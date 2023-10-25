Дверь из натурального дерева всегда будет в моде. Она всегда на 100% уникальна. Ведь природный рисунок дерева нельзя повторить дважды. Такая дверь долговечная и прочная. Такие изделия могут служить веками. Кроме этого двери из натурального дерева поражают своим шармом и обаянием.

А аромат, который будет от нее исходить, не заменит ни одна дверь из пластика и МДФ. Сделать такое изделие в домашних условиях просто, при наличии инструментов и хорошего материала.

Трудно представить ситуацию, когда для квартиры владелец планирует собственными руками изготовить входные или межкомнатные двери. За такими изделиями, без всякого сомнения, потребители отправляются в специализированные магазины. Другое дело, когда речь идёт о даче, бане на участке, подсобных строениях.

Здесь хозяин, имея опыт работы с древесиной, вполне может изготовить отличное изделие собственными силами.

Положительных моментов от этого много: экологичность используемых материалов, удивительный запах натурального дерева. И, конечно, гордость за отлично выполненную своими руками работу. О том, как это сделать, какие инструменты понадобятся, в какой очерёдности выполняются операции, постараемся рассказать в этой статье.

Типы деревянных дверей по конструкции

Перед тем как приступить к изготовлению деревянной двери, стоит определиться с её типом и конструкцией. Разновидностей дверей из дерева много. Каждая предназначена для определённых целей. Изготавливают их по заранее подготовленным чертежам из брусьев, досок, мебельных щитов. Поэтому знакомство с разными типами конструкций будет нелишним.

1. Двери из массива

Специалисты рекомендуют перед началом создания, например, входных дверей для дачи, познакомиться с особенностями процесса изготовления. Задачей такого типа дверей является создание преграды для несанкционированного проникновения злоумышленников.

Поэтому следует подготовить шпунтованные или строганные доски дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру и фактурный рисунок. Для бани отлично подойдёт липа или сосна. Простую конструкцию укрепляют перемычками по горизонтали или диагонали.

Дверную коробку стоит тоже изготовить из массива дерева.

Она будет способствовать:

низкой теплопроводности;

морозостойкости и прочности;

долгому сроку службы;

экологичности;

использованию различных дизайнерских приёмов.

При этом не следует забывать, что:

в досках встречаются сучки и трещины;

поглощение влаги у необработанного сырья происходит очень быстро;

материал подвержен горению.

Поэтому для снижения абсорбции необходимо древесину просушить, обработать пропитками и горячим паром.

2. Филёнчатые двери

Конструкция филёнчатых дверей значительно сложнее. Их изготавливают по большей части для внутренних помещений.

Для их сборки потребуются брусья и доски, склеенные в виде ламелей. Заготовки можно покрыть шпоном. Обязательно предварительно подготавливают чертёж с видом филёнки, размерами элементов. При желании на месте некоторых деревянных вставок можно использовать стекло.

Чтобы дверь с филёнками отвечала ожидаемому результату, надо:

для надёжности увеличить количество поперечных элементов;

формировать самодельный короб из бруса;

для фиксации панелей применять штапики в виде крепежа.

Филёнчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому могут использоваться в основном как межкомнатные.

3. Щитовые

Каркас выполняют из досок. Полотно для таких дверей можно сделать из ДВП, ламината или шпона следующих видов: сплошные, пустотелые, мелкопустотелые. Разница между ними в принципе заполнения внутреннего пространства.

Для получения качественного полотна специалисты советуют покрывать предварительно каркас клеёной фанерой. Это исключит деформацию верхнего покрытия. Важным элементом конструкции дверей является короб. Его изготавливают из нескольких брусков с размерами 7,7-15 см.

У каждого из них собственное название, определяющее функцию детали:

петельный первый вертикальный брус, на который будут крепиться петли для навешивания полотна;

притворный – второй аналогичный брус, находящийся напротив первого;

притолочный – горизонтальный брус наверху конструкции между двумя вертикальными;

порог – нижний горизонтальный брус, использование которого не всегда обязательно.

Какие пиломатериалы надо приобрести для изготовления деревянной двери

Выбирать доски для изготовления входной или межкомнатной двери рекомендуют с учётом собственных материальных возможностей и следующих критериев:

толщина – 25-50 мм;

остаточная влажность – 15%.

К этому следует добавить, чтобы доски относились к так называемой «деловой» древесине, были достаточно ровными и хорошо шлифовались. У каждой древесины присутствуют как положительные, так и отрицательные качества.

При выборе досок для дверей следует помнить о нюансах и свойствах каждой. От этого будет завесить срок службы и внешний вид изделия. Первое отличие – плотность и твёрдость структуры древесины. Конечно, с мягкой древесиной работать легко и приятно, но она способна быстро впитать влагу из окружающей среды и менять свои габаритные параметры.

С твёрдой породой работать значительно труднее, но она устойчива к высокому уровню влажности. Это отличный материал для изготовления входных дверей. Важно учесть и количество выделяемой смолы. Она понижает возможность деформации и разбухания дверного полотна и короба от влажности воздуха и атмосферных осадков. По этому параметру лидирует лиственница.

