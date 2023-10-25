Двери из стекла все чаще можно встретить в современных интерьерах. И это неудивительно. Стеклянные двери выглядят оригинально, не препятствуют проникновению света в помещение, не боятся влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей. Кстати, это далеко не полный список достоинств таких моделей.





Особенности ухода за стеклянными дверями

Однако многие не покупают их, поскольку думают, что ухаживать за стеклянными дверями сложно. Спешим вас уверить, что это в корне неверное мнение. Такие двери достаточно практичны.

Ведь в отличие от многих других материалов, стекло не боится воды и не теряет своего привлекательного вида при контакте с моющими средствами. Загрязнения и следы жирных рук легко удаляются с таких полотен. Главное знать, как чистить стеклянные двери правильно. Поговорим об этом подробнее.





Как мыть стеклянные двери

Мы дадим вам несколько полезных советов, которые помогут без особого труда содержать двери из стекла в надлежащем виде. И не забудьте, что следует знать не только как мыть стеклянные двери, но и чем это делать.

Используйте для мытья стеклянных поверхностей только специальные моющие средства. В их состав довольно часто входит нашатырный спирт. Он легко удаляет жирные пятна и налет с таких дверей. Кстати, покупные средства можно заменить смесью воды и небольшого количества нашатырного спирта, приготовленной в домашних условиях. Для ухода за стеклянными дверями имейте под рукой мягкую губку или тряпочку, не содержащую никаких твердых частиц или абразивных элементов. Стекло боится контакта с твердыми частицами. Не используйте абразивных средств и жестких тканей даже для удаления стойких загрязнений. При наличии витражных вставок обязательно изучите рекомендации по уходу за ними, указанные производителем в инструкции. Разноцветные витражные стекла изготавливаются по специальным технологиям. Вследствие этого, производители обязательно прилагают к ним советы по уходу. Обязательно прочтите, как чистить стеклянные двери с витражами прежде, чем приступите к уборке.





В поисках ответа на вопрос как мыть стеклянные двери не забудьте, что в уходе нуждается не только поверхность двери, но и металлические ручки и петли. Используйте для очистки ручек мягкие ткани и не агрессивные моющие средства, а петли регулярно смазывайте небольшим количеством машинного масла.

Как видите, ухаживать за стеклянными дверями совсем несложно. Если вы будете делать это регулярно, то такие двери не потеряют своей привлекательности и будут работать исправно даже через несколько десятилетий.