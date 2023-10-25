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Межкомнатные двери: правила ухода

#Межкомнатные двери #Советы эксперта

Сделан ремонт, куплены и установлены новые двери, которые стали завершающим штрихом обновленного интерьера, и можно наконец-то свободно вздохнуть и наслаждаться царящей вокруг гармонией. Но, чтобы межкомнатные двери надолго сохранили свой привлекательный внешний вид, за ними надо правильно ухаживать.


Уход за дверьми из массива

Межкомнатные двери из массива, относящиеся к изделиям премиум-класса, гарантированно прослужат вам несколько десятилетий. А для того, чтобы они на протяжении всего срока службы выглядели привлекательно, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • защищать двери от механических повреждений, перепадов температуры и влажности;

  • во время уборки протирать дверное полотно только сухими салфетками, а для удаления пятен использовать специальные средства или 10% спиртовой раствор;

  • не применять для очистки дверей от грязи абразивные средства и бытовую химию;

  • для заделывания трещин, которые могут появиться на изделии при эксплуатации в помещениях с очень низким уровнем влажности, пользоваться только специальным мебельным воском.




Уход за дверьми из экошпона

Двери из экошпона (ламинатина) отличаются долговечностью, повышенной устойчивостью к истиранию и влагонепроницаемостью. 

  • Так что уход за такими изделиями предельно прост: во время еженедельной уборки дверное полотно можно протирать губкой, обильно смоченной в воде, и применять при этом любые моющие средства. 

  • А при сильном загрязнении такие двери можно мыть даже с использованием агрессивных химических растворов.


Уход за дверьми из натурального шпона

За шпонированными дверями специалисты рекомендуют ухаживать при помощи сухой мягкой салфетки и мебельных полиролей с высоким содержанием воска. Это улучшит внешний вид изделий, продлит срок их службы и позволит скрыть микротрещины и царапины, которые со временем могут появиться на дверном полотне.

Использовать же абразивные средства для очистки поверхности с отделкой из натурального шпона нельзя.



Уход за дверьми из ПВХ

В отличие от изделий из массива или шпонированных, двери ПВХ весьма неприхотливы в уходе.
Но, все же, такие двери:
  • можно протирать либо сухой салфеткой, либо влажной губкой;
  • нельзя чистить абразивными средствами;
  • время от времени стоит обрабатывать мебельными полиролями.

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