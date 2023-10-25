Белый цвет в последние годы становится особенно популярным среди дизайнеров и их клиентов. Он активно используется для оформления домов и квартир. Часто выбирается и как главный цвет входной или межкомнатной двери.

Достоинства и недостатки дверей белого цвета

Чтобы понять, стоит ли выбирать белую дверь для своего дома, нужно разобраться со всеми плюсами и минусами такого варианта.

Достоинства:

Белые двери (в отличии, например, от черных) визуально не уменьшают пространство. Это особенно важно в случае с маленькой по площади комнатой. Дополнительно увеличить визуально ее помогут разные дизайнерские хитрости. Например, зеркало на стене. Такая конструкция гармонично вписывается в любой дизайн интерьера. Нет стилей, для которых оказалась бы совершенно неуместной белая дверь. Возможность выбирать полотно с различными эффектными вставками. Белая основа отлично сочетается с дополнениями из металла, стекла, МДФ, ЛДСП и любых натуральных материалов. В современных магазинах представлен большой выбор белых дверей. Модели такого цвета есть у каждого производителя, в разных ценовых сегментах.

Недостатки:

Маркость. Любые загрязнения будут отлично видны на белоснежной двери. Поэтому придется с особой тщательностью ухаживать за полотном, постоянно поддерживать его идеальную чистоту – защищать от пятен, брызг и даже пыли. Однообразность интерьера. Светлый дизайн со временем может надоесть. Но исправить ситуацию легко можно при помощи ярких контрастных элементов. Сегодня в продаже есть различные украшения для дверей. Можно выбирать цветные глазки, замки, ручки. Не сочетаемость с бежевым цветом. На фоне белого он смотрится грязным. Поэтому белоснежную дверь сложно вписать в бежевую прихожую.

Как вписать белую дверь в интерьер разных стилей

Белый цвет встречается в многообразии оттенков. Итоговый зависит от примеси к основному дополнительных красок. Идеального белоснежного цвета в природе не существует. Даже один оттенок может по-разному смотреться при смене освещения.

Как уже было отмечено выше, белый свет способен визуально расширять пространство. Отличным вариантом будет повесить в помещении зеркало. Тогда от него будет отражаться свет, добавляя воздуха, простора, легкости помещению. Это отличное дизайнерское решение, например, для миниатюрной прихожей.

Если потолок, пол, стены, мебель оказались в помещении темными, то белоснежная дверь отлично разбавит эту композицию. Она станет контрастным пятном на общем фоне, добавит интерьеру яркости. Пространство в результате не будет выглядеть скучно и однообразно.

Если же и стены, и дверь выполнены в белой цветовой гамме, то создать контраст помогут дополнительные детали. Например, декоративные вставки на дверное полотно. Они могут быть выполнены из натуральных материалов или, например, МДФ. Вставки сегодня встречаются любых цветов и фактур. Поэтому подобрать их легко удастся под любой интерьер.

Белая дверь в интерьере хай-тек

Этот стиль подразумевает минимализм во всем. Основные используемые цвета – бежевый, серый, черный и белый. Но можно «играть» с материалами и фактурами в интерьере.

С особой тщательностью выбирается отделка двери. Она не должна выбиваться из общего стиля и цветовой гаммы. Не стоит оформлять пространство рядом с белоснежной дверью оттенками бежевого. Этот совет актуален и для располагающейся поблизости мебели.

Интерьер в стиле лофт и белая дверь

Главная черта интерьера – обилие свободного пространства, света и воздуха. Для более эффектного яркого дизайна используются различные дополнительные элементы. Например, вставки из кирпича, массивные балки, вентиляционные трубы. Среди дополнительных признаков стиля можно отметить простоту, лаконичность, смешение разных цветов и материалов. Последние в основном используются натуральные.

