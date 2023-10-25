Ламинат на сегодняшний день – один из самых популярных видов напольного покрытия. Это практичный и долговечный его вариант. Также ламинат привлекательно выглядит, имеет доступную для большинства покупателей стоимость, и представлен в современных магазинах в огромном разнообразии.

Ламинированные панели всегда состоят сразу из нескольких слоев. Поэтому материал получается прочным и долговечным. Обычно это панели толщиной от 7 до 12 мм, длиной от 1 до 2,5 м и шириной в среднем 20 см.

Невысокая стоимость материала объясняется тем, что он изготавливается не из цельной древесины, а сразу из нескольких вариантов искусственных материалов. Но это не снижает безопасность и экологичность напольного покрытия.

Структура и особенности ламинированных панелей

Обычно слоев у обсуждаемого материала сразу 4.

Рассмотрим повнимательнее каждый из них:

Износостойкий Это самый важный первый слой. Его еще называют защитным. Именно благодаря нему материал не стирается, устойчив к каплям влаги, загрязнениям, УФ-лучам и воздействию многих химических веществ. Такие свойства обеспечивает материалу особая защитная пленка. Она может быть многослойной и создается из смолы. Именно первый слой позволяет служить долго выбранному рисунку на ламинате, не затираться его фактуре. Он защищает покрытие даже от колюще-режущих воздействий. Чем толще и качественнее пленка сверху, тем выше будет класс прочности материала и его устойчивость к разного рода внешним воздействиям. Декоративный Идет следом за первым слоем и позволяет панелям выглядеть привлекательно, эффектно, оригинально. Он встречается с разными рисунками и фактурами. Может имитировать натуральное дерево или другие желаемые покупателем материалы (в том числе камень, плитку). Это также важный слой, ведь от него зависит дизайн панелей. Обычно он представляет собой особую бумагу. Она встречается самой разной расцветки. При производстве такого слоя на бумагу наносится различная окраска, даже фактура. В результате она имеет максимальное сходство с выбранным покупателем материалом. Например, с деревом или плиткой. Несущий Этот слой специалисты называют основным. Именно от него зависит прочность и долговечность материала, возможность изгиба и стойкость к физическим воздействиям. Чаще всего третий слой сегодня изготавливается из ДСП или ДВП. Эти материалы отлично противостоят влаге. От них зависят и размеры панели. Чаще всего последняя имеет ширину от 9 до 33 см, длину – от 126 до 138 см, и толщину – от 0,6 до 1,2 см. Панели, попадающие в эти параметры, считаются классическими. Они особенно популярны среди покупателей. Реже в продаже можно отыскать панели с нестандартными размерами. Товары с такими параметрами можно и приобрести по индивидуальному заказу, что значительно повышает их стоимость. Балансирующий Выполняется из пропитанной специальным средством бумаги. Обычно это меламиновое покрытие. Крепится на нижнюю сторону несущего слоя и защищает его от влаги, деформации при перепадах температур. Также повышает шумоизоляцию помещения, придает ламинату дополнительную жесткость.

Кроме основных перечисленных слоев могут использоваться и дополнительные. Они выбираются производителями, чтобы улучшить качество напольного покрытия. Например, повысить его прочность, отталкивать частицы пыли. Многие современные производители в качестве дополнительного слоя выбирают пластик или металл.;

Это позволяет упростить монтаж ламината. С таким слоем не требуется использовать подложку.

Между собой слои ламината могут скрепляться разными способами. Самый распространенный среди них – замковая система. Она позволяет соединять слои надежно, на длительный срок. Выдерживает прочность до 900 кг на 1 линейный метр.

