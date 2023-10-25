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Магнитные замки: особенности и принцип работы

#Межкомнатные двери #Монтаж #Фурнитура

Магнитные замки для межкомнатных дверей, которые относятся к новому поколению фурнитуры, с каждым днем становятся все популярней.

Секрет востребованности этих изделий прост: они подходят для любых дверных конструкций, эстетично выглядят, и рассчитаны минимум на 200 000 циклов открывания-закрывания.

При этом желающих приобрести такое чудо техники не останавливает даже сложная процедура монтажа.

Магнитные замки: виды и принцип работы

Современные магнитные замки делятся по принципу действия на:

  • пассивные

  • и активные.

Активные (электромагнитные) замки достаточно громоздкие, требуют подключения к электросети и устанавливаются, как правило, на двери подъездов, складских помещений, офисных зданий.

А вот пассивные замки, в которых используются движущиеся детали (например, ригель из магнитного материала, который втягивается в ответную планку со встроенным магнитом) – оптимальный вариант для любых межкомнатных дверей.


Виды пассивных магнитных замков по типу открывания

Такие замки отличаются по типу открывания:

  • есть модели с нажимными ручками,
  • сантехническими завертками (они актуальны для установки в санузлах),
  • магнитными картами,
  • ключами.
В продаже также имеются изделия, адаптированные для простых ключей, в комплект которых входят цилиндры.

Преимущества магнитных замков

Среди преимуществ магнитных замков специалисты отмечают:

  • отсутствие выступающих наружу частей;

  • возможность монтажа на любые двери с любым направлением открывания;

  • простоту конструкции;

  • бесшумность работы (она обеспечивается минимальным количеством подвижных элементов);

  • долговечность (там просто нечему ломаться!);

  • повышенную устойчивость к воздействию влаги;

  • отличную работоспособность даже при деформации дверного полотна и появлении зазора между самим замком и дверной коробкой.

Профессионалы рекомендуют приобретать всю необходимую фурнитуру и замки одновременно с новой дверью.

Специалисты «Склада Дверей 169.ru» помогут вам подобрать подходящие ручки и замки для любых моделей дверей из нашего каталога. Мы организуем доставку и установку дверей по указанному вами адресу с гарантией на все работы (гарантийный срок один год).

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