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Как правильно определить размер дверной коробки: мастер-класс по замерам

#Межкомнатные двери #Входные двери #Двери #Советы эксперта
Как правильно определить размер дверной коробки: мастер-класс по замерам

Прежде, чем перейти к выбору полотна межкомнатной двери, необходимо выполнить монтаж коробки. Правильно подобранные материалы и корректная установка в значительной мере влияют на эксплуатационные характеристики дверного блока. 

Коробка – это конструктивный элемент, являющейся основой всего сооружения, поэтому экономить на ней нельзя. К тому же это может не понадобиться в связи с небольшим колебанием цен на разные виды изделий.

В большинстве случаев деталь уже входит в комплектацию дверной конструкции. Таким образом, обеспечивается единство стилистического оформления и цветовой гаммы.

Что представляет из себя дверная коробка

Под коробом межкомнатной двери обычно подразумевают своеобразную рамочную конструкцию с петлями, на которые крепится дверное полотно. Оформляя дверной проем, сперва монтируют коробку. Затем ее надежно фиксируют и подгоняют по форме. Очень важно установить конструкцию ровно. В противном случае это чревато провисанием дверей, скрипами и повреждением фурнитуры.

Для изготовления короба используют различные материалы: плиты МДФ, натуральное дерево, металлы и сплавы, а также пластик. Монтаж коробки проводится в зависимости от ее типа и целевого назначения.

Изделие можно сделать незаметным, если установить алюминиевую конструкцию в толщу стены, а затем окрасить изделие в соответствии с тоном отделки. Существуют также коробки со специальным пазом, который позволяет упростить процедуру крепления наличников и доборов.

Составляющие коробки зачастую размещаются по трем сторонам дверного проема. Однако для ванных комнат и туалетов, эксперты советуют использовать четырехкомпонентное изделие. Это позволяет надежно герметизировать помещение, предотвратив, таким образом, распространение влаги.

Для других помещений подойдет вариант установки сверху и по бокам. В этом случае следует оставить просвет между полотном двери и напольным покрытием, чтобы избежать царапания последнего.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Riviera Ice остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Riviera Ice
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Доставим завтра
Браво-1.55 Look Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Браво-2.55 Look Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 65» Сканди остекление Сатинато
SP 65 Сканди
8 305
Дверь межкомнатная «S-25» Серый матовый глухая
S-25 Серый матовый
10 390
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 59» Сканди остекление Сатинато
SP 59 Сканди
6 922
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 66» Венге остекление Сатинато
SP 66 Венге
7 879

 

Что входит в комплект дверного короба

Стандартный установочный набор состоит из:

  • наличников (телескопических, которые имеют тип крепления «шип» - «паз» и набивных, для монтажа которых активно используются гвозди или клеящий состав);

  • доборов (если этого требует глубина проема);

  • фурнитуры (врезной и накладной);

  • уплотнителя.

Стандартные размеры дверной коробки

Так как дверные проемы в большинстве случаев имеют стандартные размеры, то и габариты коробов мало чем отличаются. Более того, такая особенность всегда выгодна для покупателей, поскольку исключает необходимость подбора коробки по индивидуальным параметрам. Мебельные магазины также заботятся о сокращении времени доставки и установки, чтобы обеспечить максимальный комфорт клиента.

Размеры стандартной коробки определяются следующим образом. От ширины проема отнимают 100 мм, а от высоты – 50 мм.

Ниже приведена таблица соответствия габаритов коробки параметрам проема.

Единица измерения

Проем (ширина*высота)

Коробка (ширина*высота)

Дверь (ширина*высота)

мм

690*2070

650*2050

600*2000

мм

790*2070

750*2050

700*2000

мм

890*2070

850*2050

800*2000

мм

990*2070

950*2050

900*2000

 

Стандартный параметр глубины для всех дверных конструкций равен 75 мм. Тем не менее, на практике это значение может быть больше. В таком случае необходимы доборы. Их приобретают с учетом материалов и палитры оттенков дверного блока, чтобы сохранить гомогенность дизайна.

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
6С Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Гост-13 Итальянский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Гост-3 Серый
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
32С Л-01 (ИталОрех)
4 007 4 452 ₽ -10%

 

Какие типы дверных коробок существуют

Различают несколько типов дверных коробов в зависимости от их строения и способа установки.

