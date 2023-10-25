Прежде, чем перейти к выбору полотна межкомнатной двери, необходимо выполнить монтаж коробки. Правильно подобранные материалы и корректная установка в значительной мере влияют на эксплуатационные характеристики дверного блока.

Коробка – это конструктивный элемент, являющейся основой всего сооружения, поэтому экономить на ней нельзя. К тому же это может не понадобиться в связи с небольшим колебанием цен на разные виды изделий.

В большинстве случаев деталь уже входит в комплектацию дверной конструкции. Таким образом, обеспечивается единство стилистического оформления и цветовой гаммы.

Что представляет из себя дверная коробка

Под коробом межкомнатной двери обычно подразумевают своеобразную рамочную конструкцию с петлями, на которые крепится дверное полотно. Оформляя дверной проем, сперва монтируют коробку. Затем ее надежно фиксируют и подгоняют по форме. Очень важно установить конструкцию ровно. В противном случае это чревато провисанием дверей, скрипами и повреждением фурнитуры.

Для изготовления короба используют различные материалы: плиты МДФ, натуральное дерево, металлы и сплавы, а также пластик. Монтаж коробки проводится в зависимости от ее типа и целевого назначения.

Изделие можно сделать незаметным, если установить алюминиевую конструкцию в толщу стены, а затем окрасить изделие в соответствии с тоном отделки. Существуют также коробки со специальным пазом, который позволяет упростить процедуру крепления наличников и доборов.

Составляющие коробки зачастую размещаются по трем сторонам дверного проема. Однако для ванных комнат и туалетов, эксперты советуют использовать четырехкомпонентное изделие. Это позволяет надежно герметизировать помещение, предотвратив, таким образом, распространение влаги.

Для других помещений подойдет вариант установки сверху и по бокам. В этом случае следует оставить просвет между полотном двери и напольным покрытием, чтобы избежать царапания последнего.

Что входит в комплект дверного короба

Стандартный установочный набор состоит из:

наличников (телескопических, которые имеют тип крепления «шип» - «паз» и набивных, для монтажа которых активно используются гвозди или клеящий состав);

доборов (если этого требует глубина проема);

фурнитуры (врезной и накладной);

уплотнителя.

Стандартные размеры дверной коробки

Так как дверные проемы в большинстве случаев имеют стандартные размеры, то и габариты коробов мало чем отличаются. Более того, такая особенность всегда выгодна для покупателей, поскольку исключает необходимость подбора коробки по индивидуальным параметрам. Мебельные магазины также заботятся о сокращении времени доставки и установки, чтобы обеспечить максимальный комфорт клиента.

Размеры стандартной коробки определяются следующим образом. От ширины проема отнимают 100 мм, а от высоты – 50 мм.

Ниже приведена таблица соответствия габаритов коробки параметрам проема.

Единица измерения Проем (ширина*высота) Коробка (ширина*высота) Дверь (ширина*высота) мм 690*2070 650*2050 600*2000 мм 790*2070 750*2050 700*2000 мм 890*2070 850*2050 800*2000 мм 990*2070 950*2050 900*2000

Стандартный параметр глубины для всех дверных конструкций равен 75 мм. Тем не менее, на практике это значение может быть больше. В таком случае необходимы доборы. Их приобретают с учетом материалов и палитры оттенков дверного блока, чтобы сохранить гомогенность дизайна.

Какие типы дверных коробок существуют

Различают несколько типов дверных коробов в зависимости от их строения и способа установки.

Простые (изделие фиксируется в проеме с помощью гвоздей или шпилек, которые впоследствии можно замаскировать восковым карандашом или заглушкой).

Телескопические (устанавливаются по типу «шип» - «паз», благодаря чему места крепления невозможно разглядеть).

Моноблочные (очень комфортные в сборке, которая производится по запилам, выполненным под углом 45 градусов, однако для монтажа необходимы идеально ровные стены и дверной проем).

Формы дверных коробок

Несмотря на стандартные размеры, дверные коробки имеют разную геометрию.

Торцевые

В монтаже используется специальный каркас, который идет в комплекте с гипсокартоном, который применяется в качестве средства для крепежа.

Буква «П»

Обрамляют дверной проем сверху и по бокам. В стандартный набор для установки входят наличники, доборы, уплотнитель и сама коробка.

Угловые

Конструктивной особенностью этой модели является единство коробки и обналички. Г-образное изделие монтируется в каждый угол дверного проема.

Отдельный подвид представляют встроенные коробки. Они не заметны глазу, поскольку монтируются в толщу стены совместно с петлями.

Обычно они бывают:

Нестандартной формы (подгоняются под размеры проема, размеры которого выходят за шаблонные рамки. При этом облицовка и покраска дверного блока осуществляется в соответствии с индивидуальным видением заказчика);

Обработанные под окрашивание (ошлифованные и грунтованные в производственных условиях коробки подходят, если вы хотите самостоятельно нанести рисунок или краску на конструкцию).

