Сделан ремонт, куплены и установлены новые двери, которые стали завершающим штрихом обновленного интерьера, и можно наконец-то свободно вздохнуть и наслаждаться царящей вокруг гармонией. Но, чтобы межкомнатные двери надолго сохранили свой привлекательный внешний вид, за ними надо правильно ухаживать.





Уход за дверьми из массива

Межкомнатные двери из массива, относящиеся к изделиям премиум-класса, гарантированно прослужат вам несколько десятилетий. А для того, чтобы они на протяжении всего срока службы выглядели привлекательно, необходимо соблюдать несколько простых правил:

защищать двери от механических повреждений, перепадов температуры и влажности;

во время уборки протирать дверное полотно только сухими салфетками, а для удаления пятен использовать специальные средства или 10% спиртовой раствор;

не применять для очистки дверей от грязи абразивные средства и бытовую химию;

для заделывания трещин, которые могут появиться на изделии при эксплуатации в помещениях с очень низким уровнем влажности, пользоваться только специальным мебельным воском.







Уход за дверьми из экошпона Двери из экошпона (ламинатина) отличаются долговечностью, повышенной устойчивостью к истиранию и влагонепроницаемостью. Так что уход за такими изделиями предельно прост: во время еженедельной уборки дверное полотно можно протирать губкой, обильно смоченной в воде, и применять при этом любые моющие средства.

А при сильном загрязнении такие двери можно мыть даже с использованием агрессивных химических растворов.

Уход за дверьми из натурального шпона За шпонированными дверями специалисты рекомендуют ухаживать при помощи сухой мягкой салфетки и мебельных полиролей с высоким содержанием воска. Это улучшит внешний вид изделий, продлит срок их службы и позволит скрыть микротрещины и царапины, которые со временем могут появиться на дверном полотне. Использовать же абразивные средства для очистки поверхности с отделкой из натурального шпона нельзя.



Уход за дверьми из ПВХ

Но, все же, такие двери:

можно протирать либо сухой салфеткой, либо влажной губкой;

нельзя чистить абразивными средствами;

время от времени стоит обрабатывать мебельными полиролями. В отличие от изделий из массива или шпонированных, двери ПВХ весьма неприхотливы в уходе.Но, все же, такие двери: