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Зачем вызывать замерщика для установки дверей

#Монтаж #Ремонт

Все знают, что перед покупкой входных или межкомнатных дверей надо произвести замер дверных проемов. Это нужно для того, чтобы подобрать двери подходящего размера, а также определить необходимость и объем дополнительных работ. Выполнить замеры можно и самостоятельно, но лучше все же доверить это специалисту. 

Почему? Чтобы избежать лишних расходов и ненужных хлопот!

Неправильный замер двери

На первый взгляд, определение размеров дверного проема не представляет никакой сложности: замеряем высоту и ширину и заказываем двери. Но на самом деле значение имеет также глубина проема и правильность его конфигурации, материал стен и архитектурные особенности помещения, где будет устанавливаться дверь.

Если же при выполнении замеров все эти факторы не будут учтены, при установке дверей могут возникнуть непредвиденные трудности.

Самая распространенная проблема – несоответствие размера проема размеру приобретенных дверей и отсутствие дополнительных элементов (доборов, порогов и т.д.), без которых невозможен монтаж изделия. 

Если проем можно увеличить или уменьшить, специалисты это сделают, а если нет, то выход только один – ехать в магазин, менять двери и докупать комплектующие.

Но поскольку двери – крупногабаритный и тяжелый товар (особенно это касается входных металлических дверей, вес которых 50-100 кг!), доставить их в магазин самостоятельно не получится: придется заказывать машину и грузчиков, а это потребует дополнительных расходов. 

А если учесть, что несоответствие размеров проемов и дверей, как правило, обнаруживается специалистами, приехавшими устанавливать эти самые двери, монтаж придется переносить на другой день (и не факт, что сроки вас устроят!) и снова оплачивать выезд бригады.

Дверь межкомнатная "К2" Серый матовый, стекло Лакобель чёрный, кромка - ABS
Квалитет К2 Серый матовый
14 178
Дверь межкомнатная «Гранд В3» Белый матовый остекление Сатинато
Гранд В3 Белый матовый
12 314
Дверь межкомнатная «Турин В5» Серый матовый new остекление Сатинато
Турин В5 Серый матовый
13 360
Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Венеция АК Тип-S Матовый кремовый
14 258
Дверь межкомнатная «Неаполь Тип-S» Матовый белый глухая
Неаполь Тип-S Матовый белый
13 071
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
К-2 TOPPAN Дуб серый
13 808

 

Как работает замерщик дверей

Если же замеры будет производить специалист, он учтет все важные моменты, включая:

  • конструктивные особенности будущих дверей (конфигурацию коробки и полотна, способ крепления двери, в какую сторону она будет открываться и т.д.);

  • толщину и материал стен, их состояние в месте установки коробки и наличника;

  • а также составит список необходимых комплектующих, перечень дополнительных (скрытых) работ по подготовке проема к монтажу;

  • и определит оптимальный способ установки дверей.

 

 

Схема замера дверей

В результате вы будете точно знать, изделия какого размера и в какой комплектации вам нужно приобрести, а монтажники – с чем им придется столкнуться при выполнении работ по установке. А это гарантия того, что все мероприятия по замене дверей не займут много времени и не доставят вам лишних расходов и проблем.

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Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Муар Орех натуральный-2
16 439
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Арес Орех натуральный-2
21 371
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Сити-5 Крем
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Сити-5 Тон Орех-2
14 968

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