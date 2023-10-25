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Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке

#Ремонт #Напольные покрытия #Советы эксперта

При ремонте наибольшее внимание сконцентрировано на выборе краски или обоев для стены. Однако напольное покрытие также заслуживает отдельного внимания. Выбирать его следует исходя из зависимости от дизайнерского проекта, личных предпочтений и функционала помещения. 

К популярным сегодня видам напольного покрытия для жилой зоны можно отнести линолеум, паркет, ковролин, кафель, керамогранит, пробку, ламинат, кварц-виниловый ламинат и наливные полы. Для того, чтобы не ошибиться – важно четко понимать актуальные варианты, а также преимушества и недостатки каждого из них.

Виды линолеума

Это покрытие еще 10 лет назад было распространено практически повсеместно. Сегодня его также можно встретить в квартирах или загородных домах. 

Важно при этом отметить, что линолеумы бывают разных классов:

  • Бытовой - наиболее тонкий и дешевый, чаще встречается в помещениях небольшой проходимости;

  • Полукоммерческий- более плотный и устойчивый к внешним факторам среды, подойдет для гостиной и кухни;

  • Коммерческий – исходя из названия используется в коммерческих помещениях. Это прочный вид ламината, такое покрытие легко выдержит большую нугрузку.

К преимуществам материала следует отнести повышенную влагоустойчивость. По этой причине линолеум легко моется и не гниет. Еще один важный фактор – стоимость покрытия. Это – один из доступных вариантов, который сможет себе позволить каждый.

Также широко распространено мнение о простоте укладки линолеума. Однако это не совсем так. Прежде чем приступать к финальной работе над покрытием, следует провести ряд подготовительных работ: выровнять уровень пола и при необходимости дополнительно утеплить его.

К основным недостаткам линолеума можно отнести повышенную мягкость. Материал легко поддается давлению мебели и рвется при повышенном механическом воздействии. Он не является экологичным. 

Дешевые варианты покрытия даже могут выделять вредные вещества, провоцируя аллергию и раздражение. Такой материал не подойдет для помещения, в котором регулярно находятся маленькие дети.

Сборный паркет

Это классическое напольное покрытие отличается высокими эстетическими свойствами и дорогой стоимостью. Некоторые специалисты причисляют его к числу элитных материалов не случайно, ведь паркет производится из дуба, ясеня, березы, сосны, бука и других пород дерева. Потому данное напольное покрытие считается одним из самых экологичных.

Материал обладает повышенной прочностью, его часто можно встретить в комнатах общего пользования с большой проходимостью. Несмотря на устойчивость к механическому воздействию, у паркета есть и слабые физические характеристики: низкая влагостойкость. Дополнительно к недостаткам материала следует отнести сложности в работе с паркетом. Такая задача под силу только профессионалу.

Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм LAC 3S
 
14 780
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium Gray Oiled 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Orlando толщина 14 мм Gray Oiled
 
14 322
Паркетная доска FW OAK Orlando Milk White Matt 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм MILK WHITE MATT 3S
 
15 816
Паркетная доска FW ASH Madison Dark Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Dark brown MATT LAC 3S
 
14 790
Паркетная доска FW OAK Richmond Gold Lac 3S
Паркетная доска 4V Floorwood Richmond толщина 14 мм Gold LAC 3S
 
14 828
Паркетная доска FW OAK Orlando Snow Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм Snow OIL 3S
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм WHITE MATT LAC 3S
 
16 167
Паркетная доска FW OAK Richmond Gray Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм Gray OIL 3S
 
15 257

 

Ковролин как напольное покрытие в доме

В детской зоне и в спальне часто можно встретить ковролин. Это теплое и уютно покрытие, которое представляет из себя ковровое покрытие. Оно хорошо сочетается с мягкой мебелью . Часто такой вариант может быть не слишком практичным, поскольку ковер нуждается в частой чистке. 

