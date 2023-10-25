Как открыть межкомнатную дверь без ключа самостоятельно

Нередко случаются такие неприятные ситуации, когда нечаянно может захлопнуться межкомнатная дверь. Такое бывает со многими и по весьма разным причинам. Сквозняк в квартире, шаловливый ребенок решил пошутить, собственная забывчивость, любимый питомец прыгнул не туда, куда надо…

Впрочем, не так уж и важно, по какой причине это произошло, а важно принять быстрое решение: что же сейчас делать. Обратиться за помощью к мастеру по ремонту, вызвать МЧС или попробовать открыть дверь самостоятельно?

Мало кто знает, что межкомнатные двери можно открыть самому и даже без использования ключа. Главное, знать несколько простых методов, которые помогут выбраться из затруднительной ситуации.

Как открыть межкомнатную дверь без ключа: основные способы

Межкомнатные двери могут захлопнуться в любой момент и застать своих хозяев врасплох. Но, прежде чем обращаться к кому-либо за помощью, следует попробовать открыть двери самостоятельно.

Существуют определенные методы, позволяющие открыть межкомнатную дверь без ключа:

Использовать «отмычку». Снять с петель. Разобрать дверной механизм. Применить физическую силу (крайний радикальный метод).

Чтобы самостоятельно открыть дверь нужно знать, какой запорный механизм в ней установлен

Но не следует забывать, что существует много различных запорных механизмов. От того, какой механизм вмонтирован в замок, зависит способ открытия двери.

Перед тем как приступить к самостоятельному «взламыванию», нужно учесть следующие факторы:

разновидность замка и дверных полотен (с круглой ручкой, есть ли защелка или прочие дополнительные устройства, простой или сложный механизм в замке);

внимательно осмотреть дверь и по возможности установить причину, почему дверь заело: запал язычок защелки, сломался кнопочный механизм, остался ключ в замочной скважине, или ключ обломался, а его часть осталась в замке и пр.

расположение двери по отношению к интерьеру и к другим предметам (на случай, если дверь придется все-таки выбивать).

собственное положение по отношению к двери.

сколько есть времени на решение проблемы (если внезапно дверь захлопнулась, а в ванной сидит малыш и плачет, то следует принять быстрое решение).

К счастью, взломать межкомнатную дверь не так уж сложно, как кажется. Механизмы в них используются недорогие и достаточно простые, порой очень хрупкие.





Как перевернуть защелку в межкомнатной двери без замка

Очень часто причиной внезапно захлопнувшейся двери становится смещение защелки. Эта проблема характерна для всех современных дверных устройств. Обычно в межкомнатных дверях используются ручки поворотного или кнопочного типа.

Это удобно и просто с точки зрения пользователей. Круглые ручки чаще других защелкиваются как раз в самый неподходящий момент. Но открыть их не составляет особого труда. Если дверь все-таки защелкнулась, не стоит паниковать, а лучше сразу приготовить какой-нибудь острый тонкий предмет: пилочку для ногтей, ножницы, нож, отвертку и даже любую пластиковую карточку.

В такой ситуации нужно принять во внимание, где относительно двери стоит человек, и по какую сторону располагается защелка. Если человек находится лицом к скошенной защелке, то дверь откроется легко. Между дверной коробкой и дверью всегда есть небольшое открытое пространство.

Нужно взять находящийся под рукой острый предмет и просто им понажимать на застрявшую защелку. Через некоторое время, обычно полминуты, дверь будет открыта.

Если защелка с обратной стороны двери, то времени на ее открытие уйдет намного больше. Все действия те же самые, только острым предметом нажимать на защелку нужно постепенно и очень аккуратно, периодически надавливая на дверь Банковская карточка в этом случае не подойдет, т.к. легко может сломаться.

Лучше выбрать жесткий, надежный инструмент (нож, ножницы). При должных усилиях, защелка поддастся и дверь вновь будет открыта

Как открыть межкомнатную дверь, если ключ от неё остался в замке

Если ключ застрял в замочной скважине, то следует его вытолкнуть из замка. Для этого можно использовать маникюрные ножницы, заколку – любой очень тонкий и острый предмет. Следует аккуратно просунуть предмет в замок и осторожно надавить.

Остатки ключа должны «выйти» из замочной скважины. Однако такой способ сработает только при условии, что проблема заключается в самой защелке, а не в дверном замке.

Как перевернуть защелку в межкомнатных дверях с замком

Если смещение защелки случилось в дверях, где вмонтирован замок, то не стоит сильно переживать. В этой ситуации также возможно взломать дверь самостоятельно. Такие модели, сделанные под ключ-секретку, достаточно легко открываются. Нужно лишь попытаться повернуть механизм внутри замка. Для этого необходимо взять очень тонкий предмет.

