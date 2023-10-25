Жалюзи – хорошо знакомые всем светозащитные устройства. По замыслу изобретателя, запатентовавшего первые жалюзи в 1841 году, они должны были использоваться в качестве альтернативы тканевым портьерам. Действительно, жалюзи более практичны, ими легче регулировать световой поток. Современные модели, снабженные электроприводом и пультами ДУ, можно опускать и поднимать автоматически, приглушать или усиливать естественное освещение в помещении, не вставая с места.

Прогресс и фантазия интерьерных дизайнеров не стоят на месте. И для жалюзи нашлись необычные сферы применения. Сегодня их используют не только в качестве замены занавескам и шторам, но и вместо традиционных дверей, перегородок. К таким решениям декораторов подтолкнули уникальные эксплуатационные характеристики.

Обеспечивая приватность, закрывая от нескромных взглядов содержимое шкафов или комнат, такие модели не препятствуют естественному току воздуха. То есть, помещение хорошо вентилируется в течение дня. О том, какие типы жалюзийных дверей бывают и где их можно использовать, расскажем в этой статье.

Как используются для встроенных шкафов двери-жалюзи

Конструкция таких изделий достаточно проста:

на надежном каркасе из бруса или металлопластика крепятся тонкие полоски-ламели, в горизонтальном, вертикальном или диагональном положении;

каждую из них слегка отклоняют от вертикали, чтобы оставался промежуток между верхним и нижним элементом;

в зависимости от вида дверей-жалюзи подбирается фурнитура: дверные петли, направляющие, ручки.

Ламели изготавливаются из различных материалов – массива дерева, стали и алюминия, пластика. Встречаются и экзотические варианты, с тканевыми или плетеными из лозы, соломки жалюзи.

Область использования таких дверей довольно широка. Многое зависит от выбранного интерьерного дизайна, пожеланий владельцев и фантазии декоратора.

Ставни для окон и балконов монтируют снаружи. Они служат защитой для стекол, придают дому оригинальный внешний вид. Не препятствуя свободной циркуляции воздуха, такие дверцы притеняют летнее палящее солнце, обеспечивают приятную прохладу внутри помещений.

Наружные жалюзийные двери, установленные вместе с обычными входными дверями, позволяют проветривать дом в летнюю жару. При этом они препятствуют проникновению домашних животных, птиц.

Их монтируют вместо обычных дверей-купе во встроенные шкафы в коридорах и жилых комнатах. Они могут быть как распашными, так и раздвижными. Благодаря решетчатой конструкции, обеспечивающей постоянную вентиляцию, хранящиеся там вещи не «задыхаются», не плесневеют от повышенной влажности. Хозяевам не нужно периодически проветривать шкаф, оставляя двери раскрытыми или перетряхивать его содержимое.

Один из модных трендов – встроенные гардеробные в спальнях, детских комнатах, прихожих. Они представляют собой небольшие комнатки с собственным источником света, зеркалами, удобными банкетками. На входе чаще всего устанавливают раздвижные двери-купе или стильные «гармошки». Жалюзийные модели вместо традиционных сплошных полотен обеспечивают проникновение свежего воздуха в гардеробную, являются превосходной профилактикой появления моли или грибка. Кроме того, они смотрятся очень необычно, украшая интерьер.

Актуальны решетчатые дверцы из пластика или иного влагостойкого материала в ванных и туалетах. Они играют роль эксклюзивных экранов для смотровых и коммуникационных люков, которые необходимо оставлять для доступа к счетчикам, узлам соединения труб, местам монтажа встроенного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать именно жалюзийные конструкции, так как постоянный ток воздуха предотвращает появление конденсата, а значит – коррозию водопроводных и канализационных труб, бойлерных обвязок.

Выбирая интерьерный стиль для кухонного гарнитура, владельцы недвижимости часто останавливаются на «сельских» направлениях – кантри, прованс. Именно для них отлично подходят шкафчики с жалюзийными дверцами. Наклонные ламели надежно скрывают содержимое, обеспечивая идеальный порядок на кухне, а свободно проникающий воздух не дает заводиться жучкам, моли или плесневелым грибкам.

В зависимости от желаний хозяев, такими дверями можно закрыть шкафы для книг и детских игрушек, документов и канцелярских принадлежностей в рабочем кабинете. А разнообразный дизайн и обилие расцветок, материалов, позволяют подобрать подходящие варианты под любые нужды.

Достоинства и недостатки жалюзийных дверей для шкафов

позволяют экономно использовать доступное пространство, когда требуется учитывать каждый сантиметр. Особенно отличаются в этом отношении раздвижные и складные конструкции;

Решетчатый дизайн создает ощущение воздушности, полета. Он не переутяжеляет интерьер помещений;

Постоянная естественная вентиляция избавляет от неприятных запахов залежавшихся, пыльных вещей;

Поврежденные отдельные ламели легко реставрируются, продляя жизнь всей дверце;

Срок эксплуатации дверей-жалюзи не уступает более традиционным, массивным вариантам;

Легкие конструкции не требуют усиленных креплений.

Прежде, чем принимать решение, стоит узнать минусы данного типа дверей.

Сквозь ламели легко проникает не только воздух, но и пыль, различные запахи. Это не всегда удобно, требует поддерживать идеальную чистоту во всем доме.

Более высокая стоимость по сравнению со сплошными фасадами и дверцами.

Сложность покраски или покрытия лаком – каждый ламель приходится прокрашивать отдельно.

Кроме того, двери из дерева чувствительны к перепадам температур и повышенной влажности.

Какие виды дверей с жалюзи бывают

Компании-производители регулярно обновляют линейки своей продукции, выпуская новые коллекции. К услугам потребителей – множество интересных решений:

дверцы распашные на петлях;

раздвижные двери-купе, изделия, сдвигающиеся только в одну сторону;

изделия-гармошки, откидные и выдвижные конструкции;

модели в современном или эксклюзивном национальном дизайне, винтажные;

с уникальной текстурой дорогих пород древесины, лакированные или окрашенные в разные оттенки;

одно- и двухстворчатые, многостворчатые.

В зависимости от конструкции и размеров шкафа, пожеланий клиента, двери-жалюзи монтируются на петли или снабжаются роликами, мягко скользящими по алюминиевым, стальным направляющим.

Простые, тщательно выверенные производителями, конструкции можно устанавливать самостоятельно, без привлечения наемных мастеров. Достаточно следовать подробной и понятной инструкции, которая прикладывается к каждой модели.

Процесс сборки элементов и последующего монтажа не требует профессиональных инструментов. Основные задачи клиента при выборе и заказе дверей-жалюзи – это правильно сделанные замеры и с умом подобранный дизайн модели.