Двери-гармошка: варианты исполнения, преимущества и недостатки

Этот тип дверей довольно часто рекомендуется дизайнерам для установки в малогабаритные квартиры, поскольку механизм их закрывания позволяет значительно экономить место.

Что же касается их разновидностей, то выбор, прямо скажем, не велик. Такие двери, благодаря очень специфичной конструкции, отличаются друг от друга лишь незначительными отклонениями в техническом плане и особенностями декора.

Ознакомиться более подробно с различными вариантами исполнения таких дверей можно на нашем сайте, в разделе Складные двери.

Виды дверей-гармошка

Чаще всего производители предлагают:

глухие модели – изготавливают из массива древесины, что делает их непрозрачными с двух сторон;

– изготавливают из массива древесины, что делает их непрозрачными с двух сторон; двери-гармошки со стеклянными вставками – они выигрывают в эстетическом плане, но значительно уступают глухим по техническим показателям и сроку службы.

Различные модели таких дверей также могут отличаться количеством складных частей и их размерами. При этом чем меньше частей имеет дверь-гармошка, тем надежней она будет.

Отличаются разные варианты складных дверей друг от друга и материалами, из которых они изготовлены, хотя и здесь особого разнообразия нет.

Производители предлагают:

Натуральное дерево – более долговечный и практичный вариант, который также характеризуется презентабельным внешним видом и надежностью конструктивных элементов.

Пластик – как правило, их устанавливают на шарниры из этого же не слишком долговечного материала, а потому срок службы таких дверей гораздо короче, а единственное их достоинство – низкая цена.

Преимущества и недостатки дверей-гармошка

Прежде всего, поговорим о преимуществах. К их числу можно отнести:

Значительную экономию пространства. Судите сами: распашным моделям для открывания нужна свободная территория, радиус которой равен их ширине (а это как минимум 600мм), в то время как двери-гармошка могут довольствоваться площадью всего лишь 100-150мм.

Несложную установку. Не согласиться с этим нельзя – их установка не труднее закрепления карниза для штор. Монтаж таких моделей избавит вас от необходимости врезать дверную коробку и запенивать ее, а эти работы требуют соответствующих навыков.

Доступную цену. Такие конструкции, действительно стоят недорого, но это объясняется их техническими характеристикам, которые по многим пунктам значительно уступают распашным дверям.

Все перечисленные преимущества, увы, не могут перекрыть недостатков, главные среди которых:

Почти полное отсутствие звукоизоляции – это обусловлено наличием множества щелей, образующихся между элементами двери, а также ее неплотным прилеганием к проему сверху и снизу.

Слабая защита от распространения запахов – такая дверь не сможет защитить и от проникновения нежелательных ароматов, поэтому ее крайне не рекомендуется устанавливать на кухню.

Короткий срок эксплуатации – из-за большого количества подвижных элементов и сложной фурнитуры двери-гармошка достаточно быстро выходят из строя.

Возникновение дефектов в процессе работы – такие двери часто требуют ремонта, поскольку их нередко заклинивает.

По сути, двери-гармошка – это скорее разновидность ширм, и не стоит надеяться, что они смогут сравниться по своим эксплуатационным характеристикам со своими распашными конкурентами. Но они отлично зарекомендовали себя при установке в нежилые помещения, такие как гардеробные и кладовые комнаты, а также в зонировании больших площадей.