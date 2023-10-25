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Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления

#Межкомнатные двери #Двери

Деревообрабатывающая промышленность предлагает потребителю широкий спектр материалов для изготовления межкомнатных дверей, а дизайнеры прилагают максимум усилий, чтобы превратить повседневный предмет обстановки в произведение искусства.

Обзор современных материалов для межкомнатных дверей

Стеклянные, эмалированные, деревянные, полотна из массива, экошпона, стекла – фантазии художников нет предела. Посмотрим на двери с точки зрения их практичности, устойчивости к влаге, сопротивляемости механическим и динамическим нагрузкам. Оценим различные виды отделки с позиций красоты и эстетики. 

Из какого материала лучше купить межкомнатную дверь

Межкомнатная дверь не рассчитана на сопротивляемость серьезным нагрузкам, поэтому понятно желание производителей сэкономить на материале. Но и потребитель не рассчитывает на замену изделия каждые 2-3 года, ведь это достаточно трудоемкая операция. 

Следует соблюсти баланс: найти вариант, который выполнит возложенные на него функции и будет иметь оптимальный ценник. 

Чтобы правильно выбрать межкомнатную дверь, следует ответить на ряд вопросов:

  1. в каком помещении она будет устанавливаться;
  2. на какой срок службы рассчитана;
  3. выполняет утилитарную или декоративную функцию;
  4. есть ли в доме маленькие дети, домашние животные;
  5. насколько важна для комнат хорошая звуко-, тепло- и светоизоляция;
  6. какую сумму вы готовы потратить. 

Когда выбирают модель для детской комнаты, думают об экологичности, красоте, хорошей звукоизоляции. В ванной - важна устойчивость к повышенной температуре и влажности. Если дизайн помещения выполнен в ультрамодном стиле, в нем отлично будут смотреться художественные изделия из сатинированного стекла с элегантным рисунком.  

Межкомнатные двери из дерева и полимера

Модели из цельного дуба теперь встретишь редко, но пользуются стабильным спросом изделия из массива и полотна, покрытые шпоном. Приятный запах и фактура натурального дерева вызывают положительные эмоции. Деревянные створки теплые на ощупь и солидно выглядят. 

Да и по экологичности дереву трудно подобрать альтернативу. Но древесина считается менее стабильным материалом, чем полимеры: она чувствительна к влаге, перепадам температуры, подвержена деформации при неправильном уходе. Чтобы исключить протекание диффузных процессов (гниения, рассыхания), ее пропитывают специальными составами, покрывают качественным лаком. 

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Дверь межкомнатная Лотос-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Fresco, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 092

 

Межкомнатные двери из массива

Двери из массива – выбор любителей классики. Они солидно выглядят, идеально подходят стилям прованс, ампир, ренессанс, модерн. Для изготовления полотен отбирают лучшие сорта древесины - без сучков и дефектов. В результате изделие получается прочным, прослужит длительный период. 

Двери из массива:

  • обеспечивают хорошую звукоизоляцию;
  • эстетично, дорого выглядят;
  • допускают тонкую обработку поверхности: фрезеровку, художественную резьбу. 

Полотна из массива хвойных пород обладают приятным запахом и высоким классом экологичности, за что их охотно покупают в спальни, гостиные, детские комнаты. 

К недостаткам подобного материала относят высокую горючесть, но стоит отметить, что в процессе горения подобный материал не станет источником выделения отравляющих веществ. Такие двери требуют щадящих условий эксплуатации (влажность 40-60%, температура 18-24°C). Сухой воздух становится причиной появления трещин, влажный – разбухания и деформации. 

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Межкомнатные двери из натурального шпона

Дверное полотно из массива нельзя отнести к эконом-классу – цена на него выше средней. Поэтому владельцу квартиры, желающему чувствовать натуральный запах, рекомендуют приобрести шпонированные двери. 

Внутри подобного изделия – сращенный брус из хвойных пород, снаружи - полоска натуральной древесины. Приклеенная методом горячего или холодного прессования, она практически не подвержена деформации в сложных условиях эксплуатации.  

