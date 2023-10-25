Срок службы двери зависит от качества фурнитуры и самого полотна. Некоторые покупатели не уделяют внимание этому фактору. Однако потом у них возникают дополнительные затраты, от которых уже никуда не деться. Как говорится, скупой платит дважды.

Виды фурнитуры для дверей

Для того, чтобы дверью было удобно пользоваться, важно приобрести полный комплект необходимой фурнитуры. Чтобы не запутаться при выборе, нужно знать, какая фурнитура вообще бывает.

1. Ручки

Очевидно, что без ручки дверь будет проблематично открыть. Можно найти разные модели этого аксессуара:

Нажимные. Как понятно из названия, чтобы открыть дверь, нужно нажать на ручку.

Поворотные. Второе название – нобы. Они имеют округлую форму и приводятся в действие поворотом вокруг оси. Часто в таких ручках есть разъем для ключа, поэтому дверь можно легко заблокировать.

Стационарные. Самая простая и незамысловатая конструкция, которая не зависит от замка – она просто прикреплена к полотну. Внешний вид таких ручек самый разнообразный: они бывают резными, из металла, дерева и прочих материалов. Именно из-за стильного вида их часто устанавливают на межкомнатные двери.

2. Защелки

Нужны, чтобы зафиксировать дверь при закрывании. Их размер и вес может быть разным, поэтому подбирать защелки нужно индивидуально для каждой двери.









3. Петли

Фурнитура, которая держит дверное полотно и позволяет ему беспроблемно передвигаться. Если петли плохие, то дверь будет трудно открываться и издавать скрипы, поэтому этот элемент особенно важен.

Петли бывают двух типов:

Разъемные. Если установлены такие петли, вы сможете легко снять дверное полотно.

Неразъемные. А вот такие петли придется сначала демонтировать, а уже потом менять дверь.

Петли также можно разделить по особенностям конструкции:

Карточные. Состоят из двух деталей, которые насажены на одну ось.

Штыревые. По-другому называются ввертные или врезные. В состав конструкции входит основание в форме цилиндра и подвижная деталь, которая на него надевается.

Скрытые. Монтируются непосредственно в дверную коробку и полотно, благодаря чему практически незаметны. Кроме того, они способны выдерживать большой вес полотна, поэтому часто устанавливаются на металлических входных дверях.

Подбирать петли нужно, исходя из особенностей дверного полотна. Учитывайте его вес: фурнитура должна выдерживать его, иначе дверь провиснет и будет проблематично открываться и закрываться.









4. Замки

Надежный и прочный замок – залог безопасности и вашего спокойствия.

Замки бывают разных видов, начиная от обычных навесных и заканчивая умными замками. Здесь все зависит от вашего бюджета и назначения двери. Если она входная то, конечно, нужно выбирать максимально качественный и добротный замок. Не стоит экономить на своей безопасности.

На межкомнатные же двери некоторые и вовсе не устанавливают замки, но иногда без них не обойтись. В любом случае для жилья подойдет простой механизм, а вот для офиса и подобных общественных мест часто требуется усиленная защита.









5. Ограничители

Этот аксессуар необязательный, но очень удобный.

Ограничитель надежно фиксирует открытую дверь, а также не дает ручке биться об стену или мебель и царапать ее.

Установить ограничитель на двери будет полезно семьям с маленькими детьми, чтобы они не смогли случайно прищемить пальцы. Обычно ограничитель крепится на пол, иногда на дверное полотно.

6. Доводчики

Не на каждой двери установлены доводчики, однако те полотна, где они есть, открываются плавно и бесшумно.

Раньше доводчики монтировались только на двери в офисах и общественных местах, теперь же в продаже можно найти модели для межкомнатных конструкций.

Некоторые виды доводчиков позволяют отказаться от монтажа замка и защелки, потому что дверь надежно и легко закрывается и без них благодаря особенностям доводчика.

Последствия использования некачественной фурнитуры для дверей

Если эксплуатировать неисправную фурнитуру, то могут возникнуть следующие неудобства:

различные неприятные шумы (например, скрипы);

повреждения напольного покрытия на территории открывания полотна;

заклинивание подвижных элементов петель, замков и т.д.

Выбрать правильную дверную фурнитуру – дело не совсем простое. Для совершения выбора нужно не только учитывать внешний вид изделий, но и обязательно акцентировать внимание на ряде специальных факторов.

Как выбрать лучшую фурнитуру для двери

Постоянная установка новых деталей фурнитуры приведет только к ухудшению состояния коробки, двери, уменьшит период ее службы, ухудшит внешний вид. Не стоит забывать, что после установки дверного полотна планируется, что оно прослужит долгие годы.

Следовательно, правильней будет заплатить сразу большую сумму денег за надежную фурнитуру и получить долговременную гарантию на мебельное изделие, чем регулярно платить деньги за его ремонт.

Вес и размеры двери; Особенности конструкции; Местоположение дверного проема касательно остальных элементов интерьера; Для каких целей используется помещение и другие.

Проблемы при использовании некачественной дверной фурнитуры

Неудовлетворительная по качеству фурнитура с непонятной страной производства может стать причиной больших проблем. Самой незначительной бедой в этом случае может быть потеря внешнего вида ручек, планок.

Покрытия на фурнитуре с самой низкой ценой быстро подвергается износу. А через 2-3 года уже сама дверь потеряет свой презентабельный и красивый внешний вид.

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И если брать во внимание цену межкомнатных дверей, то данная опция будет всегда актуальной для каждого желающего приобрести дверное полотно.

Слабая несущая способность петель в ближайшем будущем может стать причиной провисания двери.

А если ошибиться с размерами, видами петель, то можно столкнуться со сложностями при попытке открыть дверь.

Материалы, из которых изготавливается дверная фурнитура

В основном именно от материала зависит качество фурнитуры.

Обычно для производства изделий используются различные сплавы, латунь, нержавеющую сталь. Это самые прочные и качественные материалы, и из них должны быть выполнены замки, доводчики и петли. Остальные же элементы можно выбрать из любого материала, например, подобрать красивую резную деревянную ручку.

Покрытие фурнитуры для дверей

Самым лучшим покрытием считается никель и хром, но стоимость таких ручек довольно высока. Кроме того, ручки могут быть:

полированными;

шлифованными;

оксидированными;

окрашенными.

Как выбрать цвет и стиль дверной фурнитуры

Внешний вид ручки зависит от стиля двери, а также интерьера и экстерьера дома.

Старайтесь подбирать всю фурнитуру одного цвета и в единой стилистике, чтобы вся конструкция двери смотрелась гармонично. Обычно ручки для входных дверей имеют скромный вид, а вот для межкомнатных полотен очень просто найти оригинальную и красивую модель.

Цвет фурнитуры выбирайте тот, который больше нравится. Кто-то любит креатив и подбирает яркие ручки, а кто-то оформляет интерьер в стиле минимализм и ищет максимально простую и неброскую фурнитуру.

Что еще нужно учесть при выборе дверной фурнитуры

Есть еще несколько нюансов, которые нужно учесть:

Вес полотна. Выбирайте фурнитуру, которая будет соответствовать весу полотна.

Простота эксплуатации. Чем проще будет пользоваться установленной дверью, тем лучше, но не стоит забывать о безопасности.

Прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Чтобы фурнитура прослужила долго, она должна выдерживать ежедневные нагрузки.

Не забывайте регулярно проверять фурнитуру. Если появились скрипы, трудности с открыванием и закрыванием двери, провисание полотна – это повод провести ремонт, иначе проблемы могут усугубиться.