  • Простые (изделие фиксируется в проеме с помощью гвоздей или шпилек, которые впоследствии можно замаскировать восковым карандашом или заглушкой).
  • Телескопические (устанавливаются по типу «шип» - «паз», благодаря чему места крепления невозможно разглядеть).
  •  Моноблочные (очень комфортные в сборке, которая производится по запилам, выполненным под углом 45 градусов, однако для монтажа необходимы идеально ровные стены и дверной проем).

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Скинни-20 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Браво-0 Super White
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Art
 
3 620 3 892 ₽ -7%

 

Формы дверных коробок

Несмотря на стандартные размеры, дверные коробки имеют разную геометрию.

  • Торцевые

В монтаже используется специальный каркас, который идет в комплекте с гипсокартоном, который применяется в качестве средства для крепежа.

  • Буква «П»

Обрамляют дверной проем сверху и по бокам. В стандартный набор для установки входят наличники, доборы, уплотнитель и сама коробка.

  • Угловые

Конструктивной особенностью этой модели является единство коробки и обналички. Г-образное изделие монтируется в каждый угол дверного проема.

 

Отдельный подвид представляют встроенные коробки. Они не заметны глазу, поскольку монтируются в толщу стены совместно с петлями.

Обычно они бывают:

  • Нестандартной формы (подгоняются под размеры проема, размеры которого выходят за шаблонные рамки. При этом облицовка и покраска дверного блока осуществляется в соответствии с индивидуальным видением заказчика);
  • Обработанные под окрашивание (ошлифованные и грунтованные в производственных условиях коробки подходят, если вы хотите самостоятельно нанести рисунок или краску на конструкцию).

Дверь межкомнатная "Future-583" Бетон темно-серый, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Future-583 Бетон тёмно-серый
11 539
Дверь межкомнатная Future-651 Бетон темно-серый Сатинато белое
Future-651 Бетон тёмно-серый
13 966
Дверь межкомнатная "Future-653" Бетон темно-серый стекло Сатинато
Future-653 Бетон тёмно-серый
14 630
Дверь межкомнатная "Future-641" Бетон тёмно-серый, стекло Сатинато белое
Future-641 Бетон тёмно-серый
10 230
Дверь межкомнатная "Future-656" Бетон тёмно-серый глухая
Future-656 Бетон тёмно-серый
15 480

 

Из каких материалов изготавливают дверные коробы

В качестве сырья для производства дверных коробок используют:

  • Плиты МДФ

Материал являет собой спрессованные листы из отходов деревообработки, покрытые шпоном, полипропиленовой пленкой или пластиком. Такая облицовка не только делает коробки из МДФ узнаваемыми, но и служит для продления эксплуатационного срока изделия.

  • Дерево

В качестве материала используют массивы дуба, бука, ясеня и сосны. Последний вариант имеет самую низкую стоимость в категории. Деревянная коробка нуждается в дополнительной обработке с помощью антисептика и лака.

  • Алюминий

Наиболее часто используется для встроенных коробок или дверей из стекла.

Вместе с коробкой продаются уголки для соединения конструктивных элементов и уплотнитель.

Дверь для сауны, короб из липы "Банные штучки", 1,7х0,7 м
Класс С
6 180
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная из Массива сосны "М5" Темный лак остекление художественное
Лучшая цена
М5 Tемный лак
8 799 11 732 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Доставим завтра
Порта-21 Под покраску
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-23 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
М5 Т-04 (Медовый)
12 712
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
М5 Т-05 (Светлый Лак)
12 712

 

Сколько составляющих в стандартном наборе для монтажа дверной коробки

Для одной двери понадобятся:

  • по 5 наличников с обеих сторон;

  • 3 коробки;

  • 2 петли;

  • 1 ручка;

  • несколько замков и накладок на ваше усмотрение.

Когда дверей в заказе несколько, коробку берут из расчёта 2,5 штуки на дверь. Дело в том, что во время производства коробки и наличники формируют цельными палками, которые не подлежат распиливанию в заводских условиях.

Для санузла понадобится дополнительная планка коробки, то есть суммарное количество возрастет до четырех штук. Случается, что проем оказывается глубже стандартных 75 мм. В этом случае необходимо заказать доборы, которые представлены в разных вариациях ширины.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Прайм Тон капучино
11 584
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-21 (БелДуб) глухая
Доставим завтра
Гост-0 Л-21 (БелДуб)
 
1 868 2 198 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-16 (Серый) глухая
Гост-0 Серый
 
2 366
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Гост-13 Т-01 (ДубНат)
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Гост-3 Т-01 (ДубНат)
8 162

 

Как маркируются стандартные дверные коробки

Качественные дверные коробки имеют маркировку в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 6629 88.

