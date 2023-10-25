Жалюзи – хорошо знакомые всем светозащитные устройства. По замыслу изобретателя, запатентовавшего первые жалюзи в 1841 году, они должны были использоваться в качестве альтернативы тканевым портьерам. Действительно, жалюзи более практичны, ими легче регулировать световой поток. Современные модели, снабженные электроприводом и пультами ДУ, можно опускать и поднимать автоматически, приглушать или усиливать естественное освещение в помещении, не вставая с места.
Прогресс и фантазия интерьерных дизайнеров не стоят на месте. И для жалюзи нашлись необычные сферы применения. Сегодня их используют не только в качестве замены занавескам и шторам, но и вместо традиционных дверей, перегородок. К таким решениям декораторов подтолкнули уникальные эксплуатационные характеристики.
Обеспечивая приватность, закрывая от нескромных взглядов содержимое шкафов или комнат, такие модели не препятствуют естественному току воздуха. То есть, помещение хорошо вентилируется в течение дня. О том, какие типы жалюзийных дверей бывают и где их можно использовать, расскажем в этой статье.
Как используются для встроенных шкафов двери-жалюзи
Конструкция таких изделий достаточно проста:
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на надежном каркасе из бруса или металлопластика крепятся тонкие полоски-ламели, в горизонтальном, вертикальном или диагональном положении;
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каждую из них слегка отклоняют от вертикали, чтобы оставался промежуток между верхним и нижним элементом;
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в зависимости от вида дверей-жалюзи подбирается фурнитура: дверные петли, направляющие, ручки.
Ламели изготавливаются из различных материалов – массива дерева, стали и алюминия, пластика. Встречаются и экзотические варианты, с тканевыми или плетеными из лозы, соломки жалюзи.
Область использования таких дверей довольно широка. Многое зависит от выбранного интерьерного дизайна, пожеланий владельцев и фантазии декоратора.
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Ставни для окон и балконов монтируют снаружи. Они служат защитой для стекол, придают дому оригинальный внешний вид. Не препятствуя свободной циркуляции воздуха, такие дверцы притеняют летнее палящее солнце, обеспечивают приятную прохладу внутри помещений.
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Наружные жалюзийные двери, установленные вместе с обычными входными дверями, позволяют проветривать дом в летнюю жару. При этом они препятствуют проникновению домашних животных, птиц.
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Их монтируют вместо обычных дверей-купе во встроенные шкафы в коридорах и жилых комнатах. Они могут быть как распашными, так и раздвижными. Благодаря решетчатой конструкции, обеспечивающей постоянную вентиляцию, хранящиеся там вещи не «задыхаются», не плесневеют от повышенной влажности. Хозяевам не нужно периодически проветривать шкаф, оставляя двери раскрытыми или перетряхивать его содержимое.
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Один из модных трендов – встроенные гардеробные в спальнях, детских комнатах, прихожих. Они представляют собой небольшие комнатки с собственным источником света, зеркалами, удобными банкетками. На входе чаще всего устанавливают раздвижные двери-купе или стильные «гармошки». Жалюзийные модели вместо традиционных сплошных полотен обеспечивают проникновение свежего воздуха в гардеробную, являются превосходной профилактикой появления моли или грибка. Кроме того, они смотрятся очень необычно, украшая интерьер.
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Актуальны решетчатые дверцы из пластика или иного влагостойкого материала в ванных и туалетах. Они играют роль эксклюзивных экранов для смотровых и коммуникационных люков, которые необходимо оставлять для доступа к счетчикам, узлам соединения труб, местам монтажа встроенного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать именно жалюзийные конструкции, так как постоянный ток воздуха предотвращает появление конденсата, а значит – коррозию водопроводных и канализационных труб, бойлерных обвязок.
- Выбирая интерьерный стиль для кухонного гарнитура, владельцы недвижимости часто останавливаются на «сельских» направлениях – кантри, прованс. Именно для них отлично подходят шкафчики с жалюзийными дверцами. Наклонные ламели надежно скрывают содержимое, обеспечивая идеальный порядок на кухне, а свободно проникающий воздух не дает заводиться жучкам, моли или плесневелым грибкам.
В зависимости от желаний хозяев, такими дверями можно закрыть шкафы для книг и детских игрушек, документов и канцелярских принадлежностей в рабочем кабинете. А разнообразный дизайн и обилие расцветок, материалов, позволяют подобрать подходящие варианты под любые нужды.
Достоинства и недостатки жалюзийных дверей для шкафов
позволяют экономно использовать доступное пространство, когда требуется учитывать каждый сантиметр. Особенно отличаются в этом отношении раздвижные и складные конструкции;
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Решетчатый дизайн создает ощущение воздушности, полета. Он не переутяжеляет интерьер помещений;
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Постоянная естественная вентиляция избавляет от неприятных запахов залежавшихся, пыльных вещей;
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Поврежденные отдельные ламели легко реставрируются, продляя жизнь всей дверце;
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Срок эксплуатации дверей-жалюзи не уступает более традиционным, массивным вариантам;
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Легкие конструкции не требуют усиленных креплений.
Прежде, чем принимать решение, стоит узнать минусы данного типа дверей.
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Сквозь ламели легко проникает не только воздух, но и пыль, различные запахи. Это не всегда удобно, требует поддерживать идеальную чистоту во всем доме.
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Более высокая стоимость по сравнению со сплошными фасадами и дверцами.
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Сложность покраски или покрытия лаком – каждый ламель приходится прокрашивать отдельно.
Кроме того, двери из дерева чувствительны к перепадам температур и повышенной влажности.
Какие виды дверей с жалюзи бывают
Компании-производители регулярно обновляют линейки своей продукции, выпуская новые коллекции. К услугам потребителей – множество интересных решений:
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дверцы распашные на петлях;
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раздвижные двери-купе, изделия, сдвигающиеся только в одну сторону;
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изделия-гармошки, откидные и выдвижные конструкции;
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модели в современном или эксклюзивном национальном дизайне, винтажные;
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с уникальной текстурой дорогих пород древесины, лакированные или окрашенные в разные оттенки;
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одно- и двухстворчатые, многостворчатые.
В зависимости от конструкции и размеров шкафа, пожеланий клиента, двери-жалюзи монтируются на петли или снабжаются роликами, мягко скользящими по алюминиевым, стальным направляющим.
Простые, тщательно выверенные производителями, конструкции можно устанавливать самостоятельно, без привлечения наемных мастеров. Достаточно следовать подробной и понятной инструкции, которая прикладывается к каждой модели.
Процесс сборки элементов и последующего монтажа не требует профессиональных инструментов. Основные задачи клиента при выборе и заказе дверей-жалюзи – это правильно сделанные замеры и с умом подобранный дизайн модели.