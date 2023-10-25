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Как покрасить межкомнатные двери самостоятельно: советы профессионалов

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери #Своими руками

Межкомнатная дверь, как неотъемлемый элемент оформления пространства, ежедневно подвергается физическому воздействию, в связи с чем на ней могут появиться царапины и даже трещины. Механические повреждения имеют свойство накапливаться с течением времени. Как результат, потертости и сколы на дверном полотне становятся все более заметными.

Чтобы вернуть конструкции первозданный внешний вид или внести коррективы в исходный дизайн, можно прибегнуть к окрашиванию межкомнатной двери. Эффективность такого способа освежить изделие вполне оправдывает ожидания домовладельцев, если правильно подобрать красящее средство и как следует подготовить дверь к покраске.

Как выбрать краску для межкомнатных дверей

В первую очередь специалисты рекомендуют избегать покупки непрофессиональных красящих материалов, поскольку вы рискуете не только не получить желаемого результата, но и навредить двери.

Лучше всего воспользоваться специальной краской для межкомнатных дверей. Она имеет правильную консистенцию и легко наносится, не оставляя разводов.

К тому же профессиональная краска не источает резкого запаха. Такое преимущество становится необходимо, когда вы проживаете в квартире во время реставрации.

Абсорбирующие свойства дверного полотна зависят от плотности материала. Когда впитывание происходит чересчур интенсивно, красящее средство понадобится нанести в несколько шаров.

Если при этом вы используете дорогостоящую эмаль, это существенным образом отобразиться на цене окрашивания. Для того, чтобы сократить расходы, межкомнатную дверь необходимо тщательно подготовить к покраске.

Эксперты советуют покрыть поверхность полотна слоем олифы. Образовавшаяся пленка предотвратит абсорбцию в пористых структурах и позволит вам сэкономить на красящем средстве.

Во время окрашивания следует учитывать специфику текстуры дверного полотна. Если поверхность гладкая, двумя слоями краски можно обойтись, а если шероховатая – понадобится три и более.

Когда нужно обработать дверь, подвергавшуюся окрашиванию ранее, для начала следует очистить ее поверхность от остатков старой краски. Однако хозяевам не всегда удается полностью удалить предыдущее покрытие.

Тем не менее, не стоит покупать новую краску с разъедающими свойствами, поскольку вздутие и расслоение – ее постоянные спутники.

В целом, при выборе краски для межкомнатных дверей, следует руководствоваться такими принципами:

  • температурный режим (обратите внимание на термопоказатели, способные повлиять на характеристики красящего средства);

  • влагоустойчивость (уточните, как пар влияет на цветовые и отшелушивающие особенности краски);

  • стойкость к механическому воздействию (учитывайте прочность покрытия и то, насколько легко на нем остаются царапины);

  • легкость в удалении (примите к сведению это свойство, если вы уверенны, что захотите перекрасить дверь снова);

  • когда вы только приобрели дверь под покраску, лучше всего использовать морилку или прозрачный лак;

  • для повторного окрашивания отлично подойдут эмали.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
7 949 9 352 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
8 068 9 492 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Порта-23 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
4 599 6 132 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%

 

Как происходит окрашивание межкомнатных дверей

Следует отметить, что деревянные полотна обладают гетерогенной пористой текстурой и низкой влагостойкостью. В таких условиях есть риск перерасхода красящего средства и утраты функционала двери вследствие чрезмерной абсорбции, приводящей к разбуханию, которое затрудняет открывание и закрывание конструкции.

Чтобы минимизировать негативное влияние избыточной влаги, необходимо обработать поверхность двери перед окрашиванием.

В первую очередь, нужно будет открепить полотно от коробки и придать ему горизонтальное положение. Тем не менее, не стоит укладывать дверь на пол, поскольку последующее переворачивание может утрудниться.

Эксперты советуют воспользоваться брусьями. Затем происходит шлифование поверхности, которое удобнее всего выполнять с помощью шлифмашины. Однако, за неимением таковой, можно прибегнуть к обычной наждачной бумаге.

Когда шлифовка выполнена, приступают к грунтованию. Состав наносится двумя шарами.

Только теперь можно переходить к покраске. Чтобы добиться максимально удовлетворительного эффекта, используют распылитель. Когда инструмента нет под рукой, подойдут валик и кисточки для прокрашивания труднодоступных мест.

С учетом структуры дверного полотна, подлежащего окрашиванию, а также степени обработки материала, понадобится нанести красящее средство двумя — четырьмя слоями.

Для покраски новой двери используется морилка. Следовательно, от грунтовки можно отказаться. Базовая очистка от пыли и загрязнений вполне подойдет.

Морилка обладает защитными свойствами. С ее помощью можно повысить влагостойкость двери, так как средство отлично справляется с закупоркой пор. Обработанную таким образом дверь можно смело использовать в ванной, а также в качестве входной конструкции.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Какие средства применяются для окраски межкомнатных дверей

Подбирая краску для дверей, необходимо полагаться на токсичность и эксплуатационные свойства состава. Очень важно, чтобы испарения во время высыхания средства не вредили здоровью домочадцев, а краска долгое время сохраняла первозданный вид.