Базовые обозначения расшифровываются так:

«П» - полотно;

«Д» - сборная;

«У» - усиленное полотно;

«К» - качающееся полотно со стеклянными вставками;

«О» - застекленное полотно;

«ДМ» - суммарная ширина и высота межкомнатной двери и короба;

«Н» - наплав;

«П» - порог;

«Л» - левая сторона.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Классико-13 Под покраску
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-22» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-22 Под покраску
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-23 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная "Realta" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) глухая
Realta Светло-серый
13 470

 

Как правильно измерить габариты дверного проема

Перед установкой короба важно узнать точные параметры проема, в который он будет установлен. Размерность проема определяется по дверцам, стандартные пропорции которых приведены в таблице ниже.

Единица измерения

Высота двери

Высота проема

Ширина двери

Ширина проема

см

190

194-203

60

67-70

см

200

204-211

90

97-100

80

87-90

70

77-80

60

67-70

 

Расстояние от бокового короба до створки определяется по формуле: длина короба + 1,5 см. Напуск оставляют для создания зазора. Полученный результат умножают на два. В итоге конечная формула ширины короба выглядит так: 2*(длина короба + 1,5 см).

Для измерения высоты пользуются аналогичными расчетами, только суммарную длину короба и зазора не умножают на два, поскольку требуется только верхняя планка. Тем не менее, нужно добавить 0,5–1 см напуска для циркуляции воздуха.

Таким образом, итоговая формула высоты дверного короба такова: длина короба + 1,5 см + 0,5 см = длина короба + 2 см. Когда в композиции есть встроенный порог, его высоту также нужно добавить в формулу.

Как самостоятельно выполнить замеры перед установкой дверной коробки

Для того, чтобы произвести необходимые замеры правильно, необходимо выполнить действия в следующей последовательности:

  • снимите с петель старую дверь и демонтируйте коробку;

  • измерьте расстояние от верха до напольного покрытия по бокам и по середине;

  • проведите аналогичную манипуляцию для измерения ширины проема;

  • измерьте толщину стенки по обеим бокам;

  • запишите максимальную высоту, ширину и толщину, полученные в ходе измерений.

Отметим, что, если вы не можете самостоятельно снять предыдущие коробку и дверь, замеры можно делать по кромке обналички.

Какие нюансы следует учесть при выборе короба

Когда вы намереваетесь приобрести дверную коробку, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие особенности:

  1. Материал. У каждого сырья есть свои преимущества и недостатки. При этом специалисты единодушны в одном: не стоит выбирать коробку из ДВП, поскольку она недостаточно прочная, чтобы удержать полотно и обязательно прогнется под весом двери в ходе выполнения монтажных работ. Прекрасная альтернатива – дерево или МДФ.

  2. Устойчивость к физическому воздействию. МДФ с полипропиленовым покрытием легко поцарапать во время установки, поэтому не следует снимать защитную пленку до завершения процесса монтажа.

  3. Габариты проема. Когда в вашем доме идет капитальный ремонт, советуем проводить замеры дверного проема после того, как отделка стен и укладка напольного покрытия будут завершены, поскольку в результате облицовки поверхностей их параметры могут сильно видоизмениться. Учитывайте расположение электропроводки, чтобы заблаговременно заказать наличники, которые прикроют торчащие провода.

  4. Открытие дверей. Учитывайте в какую сторону открывается полотно, поскольку отверстия для петель должны в готовом изделии должны соответствовать вашему запросу. Если они слева, значит дверца левая, справа – правая. В случае с двустворчатой дверью стоит обратить внимание на расположение ручки: по левую руку – правая дверца, по правую – левая. Однако описанный принцип не работает для европейских дверей, стороны которых следует определять с точностью наоборот.

Коробка – незаменимая компонентная составляющая дверного блока. Если вы затрудняетесь в выборе конструкции, опытные консультанты магазина помогут подобрать подходящий вариант. Тем не менее, выбор палитры и качества всегда остается за покупателем.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Браво-27 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Прима-2 Wenge Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Доставим завтра
Скинни-32 П-33 (Венге)
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
 
4 032

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