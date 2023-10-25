На первый взгляд, определение размеров дверного проема не представляет никакой сложности: замеряем высоту и ширину и заказываем двери. Но на самом деле значение имеет также глубина проема и правильность его конфигурации, материал стен и архитектурные особенности помещения, где будет устанавливаться дверь.

Если же при выполнении замеров все эти факторы не будут учтены, при установке дверей могут возникнуть непредвиденные трудности.

Самая распространенная проблема – несоответствие размера проема размеру приобретенных дверей и отсутствие дополнительных элементов (доборов, порогов и т.д.), без которых невозможен монтаж изделия.

Если проем можно увеличить или уменьшить, специалисты это сделают, а если нет, то выход только один – ехать в магазин, менять двери и докупать комплектующие.

Но поскольку двери – крупногабаритный и тяжелый товар (особенно это касается входных металлических дверей, вес которых 50-100 кг!), доставить их в магазин самостоятельно не получится: придется заказывать машину и грузчиков, а это потребует дополнительных расходов.

А если учесть, что несоответствие размеров проемов и дверей, как правило, обнаруживается специалистами, приехавшими устанавливать эти самые двери, монтаж придется переносить на другой день (и не факт, что сроки вас устроят!) и снова оплачивать выезд бригады.

Как работает замерщик дверей

Если же замеры будет производить специалист, он учтет все важные моменты, включая:

конструктивные особенности будущих дверей (конфигурацию коробки и полотна, способ крепления двери, в какую сторону она будет открываться и т.д.);

толщину и материал стен, их состояние в месте установки коробки и наличника;

а также составит список необходимых комплектующих, перечень дополнительных (скрытых) работ по подготовке проема к монтажу;

и определит оптимальный способ установки дверей.

Схема замера дверей

В результате вы будете точно знать, изделия какого размера и в какой комплектации вам нужно приобрести, а монтажники – с чем им придется столкнуться при выполнении работ по установке. А это гарантия того, что все мероприятия по замене дверей не займут много времени и не доставят вам лишних расходов и проблем.

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