В процессе ремонта при необходимости замены устаревших элементов обстановки владельцы недвижимости стараются достичь идеала. Они тщательно подбирают расцветки, фактуры и конструкционные решения, которые гармонично вписываются в интерьерный дизайн.

Сочетание отделки стен и полов, дверей и мебели, декора создают непередаваемую атмосферу жилого дома, солидного кабинета или уютно-яркого развлекательного центра. В таком интерьере приятно находиться. Сочетания оттенков и текстур становятся великолепной «изюминкой», определяющей настроение в помещении.

Двери – это первое, что видит человек при входе в дом, комнату или офис. Выполняя практические функции, они являются неотъемлемой частью интерьерного дизайна. При выборе моделей эксперты рекомендуют обратить внимание на двери с покрытием из экошпона вералинга.

Они обладают великолепными эксплуатационными характеристиками, выполнены по инновационным технологиям.

С их помощью можно сделать интересные акценты, гармонично дополнить выбранный стиль современными, стильными и удобными решениями.

Особенности дверей veralinga

Вералинга – это разновидность высококачественного эко-шпона. Уникальная фактура материала, с отчетливо различимыми продольными линиями, выглядит естественно и утонченно. Такая отделка идеально имитирует шпон из благородных, дорогостоящих пород древесины, имеет характерную мелкоребристую структуру.

Она полностью лишена недостатков, присущих натуральному материалу:

Покрытие обладает оптическим 2D и 3D-эффектом, визуально его невозможно отличить от натуральной древесины.

Устойчивость к механическим воздействиям, острым металлическим предметам, когтям домашних животных. Эко шпон трудно поцарапать, что значительно увеличивает срок службы изделий.

Полотна хорошо переносят механические и деформирующие нагрузки, их не перекашивает в процессе эксплуатации.

В отличие от моделей из дерева, двери veralinga устойчивы к губительному воздействию воздуха, насыщенного влагой, капель воды. На них не размножаются плесень и грибки, в них не живут древесные вредители.

Полотна великолепно переносят воздействие прямых солнечных лучей и перепадов температур. Оттенок эко шпона в течение всего срока эксплуатации остается таким же сочным, приятным, без выцветания и появления желтых пятен. Они не трескаются и не разбухают, не требуют периодического перекрашивания или обработки лаком.

Покрытие экологично, даже при большом нагреве не выделяет токсичных веществ. Такие двери рекомендуются к установке в детских учреждениях и больницах, в жилых комнатах, саунах, банях, на входе в кухню.

Универсальное назначение позволяет устанавливать такие двери как в жилых, так и в коммерческих помещениях, в общественных и государственных учреждениях.

Богатейший выбор цветовых оттенков и разновидностей дизайнов позволяет подобрать изделия под любой популярный интерьер. А характерная рубчатая текстура добавит помещению аристократичности, создаст атмосферу достатка и уюта.

Экошпон невероятно прост в уходе. Его не нужно полировать или обрабатывать спецсредствами. Достаточно протереть влажной тряпкой, почистить стеклянные и зеркальные вставки рекомендованным составом. Если имеются сильные загрязнения, можно использовать бытовую химию без абразивных компонентов или мыльный раствор.

Покрытие не поддерживает горение и не является пожароопасным.

Изделия с покрытием из экошпона относятся к бюджетному сегменту цен. Если сравнить одинаковые по размеру и дизайну двери из массива ольхи или дуба, шпонированной сосны и с отделкой veralinga, то последние заметно дешевле.

Еще один важный параметр – долговечность. Высокопрочные, износостойкие материалы гарантируют безупречную многолетнюю службу изделий. Дверное полотно полностью «заворачивают» в листы экошпона. Благодаря такой технологии, отделка на углах и торцах держится прочно, не отклеиваясь со временем.

Существенным недостатком конструкции является невозможность реставрации поврежденных дверей. Если покрытие дверей veralinga пострадало от действий вандалов, каких-либо непредвиденных факторов, полотно придется заменять целиком.

Цветовые решения дверей veralinga

При выборе дверей огромное значение имеют использованные дизайнерские решения и оттенок покрытия. Они дополняют общий интерьерный стиль, акцентируют на себе внимание, являясь своеобразной «визитной карточкой» помещения или входной группы. Цвета подбирают так, чтобы они удачно сочетались, в виде плавных переходов или ярких контрастов.

