Можно ли класть плитку без швов

Плитка – универсальный и практичный облицовочный материал. Большой выбор дизайнов и широкий размерный ряд заметно облегчают выбор и процесс создания идеального интерьера. Все в ней прекрасно, если бы не одно НО: многих смущают межплиточные швы, которые бросаются в глаза и могут нарушить всю гармонию, созданную керамикой.





Зачем нужны межплиточные швы



Швы между керамическими плитами нуждаются в таком же внимании мастера, как и сам кафель и процесс его укладки. Существует масса вспомогательных приспособлений, чтобы сделать швы ровными и одинаковой глубины.





Финишная затирка предлагается в разных вариациях – от обычной белой до цветной с вкраплениями. Созданы все условия, чтобы межплиточные швы не нарушали общей гармонии керамической облицовки.





Тем временем швы не просто каприз дизайнера или плиточника.

Они несут практическую составляющую и делаются с определенными целями:

основу керамики составляет глина. Этот природный материал обладает особой пластичностью, свойства которой в небольшой степени присутствуют в плитке даже после обработки высоким давлением и обжиге при температуре выше 1000 градусов.

швы участвуют в создании уникальных дизайнов. Если использовать затирку на контрасте основного цвета получится оригинальная облицовка. А сочетание ярких красок позволит освежить интерьер;

При повышенной влажности или температурных перепадах плитка немного расширяется. Швы позволяют кафелю «двигаться» и облицовка не деформируется;





керамическая плитка, несмотря на штамповку, может отличаться по размерам. Даже в одной партии довольно часто встречаются детали с разыми габаритами. Стыки позволяют скрыть эти несовершенства керамики, и в общей облицовке помещения дефект незаметен;





края плитки не всегда идеально ровные. Укладка обычной керамической плитки встык невозможна, будет оставаться пространство из-за погрешностей. Швы помогают компенсировать эти изъяны.

Швы играют важную роль в процессе укладки плитки. Пренебрегать ими нельзя, только если в оформлении помещения не участвует специальный материал, который допускает бесшовную укладку.









Доводы «против» межплиточных швов

Противники наличия стыков в керамической облицовке мотивируют это следующими аргументами:



«межплиточные швы являются прекрасной средой для развития плесени и других болезнетворных бактерий». Если за плиткой в ванной или на кухне ухаживать и периодически обрабатывать поверхность специальными средствами, то вероятность развития грибка в стыках плит будет ровно такой же, как и на самой плитке;

«в стыках скапливается грязь и пыль и затирка со временем теряет привлекательность и приобретает некрасивый цвет». Решение проблемы все тоже, своевременный уход и выбор затирки подходящего цвета. Например, для плитки в ванной подойдет темная затирка;

«создание аккуратных, ровных швов требует времени и мастерства. В процессе монтажа важно следить, чтобы в затирку не попал клей, иначе она потеряет свои эстетические качества».

Да, весь процесс укладки плитки требует особого внимания и сосредоточенности. Если работу выполняет не профессионал, то швы далеко не самое сложное, с чем ему предстоит столкнуться;







«дополнительные расходы, так как хорошая затирка стоит недешево». Качественные материалы всегда отличались ценовым сегментом выше среднего.

Если вы не готовы переплачивать за оформление швов, присмотритесь к плитке, которую можно укладывать вплотную друг к другу. Сэкономить не получится, но облицовка будет без стыков.







Вопрос по наличию или отсутствию швов относится к индивидуальным предпочтениям. Если облицовка со стыками не нравится, среди современных материалов можно выбрать те, которые укладываются без швов.

Когда без швов на плитке точно не обойтись

Просто принять решение, что облицовка будет без швов недостаточно.







Укладка плитки без стыков невозможна в следующих случаях:

плитка монтируется на систему теплый пол. В этом случае «движения» плитки не избежать, так как температурные перепады будут регулярными;

используется дешевая керамика. У нее есть свои погрешности, в основном это разница в размерах. Она незначительная, несколько миллиметров, но на общем фоне будет очевидной, если делать укладку плитки вплотную друг к другу;

облицовка делается на уличном объекте. Такая облицовка предполагает много факторов, заставляющих плитку «играть» - атмосферные явления, повышенная влажность, температурные перепады. На укладке без швов в скором времени появятся дефекты.





