Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Топ-5 популярных межкомнатных дверей

Топ-5 популярных межкомнатных дверей

#Межкомнатные двери

Среди всего многообразия дверей, представленных на сайте «Склад Дверей 169.ru», есть экземпляры, пользующиеся повышенным спросом. Рассмотрим пятёрку наиболее популярных межкомнатных дверей.

1. Межкомнатная дверь из экошпона «Порта-21»

Дверь из экошпона «Порта-21» является одной из самых популярных моделей. 

  • Глухая, без лишних элементов декора она прекрасно подойдет в качестве межкомнатной двери в спальню, ванную или гостиную. 

  • Изготовленная по «бескромочной» технологии, она устойчива к механическим воздействиям, не царапается и не трескается со временем. 

  • Такое изделие не выгорит при воздействии солнечных лучей, оно прекрасно переносит воздействие высоких температур и будет лучшим решением для ванной комнаты. 

  • В линейке есть белоснежный, бледно серый, серый цвет, особо популярны двери цвета Венге и капучино. Эти двери прочны и долговечны!

 

2. Межкомнатная дверь из ПВХ «Перфекта»

Межкомнатная дверь «Перфекта», изготовленная из ПВХ. Такая дверь, безусловно, привлекает своим художественным остеклением, в наличии есть как минимум два варианта фьюзинга (витражного оформления). 

  • Благодаря материалу, эти двери достаточно прочные, устойчивы к механическим воздействиям, влагостойки, имеют насыщенные оттенки и цвета. 

  • Линейка представлена семью цветовыми решениями от белого до цвета Венге. 

  • Такие межкомнатные двери будут прекрасно смотреться практически в любом интерьере от классицизма до барокко, их можно установить как на кухне, так и в гостиной. Прекрасное решение для ценителей изысканных линий и спокойного дизайна.

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
14 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Original Oak, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
6 368 7 672 ₽ -17%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 Экошпон White Wood, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Stormy Wood, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 308 3 892 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Граффити-1.Д Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN ALU Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
16 852

3. Ламинированная межкомнатная дверь «Гост»

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» с остеклением по своим характеристикам похоже на глухую дверь «Гост», прочна, устойчива к различным типам воздействия, влагостойка. Однако за счет дополнительного элемента декорирования (стекло «Кризет» белого цвета) стоит немного дороже. 

  • Дверь популярна среди компаний, прекрасно подходит для офисных помещений, кроме того ее часто заказывают гостиницы и люди, сдающие жилье в наем. 

  • Финиш-пленка делает такую дверь достаточно долговечной и устойчивой к любым воздействиям (механические, температурные, солнечный свет и так далее). 

  • Линейка представлена самым широким спектром цветов, есть 10 цветовых решений, при достаточно низкой стоимости это изделие имеет длительные сроки эксплуатации.

 

4. Ламинированная межкомнатная дверь «2Г»

Ламинированная межкомнатная дверь «2Г» является одной из самых недорогих и качественных изделий. 

  • Отделанные финиш-пленкой немецкого производства изделия могут быть имитированы под различные цветовые решения, в линейке цветов: белый дуб, дуб натур, итальянский орех, Венге, миланский орех и так далее. 

  • Поливинилхлорид делает такое изделие устойчивым к царапинам и истиранию, к влаге, оно не требуют особого ухода и являются одними из лучших среди всех дверей эконом-класса. 

  • Легкие и практичные, такие двери прекрасно подойдут для подсобных помещений.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Дверь межкомнатная Лотос-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Fresco, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 092

5. Межкомнатная дверь из ПВХ «Альфа»

Дверь межкомнатная из ПВХ «Альфа» с широким остеклением Кризет белого цвета, недорогая, прочная и элегантная дверь. 

  • Отличный выбор для комнат, в которых желательно добиться большой освещенности естественным цветом (гостевые, холл). 

  • Благодаря покрытию ПВХ, такая дверь прекрасно переносит как сильную влажность, так и высокие температуры. 

  • Мыть ее можно любыми моющими средствами. 

  • Такая дверь устойчива к возгоранию, имеет сочные цвета и насыщенные оттенки, у вас есть возможность варьировать цвета различных элементов. 

  • На выбор есть пять цветов и четыре размера полотна, дверь имеет приемлемую стоимость и при этом это продукт отличного качества.

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 6С Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Ламинированные Итальянский орех, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Серый, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
Дверь межкомнатная 32С Ламинированные Л-01 (ИталОрех), остекленная, magic fog, филенчатая
4 007 4 452 ₽ -10%

Вас может заинтересовать
Натуральный шпон: что это такое, где применяется
25.10.2023
672
Как подобрать дверь к интерьеру квартиры
25.10.2023
1261
Двери Олови: качество стиля, где можно поставить, фото моделей
25.10.2023
357
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85