В такой интерьер отлично впишется белоснежная дверь. Главное, выбирать простую лаконичную модель без растительных элементов, геометрических украшений, витиеватых сложных форм. Важно правильно подбирать не только дверное полотно, но и все его детали, фурнитуру. Нужно проследить, чтобы и ручка, и глазок тоже гармонично вписались в дизайн, а не казались лишними, неуместными.

Дверь белого цвета в скандинавском интерьере

Это универсальный, доступный, простой и неброский стиль. В последние годы он завоевал небывалую популярность и теперь считается беспроигрышной классикой. Такой стиль актуально выбирать для помещений малых и больших площадей.

Оформить пространство в скандинавском стиле каждый человек может самостоятельно без помощи дизайнера. Помогут в этом даже подручные средства. Главным цветом в интерьере станет белый.

В нем может быть выполнена и входная дверь. Декоративные вставки подойдут сюда металлические, стеклянные, текстильные. Допустимо использовать и элементы из любых натуральных материалов.

Можно бесконечно экспериментировать с моделями двери, подходящими к скандинавскому стилю. Несколько интересных вариантов удастся отыскать в каждом ценовом сегменте. Главное, чтобы это были изделия без деталей в стиле модерн или барокко.

Белая дверь в стиле минимализм

Главные признаки такого стиля – простота, понятность, элегантность. Отлично впишется в интерьер дверь с отделкой из МДФ любой тестуры или из гладкого дерева. Материалы могут быть использованы разные.

Желательно, чтобы они создавали ровную, аккуратную гладкую поверхность. Отлично подойдет к ним хромированная фурнитура. При этом дверь должна получиться простой, лаконичной, строгой.

Как сочетать белую дверь с другими цветами в интерьере

Выше мы уже обсудили, что белый цвет плохо сочетается с бежевым. Поэтому от последнего в прихожей или спальне с такой дверью лучше отказаться. Зато и стены, и пол, и потолок можно также сделать белоснежными. Тогда получится очень светлое визуально просторное, чистое помещение.

Чтобы оно не было скучным, однообразным, неинтересным, нужно позаботиться о ярких контрастных деталях, аксессуарах. Это могут быть пуфики, полки, коврики, плакаты, вешалки и многое другое.

Белоснежная дверь интересно смотрится на фоне ярких насыщенных стен. Например, красных, желтых, синих. Если в прихожей яркие сочные обои, то разгрузить интерьер поможет как раз белое дверное полотно. Глазок и ручка на нем могут быть окрашены в тот же насыщенный оттенок, что и стены.

Эффектно сочетается белая дверь и с черным фоном. Любителям темных стен стоит попробовать такие сочетания. Белоснежное дверное полотно разбавит общий черный фон, сделает пространство менее мрачным.

Какие бывают белые двери

Двери любого цвета различаются между собой по нескольким основным признакам. Так, в продаже удается отыскать белые варианты с разными механизмами открывания.

А еще отличающиеся между собой по конструкции, материалу.

Виды белых дверей по механизму открывания

На современном российском дверном рынке представлены модели дверей с несколькими вариантами открывания. Изучим их основные отличия и способы установки. Распашные двери – самый распространенный вариант среди покупателей. Они чаще всего используются в домах и квартирах между комнатами. Конструкции могут открываться как только в одну, так и в обе стороны.

Такие двери удастся легко и быстро установить. Они обеспечивают достаточный уровень тепло- и шумоизоляции. Среди главных минусов – необходимость достаточного пространства за дверьми для их свободного открывания. Но он окажется незначительным для владельцев просторных домов и квартир. Распашные двери бывают одностворчатые и двустворчатые. Первые хорошо подходят для спальни, детской или ванной комнаты. А варианты с двумя створками – для гостиной.

Раздвижные двери обычно выбираются в условиях небольшой площади помещения. Или для разделения больших комнат на зоны.

Такие двери бывают:

сдвигающиеся (из 1 полотна);

раздвигающиеся (из 2 створок).

Популярный вариант раздвижных дверей – купе. Чтобы их установить, требуется создавать специальную нишу из гипсокартона, в которую будет уходить полотно.

