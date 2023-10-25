Когда речь заходит о шпоне, шпонированных фасадах мебели или межкомнатных дверях, часть покупателей останавливается в сомнении: насколько качественны такие изделия, стоит ли тратить на них деньги? Кто-то не видит разницы между натуральным древесным шпоном и искусственными ПВХ-покрытиями. Для многих остается загадкой, зачем вообще отделывать древесину или листы МДФ шпоном.

Чтобы не ошибаться при выборе мебельных гарнитуров для гостиной или спальни, не переплачивать там, где можно сэкономить, стоит знать свойства и плюсы шпона. Уметь отличать натуральный отделочный материал от искусственных аналогов с красивым внешним видом. И ориентироваться в существующих разновидностях шпона.

Натуральный шпон: что это за материал и как его производят

Натуральный шпон производят из разных пород древесины, в него не добавляют клей или полимерные связующие вещества. Сырьем служат бревна или брус, просушенные до необходимой степени влажности в специальных камерах. Для производства качественного шпона, древесину выбирают придирчиво, подготавливают с соблюдением технологии.

Ствол должен быть максимально прямым, без повреждений грибками, древесными вредителями. Не допустимо наличие большого количества сучков; вросшей коры, трещин и заросших повреждений.

Бревна ошкуривают, очищают поверхность и разделывают их на кряжи или чурбаки определенных размеров. Чтобы размягчить древесину, добиться наиболее яркого, сочного цвета, сырье пропаривают в камерах несколько суток. Затем древесину вымачивают в горячем растворе. После этого массив поступает в станочных цех, на линию по производству шпона.

С помощью современных станков, бревна разделяют на пласты толщиной от 0,1 до 12 миллиметров. Толщина и внешний вид зависят от способа производства, направления волокон, вида древесины. Готовые листы или пластины просушивают, проводят сортировку и укладку в пачки, режут по размерам.

Полученный отделочный материал на заводах и фабриках используют в натуральном виде. В свободную продажу шпон поступает в отшлифованном виде, с защитным покрытием. Он бывает в виде листов и длинных пластин, шириной 20 см. Также, продаются дверные кромки в виде узкой лентой рулонами.





Разновидности натурального шпона

Современная промышленность производит большой ассортимент древесных отделочных материалов. Шпон отличается расцветками и узором, технологией производства.

Классификация по способу изготовления:

Лущеные листы получают послойным срезанием тонких пластов с дуба, сосны, березы, ольхи, бука, осины. При этом полностью сохраняется характерный древесный узор. Толщина сырья – от 0,1 до 10 мм. Готовую продукцию скручивают в цилиндрические рулоны.

Строганые пласты выстругиваются ножами из массива. При этом срез идет в разных направлениях, что позволяет получать уникальные рисунки. Это достаточно массивный, плотный материал, толщиной до 10 мм.

Идет на производство дорогой мебели, дверей, отделку автомобильных салонов. Используются кедр, бук, пихта, граб, ясень и другие породы деревьев.

Пиленый шпон – отделочный материал премиум-класса из хвойных пород. Имеет толщину от 5 до 12 мм. Получают его путем продольного распиливания древесных стволов.

По качеству продукция подразделяется на 5 категорий. Это шпон элитного класса и градация с I по IV сорта.

Высший класс шпона получают методами строгания и распиливания. Поверхность продукта имеет минимальное количество вкраплений, пятнышек. Она ровная, с характерным древесным рисунком. Отсутствуют сучки, трещины и царапины.

В изделиях первого сорта допускается определенный процент пятнышек. Также, на них присутствуют: миниатюрные царапины и неглубокие трещины, прорость темного цвета, заболонь – молодые, мягкие слои древесины более светлого цвета.

Второй и третий сорта включают неровности, следы от сучков. Заметные дефекты и пятна.

Шпон четвертого сорта, как правило, идет на производство композитных материалов или изделий, внешний вид которые не имеет решающего значения.

Элитные сорта шпона применяют для отделки дорогой мебели ручной работы, музыкальных инструментов; изготовления сувениров и предметов домашнего интерьера – стеновых панелей, лестниц; а также колоритных инкрустаций.

Символ «Х» в маркировке обозначает продукт из хвойных видов древесины. Влажность материала не должна превышать 6%. Шероховатость поверхности должна быть меньше 200 мкм для лиственных и 320 мкм для хвойных пород. Стоимость шпона напрямую зависит от качества исходной древесины и ценности сорта.