Подобрать оптимальный вариант среди многообразия материалов поможет знание основных типов красок, а также их предназначения. Итак, все лакокрасочные составы делятся на:

  • Непрозрачные

Получаемые путем смешивания растворителя и красящего пигмента. Если нанести такую краску несколькими шарами, удастся замаскировать потертости и микротрещины, а также остатки предыдущего покрытия);

  • Прозрачные

Применяемые для первого окрашивания полотна. Транспарентная текстура выделит достоинства древесины, однако замаскировать механические повреждения таким средством не получится).

Для повторного окрашивания и реставрации межкомнатного дверного блока используются непрозрачные красящие средства, среди которых необходимо отметить:

  • Акриловую краску

Это средство очень популярно среди опытных домовладельцев. Неоспоримыми плюсами состава являются мягкий аромат и легкая текстура, позволяющая сохранить древесную структуру даже при нанесении в несколько шаров.

Единственный минус – высокая цена. Приобретая акриловую краску, обзаведитесь еще и лаком. Дело в том, что после высыхания состав становится матовым и нуждается в дополнительном блеске.

  • Нитрокраску

К преимуществам средства можно отнести его прочность и долговечность. Тем не менее состав источает токсины во время высыхания, следовательно, возникает необходимость тщательно проветривать помещение, в котором происходит покраска.

  • Полиуретановую краску

Отличается превосходными клеящими свойствами, которые становятся незаменимыми при взаимодействии с деревом. Состав не токсичен и абсолютно безвреден для домочадцев.

Благодаря повышенной упругости краска не потрескается из-за небольших изменений геометрии поверхности межкомнатной двери.

  • Алкидную краску

Лакокрасочный состав проникает в глубокие слои дерева и укрепляет его изнутри, тем самым продлевая эксплуатационный срок полотна. Состав быстро высыхает, нетоксичный, прочный и недорогой.

К минусам краски можно отнести резкий запах, который нужно будет нейтрализовать с помощью проветривания.

 

Какие инструменты необходимы для покраски межкомнатной двери

Приступая к окрашиванию дверного полотна, заблаговременно подготовьте инструменты и материалы, приведенные ниже.

  • Подложки для выкладывания двери

Поскольку покраска изделия происходит в горизонтальном положении, следует обеспечить его комфортное переворачивание. Лучше всего разместить полотно на козлах, брусьях, табуретках или большом столе.

  • Емкость для краски

Когда для покраски используется широкий валик, удобнее будет налить средство в широкую ванночку или лоток.

  • Кисти, валик или распылитель

Выбор инструмента осуществляется с учетом особенностей покрытия межкомнатной двери. Шероховатую поверхность лучше окрашивать валиком, а гладкую – краскопультом. Кисть пригодится для прокрашивания труднодоступных мест.

  • Защитные перчатки

Изделие поможет уберечь руки от нежелательного окрашивания.

  • Респиратор

Если красящее средство источает токсины, инструмент пригодится, чтобы обезопасить дыхательные пути.

  • Защитный костюм

Можно использовать фартук или просто надеть старые вещи, которые не жалко испачкать в процессе выполнения работ.

 

Какие условия считаются оптимальными для работы с дверной краской

Для того, чтобы красящее средство сохраняло эксплуатационные свойства, а вы чувствовали себя комфортно, выполняя окрашивание, необходимо соблюдение следующих условий.

  • Атмосферная температура: оптимальный диапазон ограничен показателями от +5 до +30 градусов Цельсия. В таком температурном режиме краска не испаряется, источая токсичные вещества.

  • Относительная влажность: рекомендуемое значение – 60%. Такое содержание пара в воздухе не дает красящему составу подсыхать или, наоборот, разжижаться.

  • Температура дверного полотна: оптимальный показатель от +5 градусов Цельсия и выше. Не стоит наносить краску на холодную дверь, иначе она плохо впитается и будет долго сохнуть.

  • Природное освещение: прямых солнечных лучей следует избегать. Ультрафиолет оказывает разрушающее действие на красочный пигмент и способствует преждевременному выгоранию цвета.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-22» остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Порта-22 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная "Realta" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) глухая
Дверь межкомнатная Realta Эмаль Светло-серый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
14 548

 

Как покрасить межкомнатную дверь пошагово

Чтобы выполнить качественное окрашивание дверного полотна своими руками, необходимо действовать в такой последовательности.

  • Выполните шлифовку доступным для вас способом: при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машины.

  • Поочередно нанесите два слоя грунта на отшлифованную поверхность, чтобы повысить адгезивные характеристики материала.

  • Защитите фурнитуру от пачкания краской, предварительно заклеив ее.

  • Выполните действия 2–7 для дверной коробки.

  • Перемешайте краску. При необходимости разбавьте ее водой или уайт-спиритом и налейте состав в емкость для окрашивания двери.

  • Равномерно распределите пигмент по дверному полотну. Дождитесь полного высыхания первого слоя, затем нанесите второй. Труднодоступные места и мелкие детали лучше обрабатывать кисточкой, а основной массив краскопультом или валиком.

Если вы окрашиваете новую дверь, то вместо эмали можете использовать морилку. В этом случае предварительная подготовка поверхности в виде грунтовки не потребуется. Достаточно будет очистить поверхность от пыли и грязи.

Морилка сама по себе уже является защитным покрытием и надежно закроет поры материала, тем самым обеспечив его защиту от воздействия влаги.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

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