Складные двери – интересная замена привычным распашным. Они также помогают значительно сэкономить пространство в помещении.

Такие конструкции отлично подходят для комнат небольшой площади, ванной, гардеробной. Лучше всего выбирать их для помещений с минимальной проходимостью. Тогда получится значительно продлить срок службы двери и ее фурнитуры.

Основные виды складных дверей:

«гармошка» – конструкции из большого количества узких секций (около 10 см), соединенных петлями, способных двигаться только в одну или в две стороны; «книжка» - конструкция из двух створок, более простая, но надежная, чем предыдущая.

Рото-дверь – минимально занимает пространство комнат своей половиной. Она поворачивается на оси внутри проема. Конструкции без петель. Поэтому и места ей нужно гораздо меньше. Открывается в обе стороны.

Типы конструкций белых дверей

По типу конструкции сегодня в продаже можно отыскать два типа дверей. Это каркасные и филенчатые. Каркасные конструкции изготавливаются из массива сосны. Внутри они наполняются ДСП (трубчатым) или картонно-сотовым материалом.

Чтобы дверь получилась прочной и долговечной, для нее выбирается еще металлическая кромка. Она может проходить по двум или даже четырем сторонам конструкции. Такие двери еще называют щитовыми.

У каркасных изделий есть много плюсов. Они недорогие, прочные, имеют небольшой вес. Но если повреждается хотя бы часть двери, заменять приходится все полотно.

Филенчатые конструкции состоят из нескольких элементов. Они собираются и разбираются. Второй название таких дверей – царговые. В их состав входит и царга, и филенка, и стоевые. Конструкции в итоге получаются максимально надежными и прочными. Наполняются они специальными панелями из дерева и стеклом. Стоевые изготавливаются сразу из массива сосны и МДФ.

Помимо прочности и надежности, к плюсам таких дверей можно отнести долговечность, устойчивость к разным условиям. Например, конструкция отлично выдерживает даже резкие перепады температуры, высокий уровень влаги. При повреждении деталей получится заменять только их, не трогая все полотно.

Из каких материалов изготавливаются двери белого цвета

Если говорить о материале, из которого изготавливаются современные межкомнатные двери, то сегодня они представлены в огромном разнообразии. Особенно популярны варианты из сосны и МДФ. Они стоят дешевле, чем массив дерева и более просты, неприхотливы в уходе.

Можно выбрать также разные варианты покрытия для двери, которые позволят ей стать белоснежной:

Unilack. Оно устойчиво к разным внешним воздействиям. Например, к ультрафиолету, физическим и химическим. Полипропилен. Это безопасный и экологичный вариант. В итоге получаются легкие компактные двери с повышенной износостойкостью и ударопрочностью. За ними легко ухаживать, выглядят такие конструкции стильно и привлекательно. Глянец. Это один из видов лакокрасочного покрытия, при создании которого применялись новейшие научные разработки. Благодаря нему дверь получается прочной, качественной, надежной с красивой глянцевой поверхностью. Она влагостойкая и нечувствительная к внешним воздействиям. Высокий глянец. Этот вариант похож на предыдущий. Но с ним двери имеют идеальную гладкую поверхность, которая не царапается и не стирается. НанШпон. Материал с красивой необычной структурой. Saidenmatt. Это матовое покрытие. Очень надежное, аккуратное.

Также покупатели могут выбрать для своего интерьера межкомнатные двери со стеклянными вставками. Они прекрасно сочетаются с белой основой. Конструкции со стеклами хорошо подходят для столовой, гостиной, кухни. Помогают добавить помещению света, воздуха. Стекла допускается выбирать прозрачные или матовые.

Белый цвет можно назвать универсальным. При желании его удается вписать в любой дизайн интерьера. Главное - при выборе двери обращать внимание не только на ее цвет и внешний вид, но и на другие важные характеристики.