Качественная входная дверь на даче – залог безопасности и комфортного проживания. Но чтобы правильно ее выбрать, стоит обратить внимание на много нюансов, главный из которых – материал изготовления. Также нужно правильно установить дверь, и многие желают сделать это самостоятельно, без помощи мастера. О том, как не ошибиться при покупке и монтаже – в этой статье.

Каким должно быть уличное дверное полотно для дачи

Многие приезжают на дачу, чтобы отдохнуть и побыть на природе. В дачных домиках обычно не живут постоянно, поэтому они требуют особой защиты, которую обеспечит качественная входная дверь. Выбирая ее, учитывайте следующие критерии:

Теплоизоляция. У двери должен быть специальный контур, который предотвращает продувание и возникновение сквозняков в доме.

Надежность и прочность. В большей степени на это влияет полотно – главный элемент конструкции. Оно состоит из каркаса, обшивок, утеплителя и ребер жесткости. Также важную роль играют петли, ручки и прочая фурнитура.

Красивый внешний вид. Дверь должна подходить по стилю к дому.

Долгий срок службы. На него влияет качество материалов изготовления. Чтобы дверь прослужила вам весь положенный срок, нужно не забывать правильно ухаживать за ней.

Если дом расположен в неблагополучном районе, будет нелишним отдать предпочтение двери с усиленными защитными свойствами. Например, некоторые модели имеют специальное антивандальное покрытие, защищающее полотно от царапин и прочих повреждений. Также присмотритесь к замкам, препятствующим взлому.

Виды уличных дверей

В зависимости от типа конструкции двери делят на несколько категорий:

Щитовые. Бывают двух видов: пустотелые и сплошные. Первые представляют собой каркасно-обшивочное полотно, внутри которого – гофрированный картон. Сплошные производятся из ДСП, иногда используются деревянные рейки.

Филенчатые. Модели отличаются бюджетной ценой, поэтому пользуются большой популярностью. Несмотря на низкую цену, такие двери имеют долгий срок службы: при их изготовлении не используется клей, который портится от перепадов температур.

Массивные. Самый дорогой вид дверей, зато они самые качественные, долговечные и надежные в этом списке.

Преимущества входных дачных дверей из древесины дуба и ольхи

Дуб – один из самых прочных и плотных пород дерева. Двери из дуба обеспечивают высокий уровень шумоизоляции и имеют долгий срок службы, поэтому очень востребованы. Изделия поддаются тонировке и легко обрабатываются, влагоустойчивы и прекрасно переносят резкие перепады температур.

Еще один плюс дуба – он не выделяет смолу, в отличие от остальных хвойных пород. Именно поэтому дубовые двери долгое время сохраняют свой первоначальный внешний вид и не портятся под воздействием плохой погоды.

Большим спросом пользуются двери из массива ольхи. Обычно они имеют розоватый оттенок, который выглядит очень благородно, дорого и легко вписывается в любой интерьер и экстерьер. Такие двери привнесут в дом теплоты и уюта. Также ольха очень экологична, что порадует людей, заботящихся об окружающей среде.

Ольха обладает большой плотностью и жесткостью, благодаря чему двери из этой древесины можно эксплуатировать долгие годы. Эта порода деревьев часто произрастает на болотистых местностях, поэтому ольха имеет высокую влагоустойчивость и не гниет. Кроме того, двери не деформируются и не выгорают под воздействием прямых солнечных лучей.

Преимущества уличных дверей из сосны на даче

Сосна – один из самых распространенных материалов при изготовлении входных дверей. Полотна отлично смотрятся в интерьере и дополняют дачный ландшафт, но, кроме этого, у них еще много достоинств. Эта порода считается классикой, поэтому удачно смотрится в любом стиле.

Двери выглядят солидно и подчеркивают хороший вкус хозяина. Материал экологически чистый и по этому критерию превосходит более дешевые аналоги из МДФ и ДСП. Приятная особенность сосновых дверных полотен – выделение в атмосферу фитонцидов. Это особые антибактериальные вещества, которые благоприятно влияют на здоровье человека.

Двери из сосны имеют красивые древесную структуру, которую иногда подчеркивают при помощи специального прозрачного лака. Полотна можно окрашивать и краской – для этого его высушивают и удаляют смоляные каналы. Поверхность полотен получается идеально ровной, что упрощает процесс декорирования.

Сосновые конструкции обладают отличной теплоизоляцией, поэтому подходят для дачных домов, расположенных в зоне холодного климата. Также они поглощают и не пропускают лишние звуки с улицы, а вот воздух проходит через пористую древесину без проблем, что позволяет обеспечить его циркуляцию в доме.

Цены на входные двери из сосны довольно демократичны, но срок их службы при правильном уходе достигает нескольких десятков лет. Можно дополнительно покрыть дверное полотно защитным лаком, который предотвратит появление на поверхности царапин и других повреждений.

Дубовые двери на даче

Дубовые двери устанавливаются на века. Эта древесина – символ надежности, прочности и качества. Она устойчива к воздействию влаги, а поэтому не гниет и не разбухает. К минусу можно отнести тот факт, что со временем двери и мебель из дуба начинают темнеть. Однако некоторые люди воспринимают это не как недостаток, а как достоинство – такие изделия выглядят еще благороднее и дороже.





Дубовые двери в интерьере

Уличные двери для дачи из ясеня

Двери из ясеня считаются элитными и качественными. Они могут быть разнообразных оттенков, кроме того, за ними легко ухаживать. В отличие от ольхи, таким дверям не так страшна влага. И, конечно же, материал натурален и экологичен –двери можно устанавливать как в качестве входных, так и в качестве межкомнатных.





