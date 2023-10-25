25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото

Вы никогда не задумывались над тем, что дверной проем не просто конструктивный элемент, но и часть интерьера, которая должна нести эстетическую функцию.

Как красиво оформить дверной проем

С помощью комбинации материалов, фактур и цветовых решений, вы добьетесь того, чтобы дверной проем стал полноценным художественным элементом, органично вписывающимся в интерьер вашего дома.

Дверной проем не обязательно должен иметь форму прямоугольника. Ему можно придавать произвольную форму, например полукруга или арки.

Прямоугольный дверной проем

Начнем с классики и прямоугольной формы. Для того, чтобы облагородить дверной проем, вам потребуются наличники. Присутствие или отсутствие дверного полотна в данном случае не будет играть роли.

В рамках классического стиля уместным будет использование витражей, расположенных в верхней части дверного проема.

Трапециевидная форма дверного проема

В отличие от прямоугольной не столь популярна, потому как смотрится невыигрышно в маленьких помещениях, ведь она визуально «съедает» пространство.

А вот если речь заходит о просторных помещениях, то трапециевидная форма будет смотреться уместно. Такой дверной проем лучше обшивать материалами в светлой цветовой гамме.

Не следует подводить узкую верхнюю часть трапеции близко к потолку, это создаст ощущение, тяжелого и низкого потолка.

Оформляем дверной проем аркой

Форма арки станет отличным выбором, если дверной проем не имеет створки. Отсутствие острых углов, плавность линий и переходов визуально приподнимают потолок в просторных помещениях, а в маленьких, наоборот, делает его ниже.

Арочная форма отлично сочетается с отделкой натуральным деревом. Можно использовать МДФ с имитацией натурального дерева или панели из пластика со схожей цветовой гаммой и фактурой.

Асимметричная форма дверного проема

Асимметричные формы являются трендами современности. Следует избегать ломаных линий и острых углов. Лучше придерживаться плавности переходов. Для отделки отлично подойдет оклейка обоями или покраска.

Материалы для отделки дверного проема

1. Обои

Самый простой и в то же время проверенный и доступный вариант для отделки дверного проема. Обои подбирают в цвет стен. Если оттенок подобран верно, то дверной проем сольется с интерьером, как бы растворяясь в нем.

2. Панели МДФ

Прелесть использования МДФ панелей состоит в том, что нет необходимости выполнять предварительную подготовку поверхности перед их монтажом. Не потребуется выравнивания или нанесения слоя штукатурки. МДФ прочный материал, который не будет прогибаться, трескаться, ломаться и позволит создать ровную поверхность, устранив неровности и дефекты.

Широкий спектр цветовых решений и фактур даст возможность подобрать отделку, которая будет сочетаться с любым интерьером.

3. Пластиковые панели

В отличие от МДФ, пластик хрупкий и ломкий материал. Чтобы использовать его в качестве отделки требуется предварительная подготовка поверхностей с использованием штукатурки или гипсокартона.

Все дело в структуре пластиковых панелей - они имеют ячеистую структуру. Если поверхность на которую будут крепиться панели предварительно не выровнять, то при физическом воздействии появятся трещины.

Для крепления панелей лучше всего подойдут жидкие гвозди. Стыки маскируются пластиковыми уголками

4. Гипсокартон

Отделка гипсокартонном не является финишной, а служит для устранения неровностей или применяется в том случае, если изменена форма дверного проема. На профиль с оцинковкой монтируют листы гипсокартона. После завершения монтажа на полученную поверхность обязательно наносят грунт и только потом оклеивают обоями или красят.

5. Плитка

Применение плитки будет уместно, когда стены выполнены в аналогичном стиле. Ванная комната - яркий пример, где использование плитки наиболее рационально. Плитка не обязательно должна иметь форму квадрата или прямоугольника, на рынке представлены всевозможные варианты изогнутых форм, поэтому отделка дверного проема арочной формы не доставит серьезных проблем.

6. Штукатурка

Отделка штукатуркой постепенно уходит в прошлое и используется в том случае, когда нужен бюджетный вариант для подготовки под дальнейшую покраску или наклейку обоев.

Из недостатков - грязь, а точнее очень много грязи при выполнении работ. Если нарушить технологию нанесения, то появление трещин не заставит себя долго ждать. Нанести штукатурку самому проблематично.

7. Гипс

Интересный и одновременно непрактичный материал. Причина - тяжесть и хрупкость. Если ненадежно закрепить элемент гипсовой лепнины, существует большая вероятность, что он разобьется в результате падения.

Для того, чтобы гипс выглядел по настоящему впечатляюще, его должно быть много. Все элементы нужно сочетать между собой. Использование гипсовой лепнины в условиях тесных пространств - неудачная идея. Большие, светлые и просторные помещения в с сочетании с широкими дверными проемами - идеальный вариант для создания художественных композиции из гипсовых элементов.

От влаги гипс разрушается. Поэтому категорически не рекомендуется устанавливать элементы гипсовой лепнины в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах.

8. Полиуретан

Современным аналогом гипса является полиуретан. Его преимущества легкость, прочность и влагостойкость. По внешнему виду ничем не отличается от гипса. Поэтому, если требуется выполнить оформление дверного проема ванной комнаты элементами лепнины - полиуретан - отличный выбор.

На рынке представлены тысячи отдельных элементов, из которых можно создавать сложные художественные композиции. После монтажа места стыков отдельных элементов покрывают шпатлевкой и дорабатывают наждачкой.

Точно так же, как в ситуации с гипсом, полиуретан мало подходит для скромных по размерам помещений.

Полиуретан неотличим от гипса по внешнему виду, однако имеет ряд преимуществ, таких как прочность, легкий вес и устойчивость к воздействию сырости.

В статье мы рассмотрели лишь малую часть материалов, которые можно использовать для отделки дверного проема. Вы можете рассмотреть варианты отделки натуральной древесиной или камнем. Выбор остается за вами, экспериментируйте с материалами, цветами и фактурами для того чтобы добиться нужного эффекта.