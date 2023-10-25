Роль кухни в современном интерьере сложно переоценить. Это не только место приготовления пищи, но и важная составляющая семейного очага, ведь именно под уютным сводом кухонной комнаты чаще всего собираются все домочадцы после тяжелого учебного или трудового дня. Здесь можно обсудить бытовые проблемы с мамой, посплетничать с подругами, расспросить детей о школе и даже устроить романтический ужин с любимым человеком.

В связи с этим оформлению пространства кухни необходимо уделить особое внимание. Предметы интерьера должны располагаться удобно, не занимать много места, но в то же время отлично выполнять свои функции.

В небольшой квартире обстановка кухни требует практического мышления и фантазии, поскольку очень часто место для приготовления и потребления пищи имеет довольно скромный метраж.

Именно поэтому, когда дело доходит до установки кухонной двери, хозяева сталкиваются с двумя дилеммами сразу:

нужна ли на кухне дверь и

если да, то какая именно?

Естественно, вас никто не обязывает монтировать дверной блок, когда вы проживаете в квартире-студии. Однако из соображений экологии быта, следует оградить остальные помещения от распространения специфических запахов, сопровождающих процесс приготовления еды.

Более того, на кухне зачастую бывает повышенная влажность, образовывающаяся в процессе испарения кипящих субстанций, которая может негативно воздействовать на оклейку стен, состояние мебели и дверных блоков с низкой влагоустойчивостью.

В этой статье мы подробно рассмотрим все за и против установки дверей на кухню, а также поможем вам подобрать максимально эргономичные и стильные полотна.

В каких случаях требуется установка кухонной двери

Существуют ситуации, в которых без монтажа двери на кухню никак не обойтись. Перед вами исчерпывающий список причин установить разграничивающую конструкцию.

Кухня прилегает к жилому помещению. Эту ситуацию мы косвенно обговорили ранее в статье. Необходимость монтажа двери связана с потребностью устранить запахи и обеспечить звукоизоляцию, чтобы процессы приготовления пищи не доставляли дискомфорта жильцам. Один из домочадцев пользуется кухней как местом для курения. К сожалению, такой подход не совсем рационален, ведь пепел может попадать в еду, не говоря уже о распространении неприятного запаха. Однако если такую привычку нельзя искоренить ввиду обстоятельств непреодолимой силы, вредное воздействие можно минимизировать с помощью двери, которая послужит барьером. Кухонное пространство используется в качестве переговорной. Когда вы секретничаете с подругами на кухне или ведете серьезные разговоры по телефону, которые явно не предназначены для чужих ушей, советуем установить на кухню дверь со звукоизоляцией. Большая кухня примыкает к гостиной. Если вы не хотите, чтобы ваши гости увидели, как вы возитесь с ужином, оградите себя от назойливого внимания путем установки глухой двери или конструкции с небольшими стеклянными вставками. Таким образом вы защитите кулинарный процесс от посторонних глаз, а также сумеете сохранить интригу до начала торжества.

Когда без кухонной двери можно обойтись

Если ваша бытовая и семейная ситуация не подпадает ни под одну из вышеперечисленных, от монтажа кухонной двери можно смело отказаться. Дополнительный перечень случаев, когда установка полотна не требуется приведен ниже.

Такая планировка весьма комфортна как для хозяйки, так и для гостей и членов семьи. Вы можете сервировать стол и быть уверенны, что блюда, которые на него подадут, останутся горячими до начала трапезы, поскольку в температурном режиме комнат не происходит резкого перепада.

Кухня сопряжена со столовой. В этой ситуации не существует четкого перехода из одной комнаты в другую, зонирование происходит только за счет цветов, фактур, разной высоты и назначения мебели. Кухонный блок находится в отдельном помещении. В таком случае уместно оформление арочного прохода, который можно украсить шторами. Изделие может быть выполнено из текстиля или состоять из множественных нитей, которые также сморятся лаконично.

Кроме этого, нити меньше пачкаются и не препятствуют перемещению, особенно когда в руках тарелка или чашка, как это часто происходит. Дверь-арка позволяет создать ощущение обособленного помещения, но в то же время дополнительно не загружает пространство.

Какой тип открытия двери лучше всего подойдет для кухни

Выбирая дверное полотно для кухни, помните, что в первую очередь оно должно быть практичным и функциональным.

Когда помещение небольшое, не нужно отнимать ценные квадратные метры, устанавливая распашную одностворчатую дверь, ведь ее открывание и закрывание требует дополнительного пространства.

Лучше всего остановиться на раздвижных или складных дверях. Конструкция такого типа не занимает много места, выглядит современно и стильно. Производители предлагают как классические, так и кассетные модели.

Преимущество последних в том, что ниши для дверных полотен монтируются прямо в стену, сохраняя максимум пространства. Тем не менее монтаж предполагает снос части перегородок, поэтому установку двери лучше всего доверить профессионалам.

Какие материалы уместны для кухонной двери

Эксперты рекомендуют выбирать легкие, доступные и долговечные модели.

Отличным решением для кухни станут двери из МДФ с пластиковым покрытием CPL или экошпон.

Совет обусловлен тем, что эти отделочные материалы не поддаются перепадам температур, не деформируются от воздействия пара и влаги, не выгорают и обладают огнеупорными противопожарными свойствами. Более того, они не впитывают запахи и обеспечивают хорошую звукоизоляцию.