В этих случаях стыков не избежать, поэтому лучше подумать над их оформлением, чтобы на общем фоне они выглядели эстетично и гармонично.









Когда можно укладывать плитку без швов

Укладка без стыков имеет своих поклонников благодаря монолитному результату.

Добиться такого эффекта можно с крупноформатным керамогранитом. Обычно используются плиты размером 60х60 см.



Керамогранит обладает низкой степенью влагопоглощения, не более 0,05%. Ему не страшны температурные перепады и повышенная влажность. Материал достойно выдерживает любые природные явления и служит долгие годы без потери первоначальных внешних характеристик.





Благодаря особенностям производства керамогранита, материал обладает повышенной прочностью. «Движения» плит под воздействием внешних факторов исключены.

Также обязательным условием для бесшовной укладки является идеально ровное основание. Поверхность нужно тщательно подготовить. Даже малейший перепад в несколько миллиметров негативно скажется на итоговой работе.





Крепкое основание – еще одно важное требование к бесшовной укладке, так как для облицовки без стыков используется крупноформатная плитка или керамогранит. Вес таких элементов выше, чем у классической керамики, соответственно нагрузка на основание будет больше.

Какая плитка подойдет для бесшовной укладки

1. Обычная керамика

Если постараться и потратить время, то без швов и без потери в качестве основания, можно выложить обычную керамическую плитку. Для этого каждое изделие придется вручную подгонять по размеру и обрабатывать края болгаркой.







2. Ректифицированная керамика

Здесь всю дополнительную работу за вас уже сделали при ректификации, особенном способе резки плитки, когда делаются ровные срезы и все элементы подгоняются по размеру.







Отсутствие фасок и одинаковый размер позволяют выполнить укладку без стыков. При этом качества плитки остаются прежними.

3. Натуральный камень

Монолитность покрытия достигается путем тщательной обработки каждого элемента и подгонки по размеру. После монтажа облицовку дополнительно полируют и линии стыков становятся практически не заметными.







4. Керамогранит

Прочный материал, который не впитывает влагу и не боится температурных перепадов отлично подходит для укладки без швов. Также используется ректифицированный керамогранит.















Этапы бесшовной укладки плитки на примере керамогранита

поверхность тщательно подготавливается – очищается от пыли, грязи и жировых отложений;

укрепление поверхности, лучше всего выполнить бетонную стяжку. Даже если имеется прочное основание из дерева, лучше провести дополнительную работу по укреплению, чтобы материал держался надежно и долго;

выравнивание необходимо даже при незначительных перепадах. Добиться качественного результата можно используя самовыравнивающиеся смеси. Они устраняют перепады даже в 1 миллиметр;

подготовка керамогранита. У изделий нужно обрезать все фаски, если они имеются и отполировать боковые части;

выбирается схема укладки;

наносится клей, слой которого регулируется с помощью шпателя с зубчиками;

укладывается первый элемент, фиксируется;

укладывается вторая плитка и плотно прижимается к первой. Если выступают излишки клея, их необходимо удалить сразу;

укладываются последующие элементы, каждый новый фрагмент проверятся строительным уровнем.

При разведении клея нужно следовать рекомендациям производителя, так как при неправильной консистенции могут образовываться пустоты, которые в итоге станут «слабым местом» в облицовке. Толщина клеевой основы должна быть одинаковой по всему периметру облицовки, иначе ровной бесшовной укладки добиться не получится.





Даже при таком методе укладки остается небольшой шов, примерно 1 миллиметр. На фоне крупноформатных пластов керамогранита и при затирке, выбранной в цвет, облицовка будет казаться монолитной.

Укладка без шва невозможна, даже при соблюдении всех требований к размерам материала и качеству краев, минимальный стык образуется в любом случае. Но такой шов легко замаскировать и сделать незаметным.

Для поклонников бесшовной укладки плитки это отличная возможность сделать монолитное покрытие из качественного материала на основе керамики.



