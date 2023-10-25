Внешний вид двери со временем может ухудшиться вследствие появления сколов, царапин, других мелких дефектов. Такая ситуация особенно хорошо знакома тем, у кого в доме растут дети. Малыши часто повреждают поверхность межкомнатных дверей острыми предметами или игрушками. Эстетика интерьера от этого страдает, но стоит ли отчаиваться и планировать покупку нового полотна?

Вовсе нет. Вы вполне можете самостоятельно реставрировать дверь, используя специальные материалы и приспособления.





Ознакомиться с ними можно в специальном разделе сайта компании «Склад дверей 169.ru», которая не только занимается продажей входных и межкомнатных дверей самого различного вида, но и предлагает широкий выбор сопутствующих товаров и фурнитуры.

Менеджеры компании помогут вам:

выбрать методы реставрации, подходящие в конкретном случае;

правильно подобрать необходимые материалы для ее проведения.

Они готовы поделиться с вами секретами реставрации, дав подробную телефонную консультацию по этому вопросу. Ну а мы коротко рассмотрим основные этапы этого процесса и поговорим о том, какие материалы лучше использовать для устранения дефектов, возникающих в процессе эксплуатации дверей.





Особенности реставрационных работ для межкомнатных дверей

Тем, кто задумался над решением вопроса, как реставрировать дверь, не лишним будет узнать, что начинать надо не с устранения дефектов, а с подробного изучения поверхности полотна на предмет их обнаружения.

Ведь помимо больших сколов и царапин на полотне могут быть и более мелкие повреждения, которые также требуют реставрации. Не лишним будет поработать и над ними, чтобы дверь обрела первоначальный вид.





Методы реставрации межкомнатных дверей

Все дефекты необходимо рассмотреть и на предмет изучения их характера и выбора соответствующих материалов.



Вздутие шпона – распространенный дефект, появляющийся вследствие нарушения технологии изготовления.

Он опасен тем, что на месте «пузырей» со временем появляются трещины и щели. Не стоит их дожидаться. Если вы заметили на полотне вздутие, немедленно устраните его с помощью обычного утюга. Для этого необходимо нагреть прибор на среднем режиме и прижать на несколько секунд к поверхности двери в месте появления дефекта. Избавиться от «пузырей» можно и при помощи клея, который вводят посредством шприца, после чего обрабатывают полотно сухой мягкой тряпкой.

Мелкие дефекты – к ним относят царапины и небольшие сколы, возникающие в процессе эксплуатации.

В этом случае можно использовать как мягкий воск, так и восковой карандаш. Приобрести их по доступной цене можно на сайте компании «Склад дверей 169.ru».





Перед использованием воска необходимо очистить поверхность дверного полотна от загрязнений. После чего участки с дефектами дополнительно зачищают при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. На этом этапе нужно быть крайне осторожным, чтобы не снять лак и не ухудшить состояние полотна.

После этого в царапину закладывается мягкий воск и аккуратно втирается. Для этих целей лучше использовать специальный воск-шпатель, позволяющий провести реставрацию максимально качественно. Приобрести его можно в том же разделе сайта. После нанесения воска нужно затереть проблемное место мягкой ветошью, при этом лучше растирать вокруг царапины или скола.

При неглубоких царапинах покупать воск не стоит. В этом случае поможет специальный ретуширующий фломастер, позволяющий решить проблему максимально просто и быстро.





Более серьезные повреждения требуют профессиональной реставрации, поскольку даже подобрать правильно материал бывает далеко непросто. Тем более не стоит рисковать, пытаясь самостоятельно заделать дефекты двери, в том случае, когда отсутствуют навыки проведения таких работ.