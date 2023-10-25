Деревообрабатывающая промышленность предлагает потребителю широкий спектр материалов для изготовления межкомнатных дверей, а дизайнеры прилагают максимум усилий, чтобы превратить повседневный предмет обстановки в произведение искусства.

Обзор современных материалов для межкомнатных дверей

Стеклянные, эмалированные, деревянные, полотна из массива, экошпона, стекла – фантазии художников нет предела. Посмотрим на двери с точки зрения их практичности, устойчивости к влаге, сопротивляемости механическим и динамическим нагрузкам. Оценим различные виды отделки с позиций красоты и эстетики.

Из какого материала лучше купить межкомнатную дверь

Межкомнатная дверь не рассчитана на сопротивляемость серьезным нагрузкам, поэтому понятно желание производителей сэкономить на материале. Но и потребитель не рассчитывает на замену изделия каждые 2-3 года, ведь это достаточно трудоемкая операция.

Следует соблюсти баланс: найти вариант, который выполнит возложенные на него функции и будет иметь оптимальный ценник.

Чтобы правильно выбрать межкомнатную дверь, следует ответить на ряд вопросов:

в каком помещении она будет устанавливаться; на какой срок службы рассчитана; выполняет утилитарную или декоративную функцию; есть ли в доме маленькие дети, домашние животные; насколько важна для комнат хорошая звуко-, тепло- и светоизоляция; какую сумму вы готовы потратить.

Когда выбирают модель для детской комнаты, думают об экологичности, красоте, хорошей звукоизоляции. В ванной - важна устойчивость к повышенной температуре и влажности. Если дизайн помещения выполнен в ультрамодном стиле, в нем отлично будут смотреться художественные изделия из сатинированного стекла с элегантным рисунком.

Межкомнатные двери из дерева и полимера

Модели из цельного дуба теперь встретишь редко, но пользуются стабильным спросом изделия из массива и полотна, покрытые шпоном. Приятный запах и фактура натурального дерева вызывают положительные эмоции. Деревянные створки теплые на ощупь и солидно выглядят.

Да и по экологичности дереву трудно подобрать альтернативу. Но древесина считается менее стабильным материалом, чем полимеры: она чувствительна к влаге, перепадам температуры, подвержена деформации при неправильном уходе. Чтобы исключить протекание диффузных процессов (гниения, рассыхания), ее пропитывают специальными составами, покрывают качественным лаком.

Межкомнатные двери из массива

Двери из массива – выбор любителей классики. Они солидно выглядят, идеально подходят стилям прованс, ампир, ренессанс, модерн. Для изготовления полотен отбирают лучшие сорта древесины - без сучков и дефектов. В результате изделие получается прочным, прослужит длительный период.

Двери из массива:

обеспечивают хорошую звукоизоляцию;

эстетично, дорого выглядят;

допускают тонкую обработку поверхности: фрезеровку, художественную резьбу.

Полотна из массива хвойных пород обладают приятным запахом и высоким классом экологичности, за что их охотно покупают в спальни, гостиные, детские комнаты.

К недостаткам подобного материала относят высокую горючесть, но стоит отметить, что в процессе горения подобный материал не станет источником выделения отравляющих веществ. Такие двери требуют щадящих условий эксплуатации (влажность 40-60%, температура 18-24°C). Сухой воздух становится причиной появления трещин, влажный – разбухания и деформации.

Межкомнатные двери из натурального шпона

Дверное полотно из массива нельзя отнести к эконом-классу – цена на него выше средней. Поэтому владельцу квартиры, желающему чувствовать натуральный запах, рекомендуют приобрести шпонированные двери.

Внутри подобного изделия – сращенный брус из хвойных пород, снаружи - полоска натуральной древесины. Приклеенная методом горячего или холодного прессования, она практически не подвержена деформации в сложных условиях эксплуатации.

К достоинствам шпонированных дверей относят:

низкую гигроскопичность (выдерживают влажность до 80%);

легкий вес (это позволяет устанавливать изделие в помещении с тонкими технологическими перекрытиями);

приятная фактура натурального дерева;

способность к восстановлению при мелких повреждениях.

Однако шпонированные модели уступают деревянным по прочности – обращаться с ними следует более бережно.

Межкомнатные двери из экошпона

Двери из экошпона завоевали потребителя соотношением цена/качество и высокими потребительскими свойствами за приемлемую цену. Благодаря особенностям технологии они заслужили репутацию суперпрочных – устойчивых к силовым и динамическим нагрузкам, царапинам и солнечному свету.

В качестве связующего вещества в них используют новый полимер – полипропилен, «намертво» склеивающий древесные волокна. Этот материал особенно любим жителями европейских стран, заботящихся о сохранности своих лесов.

Он стал достойной альтернативой натуральному дереву: содержит минимальное количество химических добавок, не имеет характерного «химозного» запаха и считается экологически безвредным. Двери из экошпона и еврошпона охотно покупают в офис и частную квартиру.

Такие изделия стоят дешевле, но звукоизоляция у них хуже. Если полотно (в результате грубого механического воздействия) все-таки удастся повредить, оно не подлежит восстановлению. Кроме того, синтетический клеящий состав не пропускает воздух, поэтому помещение приходится часто проветривать.

