Как выбрать петли для межкомнатных дверей

Итак, вы уже подобрали для любимой квартиры роскошные двери, которые подчеркивают красоту интерьера, гармонично смотрятся с мебелью и паркетом и радуют глаз своим внешним видом. Но не стоит забывать и о том, что дверь в первую очередь несет функциональную нагрузку. Поэтому и к выбору фурнитуры для них стоит подойти ответственно, ведь ничто так не портит впечатление даже от самой аккуратной квартиры или дома, как плохо открывающиеся двери.

Виды петель для межкомнатных дверей

За работу дверей в первую очередь отвечают петли. Эти маленькие приспособления помогают полотну закрепиться на коробке, чтобы затем нормально открываться и закрываться. Какие петли стоит выбрать для межкомнатных дверей?

Неправильно подобранные модели могут расщепить полотно и быстро выйти из строя, поэтому следует внимательно отнестись к выбору этой фурнитуры. Для начала определитесь, из чего петли должны быть изготовлены:

Латунированные петли. Производятся из цинковых или стальных сплавов, а затем латунируются для улучшения скольжения, повышения устойчивости к ржавчине. Выпускаются в любом цвете и считаются самым экономичным видом петель;

Производятся из цинковых или стальных сплавов, а затем латунируются для улучшения скольжения, повышения устойчивости к ржавчине. Выпускаются в любом цвете и считаются самым экономичным видом петель; Латунные петли. Отливаются целиком из латуни. Основное преимущество латуни – изящная пластика, однако, такие петли требуют дополнительной установки противоскриптных колец или подшипников для понижения истираемости;

Отливаются целиком из латуни. Основное преимущество латуни – изящная пластика, однако, такие петли требуют дополнительной установки противоскриптных колец или подшипников для понижения истираемости; Стальные петли. Являются наиболее качественным и долговечным видом петель. Хотя стальные изделия стоят несколько дороже латунных аналогов, они гораздо крепче и прочнее. Некоторые называют такие петли «вечными». Единственным недостатком стальных петель является невозможность тонирования – вы можете приобрести петли только классической цветовой гаммы.

При выборе петель для межкомнатных дверей также стоит обратить внимание на способ их крепления.

Накладные петли для межкомнатных дверей

Два небольших цилиндра вворачиваются в дверную коробку и полотно, после чего насаживаются друг на друга. Специалисты рекомендуют устанавливать такие петли для межкомнатных дверей весом менее 50 кг;

Врезные петли для межкомнатных дверей

Требуют аккуратной эксплуатации, но выдерживают более высокие нагрузки;

Скрытые петли для межкомнатных дверей

Не видны при закрытой двери, что делает проемы очень необычными, но также выдерживают «легкие» двери, весом менее 50 кг;

Еще одним важным параметром является универсальность петель:

Неуниверсальные петли. В зависимости от способа открывания необходимо подобрать правую или левую петлю;

В зависимости от способа открывания необходимо подобрать правую или левую петлю; Универсальные петли. Подходят как для левосторонних, так и для правосторонних дверей. Невозможно ошибиться с выбором;

Покупателям не стоит забывать и о том, что во время эксплуатации выбранные петли могут выйти из строя. Например, если ваши малыши используют полотна как «качели», это может деформировать штырек петли и вывести ее из строя. Поэтому, если вы не отличаетесь аккуратным отношением к интерьеру, любите детей и животных, выбирайте наиболее прочные модели.





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