Из каких материалов изготавливают дверные коробы

В качестве сырья для производства дверных коробок используют:

Плиты МДФ

Материал являет собой спрессованные листы из отходов деревообработки, покрытые шпоном, полипропиленовой пленкой или пластиком. Такая облицовка не только делает коробки из МДФ узнаваемыми, но и служит для продления эксплуатационного срока изделия.

Дерево

В качестве материала используют массивы дуба, бука, ясеня и сосны. Последний вариант имеет самую низкую стоимость в категории. Деревянная коробка нуждается в дополнительной обработке с помощью антисептика и лака.

Алюминий

Наиболее часто используется для встроенных коробок или дверей из стекла.

Вместе с коробкой продаются уголки для соединения конструктивных элементов и уплотнитель.

Сколько составляющих в стандартном наборе для монтажа дверной коробки

Для одной двери понадобятся:

по 5 наличников с обеих сторон;

3 коробки;

2 петли;

1 ручка;

несколько замков и накладок на ваше усмотрение.

Когда дверей в заказе несколько, коробку берут из расчёта 2,5 штуки на дверь. Дело в том, что во время производства коробки и наличники формируют цельными палками, которые не подлежат распиливанию в заводских условиях.

Для санузла понадобится дополнительная планка коробки, то есть суммарное количество возрастет до четырех штук. Случается, что проем оказывается глубже стандартных 75 мм. В этом случае необходимо заказать доборы, которые представлены в разных вариациях ширины.

Как маркируются стандартные дверные коробки

Качественные дверные коробки имеют маркировку в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 6629 88.

Базовые обозначения расшифровываются так:

«П» - полотно;

«Д» - сборная;

«У» - усиленное полотно;

«К» - качающееся полотно со стеклянными вставками;

«О» - застекленное полотно;

«ДМ» - суммарная ширина и высота межкомнатной двери и короба;

«Н» - наплав;

«П» - порог;

«Л» - левая сторона.

Как правильно измерить габариты дверного проема

Перед установкой короба важно узнать точные параметры проема, в который он будет установлен. Размерность проема определяется по дверцам, стандартные пропорции которых приведены в таблице ниже.

Единица измерения Высота двери Высота проема Ширина двери Ширина проема см 190 194-203 60 67-70 см 200 204-211 90 97-100 80 87-90 70 77-80 60 67-70

Расстояние от бокового короба до створки определяется по формуле: длина короба + 1,5 см. Напуск оставляют для создания зазора. Полученный результат умножают на два. В итоге конечная формула ширины короба выглядит так: 2*(длина короба + 1,5 см).

Для измерения высоты пользуются аналогичными расчетами, только суммарную длину короба и зазора не умножают на два, поскольку требуется только верхняя планка. Тем не менее, нужно добавить 0,5–1 см напуска для циркуляции воздуха.

Таким образом, итоговая формула высоты дверного короба такова: длина короба + 1,5 см + 0,5 см = длина короба + 2 см. Когда в композиции есть встроенный порог, его высоту также нужно добавить в формулу.

Как самостоятельно выполнить замеры перед установкой дверной коробки

Для того, чтобы произвести необходимые замеры правильно, необходимо выполнить действия в следующей последовательности:

снимите с петель старую дверь и демонтируйте коробку;

измерьте расстояние от верха до напольного покрытия по бокам и по середине;

проведите аналогичную манипуляцию для измерения ширины проема;

измерьте толщину стенки по обеим бокам;

запишите максимальную высоту, ширину и толщину, полученные в ходе измерений.

Отметим, что, если вы не можете самостоятельно снять предыдущие коробку и дверь, замеры можно делать по кромке обналички.

Какие нюансы следует учесть при выборе короба

Когда вы намереваетесь приобрести дверную коробку, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие особенности:

Материал. У каждого сырья есть свои преимущества и недостатки. При этом специалисты единодушны в одном: не стоит выбирать коробку из ДВП, поскольку она недостаточно прочная, чтобы удержать полотно и обязательно прогнется под весом двери в ходе выполнения монтажных работ. Прекрасная альтернатива – дерево или МДФ. Устойчивость к физическому воздействию. МДФ с полипропиленовым покрытием легко поцарапать во время установки, поэтому не следует снимать защитную пленку до завершения процесса монтажа. Габариты проема. Когда в вашем доме идет капитальный ремонт, советуем проводить замеры дверного проема после того, как отделка стен и укладка напольного покрытия будут завершены, поскольку в результате облицовки поверхностей их параметры могут сильно видоизмениться. Учитывайте расположение электропроводки, чтобы заблаговременно заказать наличники, которые прикроют торчащие провода. Открытие дверей. Учитывайте в какую сторону открывается полотно, поскольку отверстия для петель должны в готовом изделии должны соответствовать вашему запросу. Если они слева, значит дверца левая, справа – правая. В случае с двустворчатой дверью стоит обратить внимание на расположение ручки: по левую руку – правая дверца, по правую – левая. Однако описанный принцип не работает для европейских дверей, стороны которых следует определять с точностью наоборот.

Коробка – незаменимая компонентная составляющая дверного блока. Если вы затрудняетесь в выборе конструкции, опытные консультанты магазина помогут подобрать подходящий вариант. Тем не менее, выбор палитры и качества всегда остается за покупателем.