установки. Распашные двери – самый распространенный вариант среди покупателей. Они чаще всего используются в домах и квартирах между комнатами. Конструкции могут открываться как только в одну, так и в обе стороны.

Такие двери удастся легко и быстро установить. Они обеспечивают достаточный уровень тепло- и шумоизоляции. Среди главных минусов – необходимость достаточного пространства за дверьми для их свободного открывания. Но он окажется незначительным для владельцев просторных домов и квартир. Распашные двери бывают одностворчатые и двустворчатые. Первые хорошо подходят для спальни, детской или ванной комнаты. А варианты с двумя створками – для гостиной.

Раздвижные двери обычно выбираются в условиях небольшой площади помещения. Или для разделения больших комнат на зоны.

Такие двери бывают:

  • сдвигающиеся (из 1 полотна);

  • раздвигающиеся (из 2 створок).

Популярный вариант раздвижных дверей – купе. Чтобы их установить, требуется создавать специальную нишу из гипсокартона, в которую будет уходить полотно. 

Складные двери – интересная замена привычным распашным. Они также помогают значительно сэкономить пространство в помещении. 

Такие конструкции отлично подходят для комнат небольшой площади, ванной, гардеробной. Лучше всего выбирать их для помещений с минимальной проходимостью. Тогда получится значительно продлить срок службы двери и ее фурнитуры.

Основные виды складных дверей:

  1. «гармошка» – конструкции из большого количества узких секций (около 10 см), соединенных петлями, способных двигаться только в одну или в две стороны;

  2. «книжка» - конструкция из двух створок, более простая, но надежная, чем предыдущая.

Рото-дверь – минимально занимает пространство комнат своей половиной. Она поворачивается на оси внутри проема. Конструкции без петель. Поэтому и места ей нужно гораздо меньше. Открывается в обе стороны.

Дверь межкомнатная «Турин АК Тип-S» Матовый белый остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Турин АК Тип-S Экошпон Матовый белый, остекленная, сатинат белый, царговая
14 876
Дверь межкомнатная "Galera" Белая глухая
Дверь межкомнатная Galera Эмаль Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
15 806
Дверь межкомнатная "Оксфорд-1" Софт айс глухая
Дверь межкомнатная Оксфорд-1 Эмалит Софт айс, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
15 453
Дверь межкомнатная "Скай" Белый бархат стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Скай Винил Белый бархат, остекленная, сатинат белый, кромка abs, царговая
15 028
Дверь межкомнатная К "Соната-Н" Эмаль белая стекло Белое матовое Кристалл
Дверь межкомнатная Соната-Н Эмаль Белый, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
16 035

 

Типы конструкций белых дверей

По типу конструкции сегодня в продаже можно отыскать два типа дверей. Это каркасные и филенчатые. Каркасные конструкции изготавливаются из массива сосны. Внутри они наполняются ДСП (трубчатым) или картонно-сотовым материалом.

Чтобы дверь получилась прочной и долговечной, для нее выбирается еще металлическая кромка. Она может проходить по двум или даже четырем сторонам конструкции. Такие двери еще называют щитовыми.

У каркасных изделий есть много плюсов. Они недорогие, прочные, имеют небольшой вес. Но если повреждается хотя бы часть двери, заменять приходится все полотно.

Филенчатые конструкции состоят из нескольких элементов. Они собираются и разбираются. Второй название таких дверей – царговые. В их состав входит и царга, и филенка, и стоевые. Конструкции в итоге получаются максимально надежными и прочными. Наполняются они специальными панелями из дерева и стеклом. Стоевые изготавливаются сразу из массива сосны и МДФ.

Помимо прочности и надежности, к плюсам таких дверей можно отнести долговечность, устойчивость к разным условиям. Например, конструкция отлично выдерживает даже резкие перепады температуры, высокий уровень влаги. При повреждении деталей получится заменять только их, не трогая все полотно.

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
8 372
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-21 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), глухая, филенчатая
 
7 252
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886
Дверь межкомнатная «S-25» Серый матовый глухая
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая
11 074

 

Из каких материалов изготавливаются двери белого цвета

Если говорить о материале, из которого изготавливаются современные межкомнатные двери, то сегодня они представлены в огромном разнообразии. Особенно популярны варианты из сосны и МДФ. Они стоят дешевле, чем массив дерева и более просты, неприхотливы в уходе.

Можно выбрать также разные варианты покрытия для двери, которые позволят ей стать белоснежной:

  1. Unilack. Оно устойчиво к разным внешним воздействиям. Например, к ультрафиолету, физическим и химическим.

  2. Полипропилен. Это безопасный и экологичный вариант. В итоге получаются легкие компактные двери с повышенной износостойкостью и ударопрочностью. За ними легко ухаживать, выглядят такие конструкции стильно и привлекательно.

  3. Глянец. Это один из видов лакокрасочного покрытия, при создании которого применялись новейшие научные разработки. Благодаря нему дверь получается прочной, качественной, надежной с красивой глянцевой поверхностью. Она влагостойкая и нечувствительная к внешним воздействиям.

  4. Высокий глянец. Этот вариант похож на предыдущий. Но с ним двери имеют идеальную гладкую поверхность, которая не царапается и не стирается.

  5. НанШпон. Материал с красивой необычной структурой.

  6. Saidenmatt. Это матовое покрытие. Очень надежное, аккуратное.

Также покупатели могут выбрать для своего интерьера межкомнатные двери со стеклянными вставками. Они прекрасно сочетаются с белой основой. Конструкции со стеклами хорошо подходят для столовой, гостиной, кухни. Помогают добавить помещению света, воздуха. Стекла допускается выбирать прозрачные или матовые.

Белый цвет можно назвать универсальным. При желании его удается вписать в любой дизайн интерьера. Главное - при выборе двери обращать внимание не только на ее цвет и внешний вид, но и на другие важные характеристики.

Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
5 754 7 672 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska черный окрашенный lacobel
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая
 
3 898 4 872 ₽ -20%

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