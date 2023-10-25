Среди всего многообразия дверей, представленных на сайте «Склад Дверей 169.ru», есть экземпляры, пользующиеся повышенным спросом. Рассмотрим пятёрку наиболее популярных межкомнатных дверей.

1. Межкомнатная дверь из экошпона «Порта-21»

Дверь из экошпона «Порта-21» является одной из самых популярных моделей.

Глухая, без лишних элементов декора она прекрасно подойдет в качестве межкомнатной двери в спальню, ванную или гостиную.

Изготовленная по «бескромочной» технологии, она устойчива к механическим воздействиям, не царапается и не трескается со временем.

Такое изделие не выгорит при воздействии солнечных лучей, оно прекрасно переносит воздействие высоких температур и будет лучшим решением для ванной комнаты.

В линейке есть белоснежный, бледно серый, серый цвет, особо популярны двери цвета Венге и капучино. Эти двери прочны и долговечны!

2. Межкомнатная дверь из ПВХ «Перфекта»

Межкомнатная дверь «Перфекта», изготовленная из ПВХ. Такая дверь, безусловно, привлекает своим художественным остеклением, в наличии есть как минимум два варианта фьюзинга (витражного оформления).

Благодаря материалу, эти двери достаточно прочные, устойчивы к механическим воздействиям, влагостойки, имеют насыщенные оттенки и цвета.

Линейка представлена семью цветовыми решениями от белого до цвета Венге.

Такие межкомнатные двери будут прекрасно смотреться практически в любом интерьере от классицизма до барокко, их можно установить как на кухне, так и в гостиной. Прекрасное решение для ценителей изысканных линий и спокойного дизайна.

3. Ламинированная межкомнатная дверь «Гост»

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост» с остеклением по своим характеристикам похоже на глухую дверь «Гост», прочна, устойчива к различным типам воздействия, влагостойка. Однако за счет дополнительного элемента декорирования (стекло «Кризет» белого цвета) стоит немного дороже.

Дверь популярна среди компаний, прекрасно подходит для офисных помещений, кроме того ее часто заказывают гостиницы и люди, сдающие жилье в наем.

Финиш-пленка делает такую дверь достаточно долговечной и устойчивой к любым воздействиям (механические, температурные, солнечный свет и так далее).

Линейка представлена самым широким спектром цветов, есть 10 цветовых решений, при достаточно низкой стоимости это изделие имеет длительные сроки эксплуатации.

4. Ламинированная межкомнатная дверь «2Г»

Ламинированная межкомнатная дверь «2Г» является одной из самых недорогих и качественных изделий.

Отделанные финиш-пленкой немецкого производства изделия могут быть имитированы под различные цветовые решения, в линейке цветов: белый дуб, дуб натур, итальянский орех, Венге, миланский орех и так далее.

Поливинилхлорид делает такое изделие устойчивым к царапинам и истиранию, к влаге, оно не требуют особого ухода и являются одними из лучших среди всех дверей эконом-класса.

Легкие и практичные, такие двери прекрасно подойдут для подсобных помещений.

5. Межкомнатная дверь из ПВХ «Альфа»

Дверь межкомнатная из ПВХ «Альфа» с широким остеклением Кризет белого цвета, недорогая, прочная и элегантная дверь.

Отличный выбор для комнат, в которых желательно добиться большой освещенности естественным цветом (гостевые, холл).

Благодаря покрытию ПВХ, такая дверь прекрасно переносит как сильную влажность, так и высокие температуры.

Мыть ее можно любыми моющими средствами.

Такая дверь устойчива к возгоранию, имеет сочные цвета и насыщенные оттенки, у вас есть возможность варьировать цвета различных элементов.

На выбор есть пять цветов и четыре размера полотна, дверь имеет приемлемую стоимость и при этом это продукт отличного качества.