К достоинствам шпонированных дверей относят:

  • низкую гигроскопичность (выдерживают влажность до 80%);
  • легкий вес (это позволяет устанавливать изделие в помещении с тонкими технологическими перекрытиями);
  • приятная фактура натурального дерева;
  • способность к восстановлению при мелких повреждениях.  

Однако шпонированные модели уступают деревянным по прочности – обращаться с ними следует более бережно.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-3У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162

 

Межкомнатные двери из экошпона

Двери из экошпона завоевали потребителя соотношением цена/качество и высокими потребительскими свойствами за приемлемую цену. Благодаря особенностям технологии они заслужили репутацию суперпрочных – устойчивых к силовым и динамическим нагрузкам, царапинам и солнечному свету. 

В качестве связующего вещества в них используют новый полимер – полипропилен, «намертво» склеивающий древесные волокна. Этот материал особенно любим жителями европейских стран, заботящихся о сохранности своих лесов. 

Он стал достойной альтернативой натуральному дереву: содержит минимальное количество химических добавок, не имеет характерного «химозного» запаха и считается экологически безвредным. Двери из экошпона и еврошпона охотно покупают в офис и частную квартиру. 

Такие изделия стоят дешевле, но звукоизоляция у них хуже. Если полотно (в результате грубого механического воздействия) все-таки удастся повредить, оно не подлежит восстановлению. Кроме того, синтетический клеящий состав не пропускает воздух, поэтому помещение приходится часто проветривать.

 

Межкомнатные двери из ПВХ

Бюджетный вариант пользуется в России популярностью вовсе не из-за цены, а за свои декоративные качества. Пленка со сложным названием поливинилхлорид знаменита способностью имитировать любую фактуру: мрамор, стекло, дерево, камень. 

Такой материал практичен и неприхотлив в уходе, не боится влаги и ультрафиолетового излучения. Повредить его трудно, отсоединить пленку от основы – практически нереально, если она наносится в заводских условиях на профессиональном оборудовании. 

Двери с покрытием из ПВХ подкупают разнообразием расцветок и декоративных решений. Пленка не только допускает богатую палитру цветов от белоснежного и кофе с молоком до антрацита, но обладает разнообразными эффектами. Выпускают ПВХ с эффектом глянца, перламутра, патины.

Дверь межкомнатная "К2" Серый матовый, стекло Лакобель чёрный, кромка - ABS
Дверь межкомнатная Квалитет К2 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
17 909
Дверь межкомнатная «Гранд В3» Белый матовый остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Гранд В3 Экошпон Белый матовый, остекленная, сатинат белый, царговая
13 380
Дверь межкомнатная «Турин В5» Серый матовый new остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Турин В5 Экошпон Серый матовый, остекленная, сатинат белый, царговая
14 517
Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Венеция АК Тип-S Экошпон Матовый кремовый, остекленная, сатинат белый, царговая
15 197
Дверь межкомнатная «Неаполь Тип-S» Матовый белый глухая
Дверь межкомнатная Неаполь Тип-S Экошпон Матовый белый, глухая, царговая
13 932
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
13 808

 

Достоинства и недостатки ламинированных межкомнатных дверей

У эко-шпона оспаривает пальму первенства ламинированная дверь. Наружная отделка дверного полотна ламинатином считается актуальным и практичным решением, а также разумной экономией семейного бюджета.

Такая дверь актуально смотрится в современном интерьере, допускает разнообразный декор (фигурные филенки, рисунки в технике фьюзинга), прекрасно сочетается со стеклянными элементами. Облицовку наносят методом горячего прессования, что обеспечивает конструкции необходимую прочность и долговечность.

Демократическая стоимость, богатство цветовых решений, неприхотливость в уходе сделали ламинированные модели востребованными в частных домах, современных квартирах и офисных учреждениях. К недостаткам подобного покрытия относят невозможность ремонта и невысокую экологичность. 