Достоинства и недостатки натурального шпона

Шпон удерживает позиции в рейтинге популярности, благодаря несомненным положительным качествам:

Презентабельный, благородный внешний вид при недорогой стоимости и доступности. В отличие от изделий из массива, шпонированная продукция по карману большинству потребителей;

Соответствие самым строгим экологическим нормам. Шпонированная мебель, отделочные материалы рекомендованы для использования в спальнях, детских учреждениях, больницах;

Универсальность и функциональность. Шпон – благодатный материал для промышленного или кустарного производства. Он прост в обработке, гибкий, легко режется. Шпонированные изделия можно реставрировать.

Есть у шпона и свои минусы:

Натуральный материал требует бережного отношения, соблюдения правил ухода;

Леса – трудно восстанавливающийся ресурс, качественного сырья становится все меньше;

Каждый лист шпона – уникален. А это не всегда приемлемо при производстве.

К недостаткам можно отнести и более высокую цену. Натуральный шпон стоит дороже, чем искусственные или клеенно-прессованные материалы.

Из каких пород древесины делают шпон

Отделочный материал имеет натуральную окраску и уникальную фактуру, которые зависят от породы дерева.

В производстве используются самые разные виды древесины:

выбеленный и коричневый, мореный дуб;

коричневато-золотистый калифорнийский, европейский и южный орех;

клен подразделяется на европейский, фигурный и складчатый. Он бывает молочно-белым, золотистым, коричневым;

благородный темный венге привозят из Африки;

вишня обладает характерной красновато-коричневой окраской;

благородная ольха обладает розовато-светлыми оттенками;

спросом пользуется кремово-светлая береза.

Особо ценятся материалы из эбенового и красного дерева, кедра и лиственницы.

Можно приобрести белый и кремово-сливочный, золотистый и каштаново-коричневый, карамельный и насыщенно-пурпурный, красноватый и розовый шпон, с пастельной или выраженной окраской. Есть и фиолетово-черные, темно-коричневые оттенки. Такое разнообразие позволяет без труда подобрать идеальный цвет к любому интерьеру.

Как отличить натуральный шпон от искусственных аналогов

В отличие от композитных, искусственных материалов и фанеры, натуральный шпон – это лист древесины в один слой. Его получают из кусков древесины, брусьев или бревен, с помощью лущения или расщепления, распиливания, строгания на специальных станках, пилорамах.

Листы не подвергают склейке или прессованию. Даже пиленый материал значительной толщины состоит из одного-единственного слоя.

Кроме того, природный древесный шпон легко отличить по уникальной узорчатой текстуре. В природе нет двух абсолютно одинаковых деревьев, поэтому и полученное из них сырье различается.

По-разному располагаются прожилки, сучки, характерные линии пор. Даже полученные из одного бревна листы шпона имеют небольшие отличия. Тогда как искусственные рисунки однообразны.

Сфера применения натурального шпона

Натуральный шпон является экологичным сырьем, не уступающим по красоте и эксплуатационным характеристикам цельной древесине. При этом стоит он на несколько порядков дешевле.

Не удивительно, что материал широко используется в самых разных отраслях промышленности, в бытовых целях.

Производство слоеной фанеры, коробков для спичек, разнообразных видов упаковок.

Шпонирование листов МДФ, ДСП для производства кухонных гарнитуров, мебели для гостиных и прихожих, солидных офисов.

Изготовление шпонированных межкомнатных дверей, внутренняя отделка металлических входных.

Отделка внутренних перегородок из гипсокартона, фанеры.

Реставрация старой мебели и дверей.

Создание элементов интерьерного декора.

Производство элитных напольных покрытий.

Пиленый шпон идет на изготовление предметов искусства, инструментов и сувениров, шкатулок, мебели премиум-класса.

Изготовление уникальных мозаик и настенных панно, инкрустаций в технике маркетри.

Отделка подоконников и рам, дверных проемов.

Изготовление музыкальных инструментов.

Шпоном отделывают салоны автомобилей для придания им благородного, солидного внешнего вида. Для отделки, оформления интерьеров и изделий ручной работы подходят любые разновидности шпона, из лиственных и хвойных пород древесины. Более дорогие сорта, из экзотических деревьев, применяются при изготовлении изделий и мебели экстра-класса.



