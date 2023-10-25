Магнитные замки для межкомнатных дверей, которые относятся к новому поколению фурнитуры, с каждым днем становятся все популярней.
Секрет востребованности этих изделий прост: они подходят для любых дверных конструкций, эстетично выглядят, и рассчитаны минимум на 200 000 циклов открывания-закрывания.
При этом желающих приобрести такое чудо техники не останавливает даже сложная процедура монтажа.
Магнитные замки: виды и принцип работы
Современные магнитные замки делятся по принципу действия на:
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пассивные
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и активные.
Активные (электромагнитные) замки достаточно громоздкие, требуют подключения к электросети и устанавливаются, как правило, на двери подъездов, складских помещений, офисных зданий.
А вот пассивные замки, в которых используются движущиеся детали (например, ригель из магнитного материала, который втягивается в ответную планку со встроенным магнитом) – оптимальный вариант для любых межкомнатных дверей.
Виды пассивных магнитных замков по типу открывания
Такие замки отличаются по типу открывания:
- есть модели с нажимными ручками,
- сантехническими завертками (они актуальны для установки в санузлах),
- магнитными картами,
- ключами.
Преимущества магнитных замков
Среди преимуществ магнитных замков специалисты отмечают:
- отсутствие выступающих наружу частей;
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возможность монтажа на любые двери с любым направлением открывания;
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простоту конструкции;
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бесшумность работы (она обеспечивается минимальным количеством подвижных элементов);
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долговечность (там просто нечему ломаться!);
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повышенную устойчивость к воздействию влаги;
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отличную работоспособность даже при деформации дверного полотна и появлении зазора между самим замком и дверной коробкой.
Профессионалы рекомендуют приобретать всю необходимую фурнитуру и замки одновременно с новой дверью.
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