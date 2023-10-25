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Чем мыть эмалевые двери

#Межкомнатные двери #Двери #Для кухни #Для ванной #Советы эксперта #Своими руками

Покрытые эмалью двери - та деталь, которая способна преобразить дом, сделать его стильным и уютным. Окрашивание с помощью эмали - популярная и простая техника, которая позволяет выбрать любой цвет из многообразия палитры. Такие двери притягивают взгляд своим блеском, и позволяют воплотить в жизнь Вашу задумку по дизайну.


Эксплуатация дверей с эмалевым покрытием

Эмалевые двери чрезвычайно стойкие к воздействию солнечных лучей, им не страшна влага, они долговечные и прочные. При правильной эксплуатации и надлежащем уходе такая дверь будет радовать вас долгие годы. 


После установки неизбежно возникает вопрос, как и чем правильно мыть такую дверь. Важную роль играет цветовое решение, так как на темных оттенках загрязнения видны отчетливее, следовательно, такая дверь требует к себе больше внимания.


Чем нельзя мыть двери, покрытые эмалью

Моющие средства для эмалевых дверей не должны содержать такие компоненты, как:

  • Ацетон, который способствует помутнению поверхности, и оставляет разводы.

  • Спирт, который приводит к преждевременному потускнению цвета.

  • Хлор, так как он просто обесцветит покрытие. Воск тоже стоит избегать, так как он оставляет после себя липкое покрытие, которое накапливает в себе пыль. В будущем такое загрязнение будет сложно удалить.


Особенности ухода за эмалевым покрытием межкомнатных дверей

Для мытья эмалевой поверхности используйте бесспиртовые средства для мытья стекол, специализированные полироли без воска, мягкие гели для мытья посуды, жидкое мыло. Инструментом для ухода рекомендуется выбрать тряпочки из микрофибры, так как этот материал не царапает поверхность.


Как видите, уход за эмалевыми дверями простой, и не требует дорогостоящих средств. У нас на сайте можно с легкостью подобрать дверную модель, которая будет соответствовать вашим требованиям и пожеланиям. Все товары на складе всегда в наличии, а это значит, что доставляем мы в самые кратчайшие сроки.


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