Какую породу дерева выбрать для самостоятельного изготовления дверей

Все знают со школы, что существуют лиственные и хвойные породы дерева. У каждой породы есть свои плюсы и минусы. Прежде чем взяться за изготовление двери, нужно разобраться в нюансах и свойствах каждой породы.

Почему это важно? От выбора материала зависит не только внешний вид двери, но и ее долговечность.

Все породы дерева отличаются по плотности и твердости. С мягкой породой легко работать, но при этом она быстро впитывает влажность из воздуха. А значит в разное время года будет менять свои габариты. Твердая порода, напротив, устойчива к повышенной влажности. Но в работе, при изготовлении, придется приложить больше усилий. Мягкие - подойдут для дверей в доме. Твердые - для уличных дверей.

При выборе материала также следует учесть и количество смолы. Другими словами вам нужна самая “смолистая” порода. И здесь у нас лидирует лиственница. Дверь из такой породы устойчива к дождям и влажности воздуха. Состав смолы оберегает ее от разбухания и деформации в целом.

Если вам нужна “не парадная” дверь и внешний вид в ней играет последнюю роль, тогда подойдут старые доски.

А вот если внешний вид важен, тогда лучше заказать новый материал, опираясь на такие критерии:

Доска без сучков. Или с минимальным количеством.

Влажность дерева до 15%/

Идеально ровные и гладкие.

Лиственные породы деревьев для изготовления дверей

Дуб

Благородный и красивый. Относится к твердым породам, но подвержен расколам.

Бук

Влага и сырость - его главные враги. Но, несмотря на это обладает высокой прочностью.

Берёза . У нее красивый природный рисунок, к ней приятно прикасаться. Относится к твердым породам, а значит и работать с ней будет тяжело.

Клён . Средней твердости, хорошо ведет себя в работе. Устойчивость к влаге средняя.

Орех . Извилистый природный рисунок дерева притягивает взгляд. Устойчив к влажности и с ним легко работать.

Ольха. Относится к мягким породам. Подойдет для домашних дверей, где нет влаги и всегда сухо.

Для уличных дверей чаще всего выбирают бук и дуб.

Хвойные породы деревьев для изготовления дверей

Сосна . Самый популярный вид хвойной породы. Она является мягкой и работать с ней одно удовольствие. Но как мы помним мягкие породы плохо переносят влагу и начинают гнить. Такую породу почти всегда используют для изготовления домашних дверей.

Лиственница . Красивая текстура и высокое содержание смолы делают это дерево идеальным материалом для входных дверей.

Ель. Аналогична по свойствам сосне. Только ель еще мягче и менее прочная

Необходимые инструменты для изготовления деревянной двери

После того, как вы определились с выбором породы дерева, самое время перейти к практической части. Нужно понимать, что имея при себе только отвертку двери сделать не получится. В производственных условиях есть целая система дорогих станков. Которые по цепочке выполняют каждую операцию в отдельности.

Конечно, домой никто не будет ставить такое оборудование.

Вам понадобится минимальный набор:

Электропила с диском

Маленький ручной фрезер

Для конечного оформления двери желательно обзавестись краскопультом

Для самой двери сухая доска без сучков толщиной 50 мм (для уличной двери) или 25 мм (для домашней двери)

Фурнитура для полной комплектации: замок, ручка, петли, глазок

Набор столярных инструментов: рубанок, стамески

Механическая пила

Шуруповёрт

Ножовка

Молоток

Измерительные инструменты: уровень, угольник, рулетка

Полезным советом будет то, что приобретённую для работы древесины стоит дополнительно просушить и уложить, исключая соприкосновения.

Как правильно измерить ширину проёма и дверного полотна

Первое, что вам понадобится - это размеры дверного полотна. Все просто: берете рулетку и делаете замер проема.

К необходимым для работы размерам относятся:

ширина стены, которую измеряют в трёх местах, выбирая минимальный показатель,

высота и ширина проёма.

Ширину и высоту берите по минимальному размеру. И помните, что в проем сначала устанавливается коробка двери. А на нее уже монтируется сама дверь. Поэтому возьмите в запас еще 5 мм с каждой стороны. Чтобы дверь заходила в коробку свободно.

Этапы изготовления деревянной двери своими руками

Самостоятельная сборка дверей должна иметь поэтапный план выполнения операций. Составить или хотя бы набросать его необходимо для изготовления дверей любого типа.

Сборка дверного полотна

Выбранные и просушенные доски размечают и распиливают по необходимым размерам.

