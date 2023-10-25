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Как выбрать жалюзийные двери для встроенных шкафов и гардеробных

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта
Как выбрать жалюзийные двери для встроенных шкафов и гардеробных

Жалюзи – хорошо знакомые всем светозащитные устройства. По замыслу изобретателя, запатентовавшего первые жалюзи в 1841 году, они должны были использоваться в качестве альтернативы тканевым портьерам. Действительно, жалюзи более практичны, ими легче регулировать световой поток. Современные модели, снабженные электроприводом и пультами ДУ, можно опускать и поднимать автоматически, приглушать или усиливать естественное освещение в помещении, не вставая с места.

Прогресс и фантазия интерьерных дизайнеров не стоят на месте. И для жалюзи нашлись необычные сферы применения. Сегодня их используют не только в качестве замены занавескам и шторам, но и вместо традиционных дверей, перегородок. К таким решениям декораторов подтолкнули уникальные эксплуатационные характеристики. 

Обеспечивая приватность, закрывая от нескромных взглядов содержимое шкафов или комнат, такие модели не препятствуют естественному току воздуха. То есть, помещение хорошо вентилируется в течение дня. О том, какие типы жалюзийных дверей бывают и где их можно использовать, расскажем в этой статье.

Как используются для встроенных шкафов двери-жалюзи

Конструкция таких изделий достаточно проста:

  • на надежном каркасе из бруса или металлопластика крепятся тонкие полоски-ламели, в горизонтальном, вертикальном или диагональном положении;

  • каждую из них слегка отклоняют от вертикали, чтобы оставался промежуток между верхним и нижним элементом;

  • в зависимости от вида дверей-жалюзи подбирается фурнитура: дверные петли, направляющие, ручки.

Ламели изготавливаются из различных материалов – массива дерева, стали и алюминия, пластика. Встречаются и экзотические варианты, с тканевыми или плетеными из лозы, соломки жалюзи.

Область использования таких дверей довольно широка. Многое зависит от выбранного интерьерного дизайна, пожеланий владельцев и фантазии декоратора.

  • Ставни для окон и балконов монтируют снаружи. Они служат защитой для стекол, придают дому оригинальный внешний вид. Не препятствуя свободной циркуляции воздуха, такие дверцы притеняют летнее палящее солнце, обеспечивают приятную прохладу внутри помещений.

  • Наружные жалюзийные двери, установленные вместе с обычными входными дверями, позволяют проветривать дом в летнюю жару. При этом они препятствуют проникновению домашних животных, птиц.

  • Их монтируют вместо обычных дверей-купе во встроенные шкафы в коридорах и жилых комнатах. Они могут быть как распашными, так и раздвижными. Благодаря решетчатой конструкции, обеспечивающей постоянную вентиляцию, хранящиеся там вещи не «задыхаются», не плесневеют от повышенной влажности. Хозяевам не нужно периодически проветривать шкаф, оставляя двери раскрытыми или перетряхивать его содержимое.

  • Один из модных трендов – встроенные гардеробные в спальнях, детских комнатах, прихожих. Они представляют собой небольшие комнатки с собственным источником света, зеркалами, удобными банкетками. На входе чаще всего устанавливают раздвижные двери-купе или стильные «гармошки». Жалюзийные модели вместо традиционных сплошных полотен обеспечивают проникновение свежего воздуха в гардеробную, являются превосходной профилактикой появления моли или грибка. Кроме того, они смотрятся очень необычно, украшая интерьер.

  • Актуальны решетчатые дверцы из пластика или иного влагостойкого материала в ванных и туалетах. Они играют роль эксклюзивных экранов для смотровых и коммуникационных люков, которые необходимо оставлять для доступа к счетчикам, узлам соединения труб, местам монтажа встроенного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать именно жалюзийные конструкции, так как постоянный ток воздуха предотвращает появление конденсата, а значит – коррозию водопроводных и канализационных труб, бойлерных обвязок.

  • Выбирая интерьерный стиль для кухонного гарнитура, владельцы недвижимости часто останавливаются на «сельских» направлениях – кантри, прованс. Именно для них отлично подходят шкафчики с жалюзийными дверцами. Наклонные ламели надежно скрывают содержимое, обеспечивая идеальный порядок на кухне, а свободно проникающий воздух не дает заводиться жучкам, моли или плесневелым грибкам.

В зависимости от желаний хозяев, такими дверями можно закрыть шкафы для книг и детских игрушек, документов и канцелярских принадлежностей в рабочем кабинете. А разнообразный дизайн и обилие расцветок, материалов, позволяют подобрать подходящие варианты под любые нужды.

Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 152
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
 
4 133 4 592 ₽ -10%

 

Достоинства и недостатки жалюзийных дверей для шкафов

позволяют экономно использовать доступное пространство, когда требуется учитывать каждый сантиметр. Особенно отличаются в этом отношении раздвижные и складные конструкции;

  • Решетчатый дизайн создает ощущение воздушности, полета. Он не переутяжеляет интерьер помещений;

  • Постоянная естественная вентиляция избавляет от неприятных запахов залежавшихся, пыльных вещей;

  • Поврежденные отдельные ламели легко реставрируются, продляя жизнь всей дверце;

  • Срок эксплуатации дверей-жалюзи не уступает более традиционным, массивным вариантам;

  • Легкие конструкции не требуют усиленных креплений.

Прежде, чем принимать решение, стоит узнать минусы данного типа дверей.

  • Сквозь ламели легко проникает не только воздух, но и пыль, различные запахи. Это не всегда удобно, требует поддерживать идеальную чистоту во всем доме.

  • Более высокая стоимость по сравнению со сплошными фасадами и дверцами.

  • Сложность покраски или покрытия лаком – каждый ламель приходится прокрашивать отдельно.

Кроме того, двери из дерева чувствительны к перепадам температур и повышенной влажности.

 

Какие виды дверей с жалюзи бывают

Компании-производители регулярно обновляют линейки своей продукции, выпуская новые коллекции. К услугам потребителей – множество интересных решений:

  • дверцы распашные на петлях;

  • раздвижные двери-купе, изделия, сдвигающиеся только в одну сторону;

  • изделия-гармошки, откидные и выдвижные конструкции;

  • модели в современном или эксклюзивном национальном дизайне, винтажные;

  • с уникальной текстурой дорогих пород древесины, лакированные или окрашенные в разные оттенки;

  • одно- и двухстворчатые, многостворчатые.

В зависимости от конструкции и размеров шкафа, пожеланий клиента, двери-жалюзи монтируются на петли или снабжаются роликами, мягко скользящими по алюминиевым, стальным направляющим.

Простые, тщательно выверенные производителями, конструкции можно устанавливать самостоятельно, без привлечения наемных мастеров. Достаточно следовать подробной и понятной инструкции, которая прикладывается к каждой модели.

Процесс сборки элементов и последующего монтажа не требует профессиональных инструментов. Основные задачи клиента при выборе и заказе дверей-жалюзи – это правильно сделанные замеры и с умом подобранный дизайн модели.

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Bianco Veralinga глухая
Дверь межкомнатная Bravo-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, филенчатая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Grey Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Grey Melinga, глухая, филенчатая
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, каркасно-щитовая
3 472

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