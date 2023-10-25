Магнитные замки для межкомнатных дверей, которые относятся к новому поколению фурнитуры, с каждым днем становятся все популярней.

Секрет востребованности этих изделий прост: они подходят для любых дверных конструкций, эстетично выглядят, и рассчитаны минимум на 200 000 циклов открывания-закрывания.

При этом желающих приобрести такое чудо техники не останавливает даже сложная процедура монтажа.

Магнитные замки: виды и принцип работы

Современные магнитные замки делятся по принципу действия на:

пассивные

и активные.

Активные (электромагнитные) замки достаточно громоздкие, требуют подключения к электросети и устанавливаются, как правило, на двери подъездов, складских помещений, офисных зданий.

А вот пассивные замки, в которых используются движущиеся детали (например, ригель из магнитного материала, который втягивается в ответную планку со встроенным магнитом) – оптимальный вариант для любых межкомнатных дверей.

Виды пассивных магнитных замков по типу открывания

Такие замки отличаются по типу открывания:

есть модели с нажимными ручками,

сантехническими завертками (они актуальны для установки в санузлах),

магнитными картами,

ключами.

В продаже также имеются изделия, адаптированные для простых ключей, в комплект которых входят цилиндры.

Преимущества магнитных замков

Среди преимуществ магнитных замков специалисты отмечают:

отсутствие выступающих наружу частей;

возможность монтажа на любые двери с любым направлением открывания;

простоту конструкции;

бесшумность работы (она обеспечивается минимальным количеством подвижных элементов);

долговечность (там просто нечему ломаться!);

повышенную устойчивость к воздействию влаги;

отличную работоспособность даже при деформации дверного полотна и появлении зазора между самим замком и дверной коробкой.

Профессионалы рекомендуют приобретать всю необходимую фурнитуру и замки одновременно с новой дверью.

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