Соединение в цельное полотно можно произвести несколькими способами:

Паз-шип – на первой доске с торца формируют отверстие под паз, на второй – паз, после тщательной промазки участка соединения специальным клеем заготовки соединяют и дают им хорошо просохнуть на ровной поверхности;

Шканты - деревянные цилиндры с рифлёной поверхностью длиной 1,5 – 10 см, диаметром – 0,4-4 см вставляют в высверленные напротив друг друга отверстия в досках глубиной в половину длины используемого шканта и диаметром чуть меньше необходимого для тугого соединения деталей полотна, используя для этого монтажный клей и деревянный молоток;

- деревянные цилиндры с рифлёной поверхностью длиной 1,5 – 10 см, диаметром – 0,4-4 см вставляют в высверленные напротив друг друга отверстия в досках глубиной в половину длины используемого шканта и диаметром чуть меньше необходимого для тугого соединения деталей полотна, используя для этого монтажный клей и деревянный молоток; Столярный клей – торцы заготовок после смазывания клеем плотно прижимают друг к другу и держат в таком состоянии до полного высыхания клеевого состава;

Сбивка досок подкосами и шпонками с помощью гвоздей.

Сборка дверного полотна на шпонки

Самый простой вариант двери. Подойдет для хозяйственных помещений или для бани и сауны.

Распиливаете доски необходимой длины

На ровной поверхности выкладываете полотно будущей двери

Зафиксируйте положение полотна

Сделайте шпонки (поперечины, которые будут скреплять весь каркас дверного полотна)

С помощью фрезера сделайте углубления для шпонок

Установите шпонки в пазы и закрепите их саморезами

Далее финишное шлифование дверного полотна, обработка антисептиком и краской.

Изготовление каркасных деревянных дверей

Такие двери имеют только каркас из дерева. А внутри она заполняется опилками, стружкой, щепками или картоном. На сам каркас сверху крепят щиты из ДВП.

Как ее сделать:

Подготовьте элементы досок для каркаса и два листа ДВП необходимого размера.

Скрепляете каркас саморезами и укладываете сверху первый лист ДВП. Прикрепляете его гвоздями или шпильками.

Переворачиваете всю конструкцию и заполняете пустоты каркаса.

Укладываете второй лист и прикрепляете к каркасу.

Финишная декоративная отделка

Сборка деревянной двери на филенку

Самый сложный и красивый вариант дверей. Такая дверь представляет собой каркас из массива дерева и внутренние вставки с фрезерованным рисунком (филенки) и геометрией из того же дерева. Вся конструкция собирается как пазл. В итоге вы получаете красивое и прочное изделие.

Для каркаса сначала изготавливают вертикальные составляющие каркаса. А затем перемычки. Верхнюю, среднюю и нижнюю.

Вертикальные стойки обработайте фрезером по краям. А также сделайте паз для вставки поперечин и филенок.

На горизонтальных планках фрезеруют ответные планки. Они должны войти в пазы вертикалей.

Изготовьте филенки. Паз по краям оставляйте толщиной на 2 мм меньше паза в вертикалях.

Собираете всю конструкцию на столярный клей.

Это ювелирная точная работа. Будьте внимательны при расчете размеров.

Финишная отделка изготовленной деревянной двери

Осталось только придать эстетичный внешний вид изготовленной собственными руками двери. Обычно это делают до момента навешивания дверного полотна в место эксплуатации. Но бывает так, что идея декорирования приходит значительно позднее необходимости закрыть дверной проход дверью. Одним из способов оформления является покраска.

Эта операция включает в себя несколько приёмов:

выравнивание с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги уже ранее обработанной поверхности;

нанесение антисептического состава в два слоя, давая каждому хорошо просохнуть;

шпаклёвка или грунтование полотна по той же технологии, что и антисептика;

нанесение лака, краски, морилки. Выбор всегда остаётся за мастером.

Любые предметы, изготовленные собственными руками, являются предметом гордости владельца. Созданные самостоятельно двери могут не только вызвать уважение к мастеру, но и белую зависть у тех, кто не решился на такой поступок.

Завершающие этапы работ по изготовлению деревянной двери

Начинать этот этап работы надо с петель, зафиксировать которые необходимо на петельном брусе дверного короба расстояние сверху и снизу – 20-25 см от горизонтального торца. Следующие детали – замок и ручка. Располагают их на высоте 1-1,2 м от поверхности пола.

Эту конструкцию устанавливают в проёме стены, прикрепляя к её поверхности анкерами и оставляя технологический зазор в 1 см для дальнейшей возможности выравнивания.

Эту операцию можно считать завершающей, справиться с ней может каждый.

Закончив предварительные этапы работы, необходимо проверить, насколько хорошо происходит открытие и закрытие навешенных дверей.

При необходимости произвести выравнивание.

Монтаж фурнитуры Установка короба Навешивание дверного полотна

Затем зазоры и щели между стеной и дверной коробкой заполняют специальной монтажной пеной. Декоративные наличники, монтируемые в последнюю очередь после подгонки всех элементов конструкции, придадут двери привлекательный, а порой и уникальный внешний вид.

Сделать деревянную дверь своими руками легко и просто, если у вас есть время и желание. Самое важное - это выдержать правильные размеры и прочно скрепить все детали. Остается только наслаждаться плодами своих усилий. До встречи.