Деревянная дверь из ясеня

Входные деревянные двери

Входные двери производятся из массива дерева ценных пород. При индивидуальном заказе учитываются все размеры и особенности планировки дома. В магазине представлен широкий выбор моделей для любых стилей и направлений: модерн, классика, современный стиль, прованс и многие другие. С выбором внешнего вида двери точно не возникнет проблем.

Дополнительно дверь может быть украшена росписью, резными элементами или вставками из матового или прозрачного стекла. Интересно смотрятся цветные витражные композиции. Кроме этого, дверь можно затонировать в любой цвет или задекорировать ее золотыми вставками.

Виды входных деревянных дверей для дачи

Входные двери можно разделить на две категории – по внешнему виду и по количеству створок. По первому параметру выделяют:

двери стандартной прямоугольной формы;

арочные;

с окном-фрамугой;

с резьбой и прочими украшениями.

От размера дверного проема зависит количество створок. Двери бывают:

одностворчатые;

двустворчатые;

полуторастворчатые (полуторные – состоят из двух разных по ширине полотен).





Входные деревянные двери для частного дома

Межкомнатные деревянные двери для дачи

Для межкомнатных дверей чаще всего выбирают именно деревянные. Это традиционный и надежный вариант, который не только долговечный, но еще и красивый.

Виды межкомнатных деревянных дверей на дачу

Деревянные межкомнатные двери могут иметь совершенно любой вид:

Филенчатые. Филенкой называют вставку в дверное полотно, которая призвана придать двери оригинальный и благородный внешний вид.

С гладким полотном без дополнительных украшений.

С резьбой.

Отделка также различается:

Классический вид деревянных дверей – с видной текстурой дерева. Они не покрываются никакими красками.

Отсутствие видимой структуры дерева.





Межкомнатные зеленые деревянные двери прованс

На что обратить внимание при выборе деревянной двери для дачи

Некоторые двери, например МДФ, внешне практически неотличимы от настоящих деревянных, хотя изготовлены из прессованной стружки. Обращайте внимание на это.

Также важный нюанс – наличие или отсутствие теплоизоляционного пенополистирола. Если он присутствует в конструкции, можете быть уверены, что такая дверь обладает максимальным уровнем тепло- и звукоизоляции.

Конечно, уделяйте особое внимание комплектующим: ручки, замки, глазки и петли приобретайте только качественные, чтобы в скором времени не пришлось их менять. Может показаться, что это мелочи, однако удобство использования двери зависит именно от них.

Уход за деревянной дверью

Качественные материалы – только один из критериев, от которых зависит срок службы двери. Мало просто купить дорогое изделие. Чтобы оно прослужило вам долгие годы, за ним нужно еще и правильно ухаживать. Для этого нужно подробно ознакомиться с особенностями выбранной вами древесины и покрытия, а мы рассмотрим общие правила эксплуатации.





Деревянные межкомнатные двери для дачи

Во-первых, лакированные поверхности нельзя протирать химическими средствами с абразивами в составе – они портят структуру лака. Для ухода за такими дверями нужно использовать специальные средства, которые не только не повреждают покрытие, но еще и позволяют скрыть царапины.

Во-вторых, не стоит забывать про уход за фурнитурой, а в особенности за петлями, ведь они испытывают большую нагрузку. Периодически проверяйте, насколько плотно сидят саморезы, и смазывайте петли раз в полгода.





Деревянные межкомнатные двери со стеклянными вставками

Деревянные двери неслучайно пользуются самым большим спросом. Это отличный выбор: широкий диапазон цен, богатый выбор оформлений, размеров и расцветок позволяют подобрать дверь на любой вкус и кошелек. Несмотря на некоторые недостатки материала, вызванные его натуральным происхождением, при правильном уходе деревянные двери способны прослужить не одно десятилетие.

Монтаж уличного дверного полотна

Самостоятельно установить дверное полотно довольно трудно. Конечно, будет лучше, если вы уже имеете опыт проведения подобных работ. Если вы все же решили сэкономить на услугах мастера, к делу стоит подойти серьезно – от качества монтажа зависит, как будет работать дверь.

Первым делом стоит определить, подходит ли по размерам дверное полотно к проему. На глаз может показаться, что все совпадает, однако часто требуется провести точную подгонку, чтобы предотвратить проблемы при установке.

Следующий шаг – разметка проема и входной двери. После этого приступают к сборке коробки, затем в полотно и коробочный брус нужно врезать петли. При работе желательно использовать отвес – он поможет произвести монтаж правильно и точно. Коробку устанавливают в дверной проем и проверяют качество ее работы.

Если все в порядке, забивают клинья распорки: одну на уровне дверной ручки, а вторую – на высоте верхней петли. Они должны быть зафиксированы прочно и надежно, иначе дверная коробка может деформироваться.

Когда дверная коробка полностью установлена, пространство между ней и стеной заполняют монтажной пеной. Обычно для высыхания достаточно 12 часов, после чего можно приступать к установке дверного полотна. Последний этап – монтаж наличников. Перед установкой их нужно точно измерить. Как правило, наличники либо приклеивают на специальный клей, либо прибивают. Иногда используют доборы – они помогают сделать щели максимально маленькими.

Однако установка двери – не все. Чтобы изделие прослужило вам долгие годы, за ним нужно правильно ухаживать. Полотна из массива можно протирать только специальными средствами для ухода, потому что составы с абразивами могут испортить покрытие. Если появилось несколько небольших царапин, их легко скрыть при помощи полировки воском.

Двери из массива дерева хоть и стоят дороже аналогов из МДФ и ДСП, зато качественнее и надежнее их. Дерево использовали для изготовления мебели на протяжении столетий, и многие ставшие антикварными предметы до сих пор прекрасно выполняют свои функции. Правильно подобранные и установленные двери не станут исключением – вы можете быть уверены, что они прослужат вам не одно десятилетие.