Межкомнатные двери из ПВХ

Бюджетный вариант пользуется в России популярностью вовсе не из-за цены, а за свои декоративные качества. Пленка со сложным названием поливинилхлорид знаменита способностью имитировать любую фактуру: мрамор, стекло, дерево, камень.

Такой материал практичен и неприхотлив в уходе, не боится влаги и ультрафиолетового излучения. Повредить его трудно, отсоединить пленку от основы – практически нереально, если она наносится в заводских условиях на профессиональном оборудовании.

Двери с покрытием из ПВХ подкупают разнообразием расцветок и декоративных решений. Пленка не только допускает богатую палитру цветов от белоснежного и кофе с молоком до антрацита, но обладает разнообразными эффектами. Выпускают ПВХ с эффектом глянца, перламутра, патины.

Достоинства и недостатки ламинированных межкомнатных дверей

У эко-шпона оспаривает пальму первенства ламинированная дверь. Наружная отделка дверного полотна ламинатином считается актуальным и практичным решением, а также разумной экономией семейного бюджета.

Такая дверь актуально смотрится в современном интерьере, допускает разнообразный декор (фигурные филенки, рисунки в технике фьюзинга), прекрасно сочетается со стеклянными элементами. Облицовку наносят методом горячего прессования, что обеспечивает конструкции необходимую прочность и долговечность.

Демократическая стоимость, богатство цветовых решений, неприхотливость в уходе сделали ламинированные модели востребованными в частных домах, современных квартирах и офисных учреждениях. К недостаткам подобного покрытия относят невозможность ремонта и невысокую экологичность.

Межкомнатные двери с эмалевым покрытием под покраску

Эмаль - тренд последних сезонов. Технологию нанесения стекловидной краски на дверное полотно считают довольно трудоемкой, зато она позволяет добиться удивительных декоративных эффектов.

Дополнительный слой патины (золотой или серебряной) позволяет искусственно состарить дверь. Эффект кракелюр – помогает имитировать мелкие трещинки. Эмаль с перламутровым эффектом делает поверхность мерцающей, способной отражать свет.

Преимущества дверей с эмалевым покрытием:

изысканный, дорогой вид;

широкий выбор оттенков;

эластичность покрытия (предотвращает растрескивания полотна в условиях повышенной влажности);

низкая гигроскопичность.

Как особенное лакокрасочное покрытие, эмаль требует бережного обращения. Она боится абразивных частичек в составе чистящих средств, на ней хорошо видны мелкие пятна и царапины. Зато поврежденное покрытие можно отреставрировать, вернув ему первоначальный вид.

Стеклянные межкомнатные двери

Полностью стеклянные модели с витражным рисунком завоевали потребителя воздушным обликом, красотой и надежной конструкцией. Их приобретают не только для украшения элитных офисов и апартаментов, но и для частного дома.

Стильный дизайн таких дверей - настоящий подарок для дизайнеров, по красоте им трудно составить конкуренцию. Стеклянные двери экологичны, в этом материале не содержится вредных примесей. К тому же закаленное сатинированное стекло считают абсолютно безопасным: даже в случае повреждения оно не разлетится на мелкие осколки и не поранит кого-то из домашних.

К недостаткам подобного материала относят его небюджетную стоимость, ограничения по размерам дверного проема (сложно «подогнать» такое полотно под индивидуальные размеры).

Межкомнатные двери из современных материалов

Новые технологии изменили представление о дизайне межкомнатных дверей. Играя с фактурой и цветом, они превратили утилитарный предмет интерьера в нарядное стильное изделие.

Инновационные материалы позволили снизить цену, увеличить сопротивляемость нагрузкам, добиться невиданного разнообразия оттенков и декоративных эффектов. Помимо известных потребителю, выпускают изделия с необычными свойствами.

Так, пользуется спросом у покупателей покрытие с эффектом 3D. Стильный дизайн и качественное исполнение пришлись по душе россиянам. Стоят такие модели недорого, но выглядят в современном интерьере очень актуально.

Сырье для производства закупают в Германии. Специально для помещений с высокой влажностью выпускают двери Аква. Их делают по бескромочной технологии из древесно-композитных материалов, покрывают специальным суперпрочным экошпоном и слоем защитного лака.

Мы живем в эпоху потребления. Сегодня можно подобрать двери под любой бюджет, интерьер, дизайн. Какой бы ни был материал (дорогой или бюджетный), важно, чтобы створки делали настоящие мастера на профессиональном оборудовании.

Работа на современных станках и соблюдение технологии способны облагородить даже недорогой ламинированный вариант. В то же время кустарный производитель не сможет сделать красивое изделие даже из редкого дорогого дерева. На «Склад Дверей 169.ru» двери попадают прямо от производителей, минуя цепочку посредников.

Длительная работа на российском рынке научила нас отбирать лучшие образцы продукции у российских и зарубежных производителей, чтобы предложить их своим покупателям. Наряду с изысканными дизайнерскими вариантами, в каталоге представлены недорогие двери для производственных нужд строительных компаний.