Ковролин обладает низкой влагоустойчивостью и при неправильном уходе может стать отличной средой для размножения грибков и бактерий.

К достоинствам ковролина можно отнести повышенный кофморт и безопасность, поскольку мягкое покрытие сводит к минимуму возможное получение травм. Хорошие тепло-, шумо- и виброизоляционные свойства.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб Солт Лэйк AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Солт Лэйк
4 919
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Дуб Тасмания AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Deluxe Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Тасмания
4 203
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

 

Кафельная плитка в качестве напольного покрытия

Кафельная плитка встречается почти в каждом доме. Обычно ее устанавливают в мокрых зонах, поскольку этот материал не боиться влаги и других внешних воздействий, включая горение. Еще одно преимущество плитки – простота в уходе. К ней не придется подбирать специальные моющие средства или особые салфетки.

Кафельная плитка также любима многими, как доступный материал. В любом строительном магазине этот материал можно найти в разном дизайнерском исполнении, в том числе с ним возможна кладка под кирпич или с имитацией дерева.

К недостаткам плитки можно отнести низкую теплопроводимость. Без установки «теплых полов» покрытие на полу может ощущаться некомфортно холодным. Глянцевая поверхность делает плитку излишне сколькозкой и травмоопасной. Работа с материалом требует особой сноровки, поскольку плитка достаточно хрупкая.

 

Керамогранит

Керамогранит существенно прочнее, чем обычная плитка. В основном материал обладает теми же свойствами. Это напольное покрытие производится из спрессованных под давлением кварцевого песка, каолина, полевого шпата.

К недостаткам материала следует отнести большой вес плитке. Это приводит к сложностям работы на этапе ремонта. Еще один важный аспект, который часто является решающим при выборе – стоимость материала. Поскольку керамогранит является более прочной версией обычной плитки, его стоимость будет выше.

 

Пробковое напольное покрытие

Еще один экологичный материл для напольного покрыти – пробка. В строительных магазинах встречается в виде руловонов или панелей. При укладке приклеивается на клей.

Пробка обладает хорошей тепло и шумоизоляцией. Она устойчива к влаге, но при этом недостаточно прочна для механических воздействий. Средний срок службы такого покрытия составит от 10 до 15 лет.

Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 полированный
Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 полированный
2 190
Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2
Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2
1 590
Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
 
2 390
New York Ivory Керамогранит кремовый 60x60 Полированный
New York Ivory Керамогранит кремовый 60x60 Полированный
2 490
Maestro Aqua Керамогранит зеленый 60x60 Полированный
Maestro Aqua Керамогранит зеленый 60x60 Полированный
2 790

 

Ламинат как напольное покрытие

Ламинат по своим визуальным качествам похож на паркет, но его отличительной особенностью при этом является доступная стоимость. К преимуществам относится легкая укладка, неприхотливость в уходе и уборке, устойчивость к большой проходимости. 

Однако ламинат не приемлет влаги, повышенного трения и механического воздействия. Не является экологичным. Перед укладкой этот вид покрытия потребует длительной подготовки.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Кварц-виниловый ламинат на пол

Новый вид ламината, состоящий из нескольких слоев. Поскольку это ПВХ с добавленим кварцевого песка, такое покрытие не боиться воды, современные специалисты применяют его даже в мокрых домовых зонах. Дополнительное преимущество материала – простая установка, повышенная прочность и устойчивость к повышенным температурам. 

При горении этого вида ламината не выделяется вредных паров. Срок службы такого покрытия в среднем составляет от 20 до 30 лет. К недостаткам, как и в случае с ламинатом, следует отнести долгие предустановочные ремонтные процессы, включая дополнительную бетонную стяжку пола и выравнивание общего уровня.

Наливные полы с рисунком

Один из популярных видов покрытия для ваны и кухни. Также наливные полы можно встретить и в других жилых комнатах. Они позволяют создать идельный гладкий пол без стыков. 

