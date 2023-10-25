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  4. 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото

25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото

#Межкомнатные двери #Монтаж #Ремонт #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Вы никогда не задумывались над тем, что дверной проем не просто конструктивный элемент, но  и часть интерьера, которая должна нести эстетическую функцию.

Как красиво оформить дверной проем

С помощью комбинации материалов, фактур и цветовых решений, вы добьетесь того, чтобы дверной проем стал полноценным художественным элементом, органично вписывающимся в интерьер вашего дома.

Дверной проем не обязательно должен иметь форму прямоугольника. Ему можно придавать произвольную форму, например полукруга или арки.

Прямоугольный дверной проем

Начнем с классики и прямоугольной формы. Для того, чтобы облагородить дверной проем, вам потребуются наличники. Присутствие или отсутствие дверного полотна в данном случае не будет играть роли.

В рамках классического стиля уместным будет использование витражей, расположенных в верхней части дверного проема.

Трапециевидная форма дверного проема

В отличие от прямоугольной не столь популярна, потому как смотрится невыигрышно в маленьких помещениях, ведь она визуально «съедает» пространство.

А вот если речь заходит о просторных помещениях, то трапециевидная форма будет смотреться уместно. Такой дверной проем лучше обшивать материалами в светлой цветовой гамме.

Не следует подводить узкую верхнюю часть трапеции близко к потолку, это создаст ощущение, тяжелого и низкого потолка.

Оформляем дверной проем аркой

Форма арки станет отличным выбором, если дверной проем не имеет створки. Отсутствие острых углов, плавность линий и переходов визуально приподнимают потолок в просторных помещениях, а в маленьких, наоборот, делает его ниже.

Арочная форма отлично сочетается с отделкой натуральным деревом. Можно использовать МДФ с имитацией натурального дерева или панели из пластика со схожей цветовой гаммой и фактурой.

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
14 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Original Oak, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
6 368 7 672 ₽ -17%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 Экошпон White Wood, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Stormy Wood, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 308 3 892 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Граффити-1.Д Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN ALU Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
16 852

 

Асимметричная форма дверного проема

Асимметричные формы являются трендами современности. Следует  избегать ломаных линий и острых углов. Лучше придерживаться плавности переходов. Для отделки отлично подойдет оклейка обоями или покраска.

Материалы для отделки дверного проема

1. Обои

Самый простой и в то же время проверенный и доступный вариант для отделки дверного проема. Обои подбирают в цвет стен. Если оттенок подобран  верно, то дверной проем сольется с интерьером, как бы растворяясь в нем.

2. Панели МДФ

Прелесть использования МДФ панелей состоит в том, что нет необходимости выполнять предварительную подготовку поверхности перед их монтажом. Не потребуется выравнивания или нанесения слоя штукатурки. МДФ прочный материал, который не будет прогибаться, трескаться, ломаться и позволит создать ровную поверхность, устранив неровности и дефекты.

Широкий спектр цветовых решений и фактур даст возможность подобрать отделку, которая будет сочетаться с любым интерьером.

 

3. Пластиковые панели

В отличие от МДФ, пластик хрупкий и ломкий материал. Чтобы использовать его в качестве отделки требуется предварительная подготовка поверхностей с использованием штукатурки или гипсокартона. 

Все дело в структуре пластиковых панелей - они имеют ячеистую структуру. Если поверхность на которую будут крепиться панели предварительно не выровнять, то при физическом воздействии появятся трещины. 

Для крепления панелей лучше всего подойдут жидкие гвозди. Стыки маскируются пластиковыми уголками

Межкомнатная арка Браво Ф-22 (БелДуб) 230*70-150*40
Межкомнатная арка Браво Ф-22 (БелДуб) 230*70-150*40
6 552
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Riviera Ice
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Riviera Ice
3 486
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Grey Wood
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Grey Wood
3 486
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Look Art
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Look Art
3 486
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Wenge Melinga
Межкомнатный Портал Эко Эко DIY Moderno Wenge Melinga
3 178

4. Гипсокартон

Отделка гипсокартонном не является финишной, а служит для устранения неровностей или применяется в том случае, если изменена форма дверного проема. На профиль с оцинковкой монтируют листы гипсокартона. После завершения монтажа на полученную поверхность обязательно наносят грунт и только потом оклеивают обоями или красят.

5. Плитка

Применение плитки будет уместно, когда стены выполнены в аналогичном стиле. Ванная комната - яркий пример, где использование плитки наиболее рационально. Плитка не обязательно должна иметь форму квадрата или прямоугольника, на рынке представлены всевозможные варианты изогнутых форм, поэтому отделка дверного проема арочной формы не доставит серьезных проблем.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Дверь межкомнатная Лотос-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Fresco, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 092

 

6. Штукатурка

Отделка штукатуркой постепенно уходит в прошлое и используется в том случае, когда нужен бюджетный вариант для подготовки под дальнейшую покраску или наклейку обоев.

Из недостатков - грязь, а точнее очень много грязи при выполнении работ. Если нарушить технологию нанесения, то появление трещин не заставит себя долго ждать. Нанести штукатурку самому проблематично.

7. Гипс

Интересный и одновременно непрактичный материал. Причина - тяжесть и хрупкость. Если ненадежно закрепить элемент гипсовой лепнины, существует большая вероятность, что он разобьется в результате падения.

Для того, чтобы гипс выглядел по настоящему впечатляюще, его должно быть много. Все элементы нужно сочетать между собой. Использование гипсовой лепнины в условиях тесных пространств - неудачная идея. Большие, светлые и просторные помещения в с сочетании с широкими дверными проемами -  идеальный вариант для создания художественных композиции из гипсовых элементов.

От влаги гипс разрушается. Поэтому категорически не рекомендуется устанавливать элементы гипсовой лепнины в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах.

8. Полиуретан

Современным аналогом гипса является полиуретан. Его преимущества легкость, прочность и влагостойкость. По внешнему виду ничем не отличается от гипса. Поэтому, если требуется выполнить оформление дверного проема ванной комнаты элементами лепнины - полиуретан - отличный выбор.

На рынке представлены тысячи отдельных элементов, из которых можно создавать сложные художественные композиции. После монтажа места стыков отдельных элементов покрывают шпатлевкой и дорабатывают наждачкой.

Точно так же, как в ситуации с гипсом, полиуретан мало подходит для скромных по размерам помещений.

Полиуретан неотличим от гипса по внешнему виду, однако имеет ряд преимуществ, таких как прочность, легкий вес и устойчивость к воздействию сырости.

В статье мы рассмотрели лишь малую часть материалов, которые можно использовать для отделки дверного проема. Вы можете рассмотреть варианты отделки натуральной древесиной или камнем. Выбор остается за вами, экспериментируйте с материалами, цветами и фактурами для того чтобы добиться нужного эффекта.

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 6С Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Ламинированные Итальянский орех, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Серый, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
Дверь межкомнатная 32С Ламинированные Л-01 (ИталОрех), остекленная, magic fog, филенчатая
4 007 4 452 ₽ -10%

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