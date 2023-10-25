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Двери-гармошка: варианты исполнения, преимущества и недостатки

#Межкомнатные двери #Двери #Для кухни #Советы эксперта

Этот тип дверей довольно часто рекомендуется дизайнерам для установки в малогабаритные квартиры, поскольку механизм их закрывания позволяет значительно экономить место.

Что же касается их разновидностей, то выбор, прямо скажем, не велик. Такие двери, благодаря очень специфичной конструкции, отличаются друг от друга лишь незначительными отклонениями в техническом плане и особенностями декора.

Ознакомиться более подробно с различными вариантами исполнения таких дверей можно на нашем сайте, в разделе Складные двери.

Виды дверей-гармошка

Чаще всего производители предлагают:

  • глухие модели – изготавливают из массива древесины, что делает их непрозрачными с двух сторон;
  • двери-гармошки со стеклянными вставками – они выигрывают в эстетическом плане, но значительно уступают глухим по техническим показателям и сроку службы.

Различные модели таких дверей также могут отличаться количеством складных частей и их размерами. При этом чем меньше частей имеет дверь-гармошка, тем надежней она будет.

Отличаются разные варианты складных дверей друг от друга и материалами, из которых они изготовлены, хотя и здесь особого разнообразия нет. 

Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 152
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
 
4 133 4 592 ₽ -10%

 

Производители предлагают:

  • Натуральное дерево – более долговечный и практичный вариант, который также характеризуется презентабельным внешним видом и надежностью конструктивных элементов.
  • Пластик – как правило, их устанавливают на шарниры из этого же не слишком долговечного материала, а потому срок службы таких дверей гораздо короче, а единственное их достоинство – низкая цена.

Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
3 332 3 920 ₽ -15%

 

Преимущества и недостатки дверей-гармошка

Прежде всего, поговорим о преимуществах. К их числу можно отнести:

  • Значительную экономию пространства. Судите сами: распашным моделям для открывания нужна свободная территория, радиус которой равен их ширине (а это как минимум 600мм), в то время как двери-гармошка могут довольствоваться площадью всего лишь 100-150мм.

  • Несложную установку. Не согласиться с этим нельзя – их установка не труднее закрепления карниза для штор. Монтаж таких моделей избавит вас от необходимости врезать дверную коробку и запенивать ее, а эти работы требуют соответствующих навыков.

  • Доступную цену. Такие конструкции, действительно стоят недорого, но это объясняется их техническими характеристикам, которые по многим пунктам значительно уступают распашным дверям.

Все перечисленные преимущества, увы, не могут перекрыть недостатков, главные среди которых:

  • Почти полное отсутствие звукоизоляции – это обусловлено наличием множества щелей, образующихся между элементами двери, а также ее неплотным прилеганием к проему сверху и снизу. 

  • Слабая защита от распространения запахов – такая дверь не сможет защитить и от проникновения нежелательных ароматов, поэтому ее крайне не рекомендуется устанавливать на кухню.

  • Короткий срок эксплуатации – из-за большого количества подвижных элементов и сложной фурнитуры двери-гармошка достаточно быстро выходят из строя.

  • Возникновение дефектов в процессе работы – такие двери часто требуют ремонта, поскольку их нередко заклинивает.

По сути, двери-гармошка – это скорее  разновидность ширм, и не стоит надеяться, что они смогут сравниться по своим эксплуатационным характеристикам со своими распашными конкурентами. Но они отлично зарекомендовали себя при установке в нежилые помещения, такие как гардеробные и кладовые комнаты, а также в зонировании больших площадей.

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Bianco Veralinga глухая
Дверь межкомнатная Bravo-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, филенчатая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Grey Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Grey Melinga, глухая, филенчатая
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, каркасно-щитовая
3 472

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