Различают несколько разновидностей наливных полов, и среди них:

  • Цементно-акриловые
  • Эпоксидные
  • Метилметакрилатные
  • Полиуретановые.

К преимуществам этого покрытия чаще всего относят повышенную устойчивость к влаге, простоту использования и возможность выбрать нестандартный дизайн. Однако заливка таких полов – долгий и дорогой процесс. Справиться с ним может только опытный профессионал.

Ламинат SPC Floorwood Quantum 1901 Дуб Лоренц / Lorenz Oak
SPC 43 класс 4V Floorwood Quantum толщина 5 мм 1901 Дуб Лоренц / Lorenz Oak
5 167
Ламинат SPC Floorwood Joy 8944 Sky
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 8944 Sky / Скай
2 240 1 401 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Joy 9902 Carnival
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 9902 Carnival / Карнавал
4 371
Ламинат SPC Floorwood Joy 8864 Eddy
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 8864 Eddy / Эдди
4 371
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1510 Dark castle / Темный замок
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1510 Dark castle / Темный замок
2 811
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV63 Дуб Мэйсер
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV63 Дуб Мэйсер
 
5 278
Ламинат SPC Floorwood Genesis M06 Дуб Элрут
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм M06 Дуб Элрут
 
3 167 2 161 ₽ -40%

 

Какое напольное покрытие выбрать

Зная основные характеристики всех актуалных видов напольного покрытия достаточно просто подобрать подходящий для себя вариант в зависимости от целей и функционала. К примеру, для спальни и детской больше подходят экологичные варианты с хорошими физическими характеристиками, при этом пол должен быть теплым. 

Соответственно следует выбрать ковролин, паркет либо ламинат. Для кухни ваны и других мокрых зон в доме больше подойдут наливные полы, керамогранит либо плитка.

К универсальным покрытиям можно отнести керамогранит и кварц-виниловый ламинат. Их стоимость чуть больше таких аналогов, как обычная плитка или ламинат. При этом данные материалы можно использовать в любой комнате вашего дома.

Если же экологичность при выборе материалов не стоит на первом месте, при этом есть необходимость сэкономить на ремонте – можно отдать предпочтение линолеуму. При этом важно выбирать материал достаточной толщины, бытовое покрытие с учетом требований современности лучше отложить в сторону, выбрав прочный коммерческий ламинат.

Помимо первичного функционала пространства ваэно также учитывать возможные форс-мажоры. В ряде случае лучше отказаться от излишне хрупких материалов.

Рекомендации по выбору напольного покрытия

Единой позиции в выборе напольного покрытия не существует. Даже с учетом физических характеристик часто выбор материала упирается в экономические аспекты.

Специалисты рекомендуют различать покрытие для сухихи и мокрых зон дома или квартиры. Во избежание преждевременной деформации материала и возникновении грибков следует заранее продумать материал для ваной и кухни. Это не толко упростит задачу при ремонте, но и поможет сэкономить в дальнейшем.

Помимо общх рекомендаций важно помнить, что степень износостойкости напольного покрытия у разных производителей может отличаться. Поэтому лучше всего выбирать материал не по типу, а исходя из конкретных вариантов.

Паркетная доска FW ASH Madison Milky White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Milky White Matt Lac
 
14 252
Паркетная доска FW OAK Orlando White Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм WHITE OIL 3S
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм LAC 3S
 
14 780
Паркетная доска FW OAK Madison Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Brown MATT LAC 3S
 
14 790
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando White Matt Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Orlando толщина 14 мм White Matt Lac
 
13 422
Паркетная доска FW 138 OAK Madison Premium Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Madison толщина 14 мм Lac 1S
 
11 914
Паркетная доска FW 138 ASH Madison Premium White Matt Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Madison толщина 14 мм WHITE MATT LAC 1S
 
13 584
Паркетная доска FW OAK Orlando Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм LAC 3S
 
13 049

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