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 6С Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Ламинированные Итальянский орех, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Серый, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
Дверь межкомнатная 32С Ламинированные Л-01 (ИталОрех), остекленная, magic fog, филенчатая
4 007 4 452 ₽ -10%

 

Межкомнатные двери с эмалевым покрытием под покраску

Эмаль - тренд последних сезонов. Технологию нанесения стекловидной краски на дверное полотно считают довольно трудоемкой, зато она позволяет добиться удивительных декоративных эффектов. 

Дополнительный слой патины (золотой или серебряной) позволяет искусственно состарить дверь. Эффект кракелюр – помогает имитировать мелкие трещинки. Эмаль с перламутровым эффектом делает поверхность мерцающей, способной отражать свет.  

Преимущества дверей с эмалевым покрытием:

  • изысканный, дорогой вид;
  • широкий выбор оттенков;
  • эластичность покрытия (предотвращает растрескивания полотна в условиях повышенной влажности);
  • низкая гигроскопичность.  

Как особенное лакокрасочное покрытие, эмаль требует бережного обращения. Она боится абразивных частичек в составе чистящих средств, на ней хорошо видны мелкие пятна и царапины. Зато поврежденное покрытие можно отреставрировать, вернув ему первоначальный вид.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
7 949 9 352 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
8 068 9 492 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Порта-23 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
4 599 6 132 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%

 

Стеклянные межкомнатные двери

Полностью стеклянные модели с витражным рисунком завоевали потребителя воздушным обликом, красотой и надежной конструкцией. Их приобретают не только для украшения элитных офисов и апартаментов, но и для частного дома. 

Стильный дизайн таких дверей - настоящий подарок для дизайнеров, по красоте им трудно составить конкуренцию. Стеклянные двери экологичны, в этом материале не содержится вредных примесей. К тому же закаленное сатинированное стекло считают абсолютно безопасным: даже в случае повреждения оно не разлетится на мелкие осколки и не поранит кого-то из домашних. 

К недостаткам подобного материала относят его небюджетную стоимость, ограничения по размерам дверного проема (сложно «подогнать» такое полотно под индивидуальные размеры). 

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886

 

Межкомнатные двери из современных материалов

Новые технологии изменили представление о дизайне межкомнатных дверей. Играя с фактурой и цветом, они превратили утилитарный предмет интерьера в нарядное стильное изделие. 

Инновационные материалы позволили снизить цену, увеличить сопротивляемость нагрузкам, добиться невиданного разнообразия оттенков и декоративных эффектов. Помимо известных потребителю, выпускают изделия с необычными свойствами. 

Так, пользуется спросом у покупателей покрытие с эффектом 3D. Стильный дизайн и качественное исполнение пришлись по душе россиянам. Стоят такие модели недорого, но выглядят в современном интерьере очень актуально. 

Сырье для производства закупают в Германии. Специально для помещений с высокой влажностью выпускают двери Аква. Их делают по бескромочной технологии из древесно-композитных материалов, покрывают специальным суперпрочным экошпоном и слоем защитного лака.  

Мы живем в эпоху потребления. Сегодня можно подобрать двери под любой бюджет, интерьер, дизайн. Какой бы ни был материал (дорогой или бюджетный), важно, чтобы створки делали настоящие мастера на профессиональном оборудовании. 

Работа на современных станках и соблюдение технологии способны облагородить даже недорогой ламинированный вариант. В то же время кустарный производитель не сможет сделать красивое изделие даже из редкого дорогого дерева. На «Склад Дверей 169.ru» двери попадают прямо от производителей, минуя цепочку посредников. 

Длительная работа на российском рынке научила нас отбирать лучшие образцы продукции у российских и зарубежных производителей, чтобы предложить их своим покупателям. Наряду с изысканными дизайнерскими вариантами, в каталоге представлены недорогие двери для производственных нужд строительных компаний.

Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
49 780
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро, скрытая/глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
52 420
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
14 315
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Prime Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
9 100

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