Фирмы-производители предлагают двери с отделкой из экошпона veralinga в широком цветовом диапазоне. Разрабатывая новые коллекции, дизайнеры компаний учитывают спрос и пожелания потребителей.

Такое многообразие открывает прекрасные возможности для интерьерных экспериментов, создания красивых и уютных комнат. Стоит отметить несколько наиболее популярных цветовых решений.

Двери Anegri veralinga

Одними из самых актуальных на сегодняшний день являются оттенки анегри вералинга. Это тропическая лиственная порода, отличающаяся приятными, теплыми оттенками древесины.

Палитра варьируется от коричневато-золотистых до светло-буроватых тонов с потрясающим перламутровым сиянием. Характерной особенностью анегри являются цветовые переливы при разном освещении, создающие на поверхности легкие красноватые, розоватые блики.

Нейтральные, мягкие тона отлично вписываются в любой интерьерный стиль, от строгого офисного до романтично-изысканного. Они позволяют глазам отдыхать, успокаивают, настраивают на спокойное общение.

Темные оттенки анегри придают комнате особенно достойный, «богатый» и слегка консервативный, вид. Особенно удачно такие двери сочетаются с шоколадными, серыми, бежевыми красками.

Данный цвет выбирают настоящие эстеты, любители классических решений, далеких от эпатажной экзотики. Все оттенки анегри визуально расширяют пространство, придают интерьеру теплое, комфортное звучание.

Двери Bianco veralinga

Еще одним универсальным, модным решением, являются двери цвета бьянко вералинга. Это светло-светло-серый тон, очень близкий к белому. Благодаря фактурному покрытию, полотно переливается жемчужными бликами при попадании световых лучей. Светлая окраска придает интерьеру легкость, воздушность, добавляет немного света в помещении, зрительно расширяя пространство.

Серовато-жемчужный цвет отлично сочетается с любыми колерами. Создает ощущение праздника, позитивно влияя на психологическое состояние. Также, такой оттенок помогает сосредоточиться на работе, поэтому его часто используют для офисных помещений и кабинетов.

Двери Snow veralinga

Прекрасный способ обновить и преобразить интерьер – это использовать двери цвет сноу вералинга. Это классический снежно-белый цвет с легким сероватым отливом, который получается из-за фактурного покрытия. Идеально вписывается в интерьерные стили скандинавский, лофт, минимализм, современный.

Такие модели можно смело сочетать с любыми другими цветами. Они универсальны по назначению, органично вписываются в атмосферу рабочего кабинета, изысканной гостиной, кухни или детской комнаты. Не менее интересно смотрятся ванные комнаты и гардеробные с дверями snow veralinga.

Двери Wenge veralinga

Для тех, кому по душе классические, темные варианты дверей, в каталоге имеются модели цвета венге вералинга. Темно-коричневый, почти черный окрас с легкими красновато-фиолетовыми отливами, добавляет комнатам благородства и изысканности.

Такие двери уместно смотрятся в солидных кабинетах, в гостиных, выполненных в викторианском, колониальном, темном классическом стиле.

Он отлично комбинируется с бежевыми, молочными, серыми, золотистыми и красноватыми красками. При использовании данного оттенка необходимо соблюдать осторожность, так как он визуально делает комнату меньше, «скрадывает» пространство.

Двери Cappuccino veralinga

Тем, кому не нравятся слишком светлые или темные тона, эксперты предлагают оттенок капучино вералинга. Изысканный, «вкусный» цвет кофе с молоком удачно вписывается в любую обстановку, от кухни до детской комнаты.

Он придает комнатам удивительно уютное, благожелательное настроение.

Двери Grey veralinga

Серые оттенки дверей грей вералинга – это оптимальное решение для офиса, разнообразных учреждений и коммерческих организаций.

В частных домах и квартирах серо-бежевые, серо-стальные оттенки с легким блеском удачно сочетаются с современными типами интерьеров. Они хорошо дополняют как яркие, насыщенные, так и нейтральные цвета отделки стен, полов и декора.

Типы конструкций дверей Veralinga

Достоинства дверей с покрытием вералинга не ограничиваются разнообразием оттенков. Производители предлагают различные типы конструкций:

распашные,

раздвижные,

складные,

а также большой выбор размеров.

Перед покупкой модели необходимо правильно снять мерки с дверного проема, а также определиться с количеством створок. При необходимости, рекомендуется воспользоваться помощью специалистов.