Отлично подойдет тонкая проволока, отвертка с тонким жалом, выпрямленная заколка и даже скрепка (развернутая). Следует вставить предмет в замок и аккуратно повернуть, после 2-3 попыток дверь откроется. В определенного типа замках есть заглушка – небольшая кнопка. В такой ситуации нужно плоскогубцами схватить ее и аккуратно повернуть.

Сложнее взломать межкомнатную дверь, если в нее вмонтирован сувальдный, цилиндровый механизм.

Есть несколько способов это сделать, хотя очень маловероятно, что удастся это сделать, но попытаться все же стоит.

Проще всего – подергать хорошенько дверь. Если замок по своей конструкции простой, то ригель «отойдет», и дверь откроется. Если замок старый, сильно изношенный, то можно попытаться в него вставить похожий ключ или какой-нибудь острый предмет. Затем повернуть «отмычку» или ключ, ригель должен сдвинуться. Если до сих пор результат не достигнут, то нужно разобрать верхнюю часть замка. Поэтому необходимо снять ручку, открутить наружные винты, накладные планки. Главное – получить открытый доступ к внутреннему механизму замка.

Затем в небольшое открытое отверстие вставить «рычаг» (пилочка, отвертка, тонкий нож) и повернуть. Это требует определенных усилий, особенно если нет фиксатора на замке. В момент поворота «рычага» ригель должен вернуться на место.

В процессе разборки замка нужно быть очень внимательным и осторожным, потому как внутренние механизмы зачастую бывают очень хрупкие и по неосторожности можно еще что-нибудь сломать.

В случае, когда все вышеперечисленные методы не помогли, то остается принимать радикальные меры.





Как снять межкомнатную дверь с петель, если не получается её открыть

Между дверью и дверной коробкой, как правило, всегда есть зазор. Если это пространство достигает примерно 2 см., то можно самостоятельно снять дверь. Можно открутить петли, если расстояние позволяет, детали, комплектующие петли, также хорошо откручиваются. При этом увеличивается зазор, и снять дверь будет легче.

Это идеальный метод, если это двери с простой сборкой. Но если в дверном устройстве установлены скрытые петли, то этот метод не сработает. Единственное решение – разрезать петли шлифовальной машиной, но при этом надо учесть то, каким образом располагаются петли (разрезать вдоль или только отрезать петельные цилиндры).

Как срезать защелку межкомнатной двери

Если расстояние между дверями и дверной коробкой достаточное, то можно попытаться срезать защелку или ригель. Правда, для этого нужно использовать болгарку и желательно попросить кого-нибудь помочь, потому как одному в данной ситуации трудно будет справиться.

Вред от такого способа будет минимальным – незначительное повреждение поверхности двери от искр.

Как самостоятельно демонтировать межкомнатную дверь

Такой способ подойдет далеко не каждому, т.к. надо разбираться в навесных конструкциях, а их существует множество разных типов. Часто используют так называемые навесы «бабочки», которые крепятся на косяке и раме при помощи саморезов.

Крепежи нужно отвинтить и немного сдвинуть в сторону дверное полотно. Затем достать створку из проема. Навесы можно разбирать частично. Некоторые виды позволяют это сделать. Механизм разбора зависит от вида навесных конструкций.

Но без необходимых знаний и технического паспорта на дверное устройство, где дается вся нужная информация по этому вопросу, решить проблему подобным образом практически невозможно.





Как правильно выбить межкомнатную дверь

Выбивать дверь лучше всего ногой. При этом дверная коробка, конечно же, будет испорчена, но есть множество способов ее восстановить. Не следует использовать иные инструменты для выбивания двери, потому как неприятных последствий будет гораздо больше, а сама дверь может стать и вовсе непригодной.

При выборе определенного способа открытия «непослушной» двери, необходимо ориентироваться на более «мягкие» методы – те, которые вызовут минимальные повреждения. Если же ничего не работает или нет возможности сделать демонтаж собственными силами, то тогда остается лишь одно – выломать дверь.

Как предотвратить подобные ситуации

Риск появления подобных ситуаций можно свести практически к нулю. Нужно учитывать несколько моментов при установке дверного замка, чтобы в подобных ситуациях уметь с ним справиться.

Использовать замки с функцией аварийного открывания.

По возможности не использовать замки с очень сложным механизмом.

В каждой комнате положить по запасному ключу от дверей.

Периодически смазывать подвижные элементы дверей (средствами проникающего действия).

Следить за функционированием замков и при малейших признаках дефекта – немедленно заменить.

Оставлять небольшое пространство между дверью и дверной коробкой на случай непредвиденных ситуаций.

Соблюдение этих простых правил значительно облегчает жизнь и защищает от различных неприятных ситуаций.