Для удобства покупателя все виды современного ламината разделены на классы. От них зависит надежность и износостойкость материала. Разобраться с существующими классами поможет таблица:

Класс Особенности 21 Выдерживает минимальную нагрузку. Укладывается исключительно в частных домах и квартирах. Лучше всего подходит для кабинета, спальни, библиотеки, комнаты отдыха. На сегодняшний день не используется в России и странах СНГ. 22 Выдерживает среднюю нагрузку. Также не применяется в нашей стране. Обычно выбирается для кухни, зала в квартирах или домах. 23 Еще один вариант исключительно для иностранных домовладельцев. Не привозится в Россию. Выдерживает высокую нагрузку. Укладывается в коридорах, прихожих. 31 Выдерживает небольшую нагрузку в квартире или офисе. Подходит для гостиной, спальни. Или для кабинетов, в которых работает не более 5 человек, в основном проводящих время в сидячем положении. 32 Выдерживает среднюю нагрузку в квартире или офисе. В доме лучше всего подходит для кухни. 33 Выдерживает высокую нагрузку в квартире или офисе. В доме выбирается для коридора, тамбура, прихожей. Может укладываться в офисах, школах, гостиницах. 34 Выдерживает высокую нагрузку в общественных местах. Выбирается для аэропортов и ТЦ, ТРЦ.

Первые три класса ламината (21-23) не используются в России. Панели идут с пометкой «Бытовые». Отечественные домовладельцы же отдают предпочтение именно коммерческо-бытовому ламинату. Он более прочный и износостойкий. Одинаково подходит для квартир, домой и общественных мест.

Преимущества ламината перед другими напольными покрытиями

У обсуждаемого напольного покрытия есть множество плюсов. Все их желательно заранее внимательно изучить покупателю.

Высокое качество покрытия Ламинированные панели не просто так стали лидерами продаж к сегодняшнему дню среди множества вариантов напольных покрытий. В первую очередь они надежные, долговечные. Если выбрать качественный ламинат, а не пытаться максимально сэкономить на его стоимости, то получится получить износостойкое красивое покрытие на долгие годы. Экологичность ламината делает допустимым его использование даже при условии наличия в помещении аллергика. Материал не выделяет в воздух смолы и полиэфирные соединения. Также в составе материала нет вредных опасных для здоровья людей и животных веществ. От ламината не выделяются в воздух полиэфирные соединения и смолы. Поэтому напольное покрытие можно назвать экологичным. Его допустимо использовать даже в доме, где проживают аллергики. Простота монтажа Уложить в своем доме или квартире ламинат каждый желающий вполне сможет самостоятельно. Для этого не потребуется профессиональное дорогостоящее оборудование и специальные знания. Достаточно изучить основную простейшую схему укладки ламината. Возможность самостоятельного оформления пола – дополнительный способ значительно сэкономить на ремонте. А результат от этого не пострадает. Самому справиться с укладкой ламината удается даже при сложной форме пола. Основа здесь может быть любой. Главное, чтобы она оказалась жесткой и ровной. Простота ухода В отличии от паркета за ламинированным покрытием очень просто ухаживать. Его допускается обрабатывать как пылесосом, так и влажной тканью. Для мытья ламината можно брать хорошо отжатую тряпку с водой. Также в продаже получится отыскать и специальные средства для ухода за ламинированными панелями. Некоторые виды последних и вовсе покрыты особым водоотталкивающим составом. Определить такой материал поможет специальная отметка на упаковке. Она свидетельствует о повышенной влагостойкости товара. Чаще всего его выбирают для своих домов семьи с детьми и домашними животными. На современном качественном ламинате не скапливается статическое электричество. Это значит, что к нему не притягивается пыль, шерсть питомцев и прочие подобные варианты загрязнений. Поэтому влажную уборку получается проводить реже и быстрее. Широкий выбор дизайна Сегодня в магазинах удается отыскать ламинированные панели на любой вкус. В продаже есть варианты, гармонично вписывающиеся в разные дизайны интерьера. Ламинат продается разнообразных цветов и фактур. Самые популярные среди покупателей панели – имитирующие натуральное дерево. Но можно также отыскать варианты под плитку и даже камень. Они смотрятся особенно интересно, необычно.









Недостатки ламинированных панелей:

Заметить явные недостатки ламината можно в определенных условиях. Например, когда на покрытие пола регулярно и активно воздействует влага. Так может происходить в очень сырых плохо проветриваемых помещениях.

Подобные воздействия способны приводить к необратимым последствиям. Ламинированные панели постепенно трескаются, деформируются. В итоге они полностью разрушаются и не подлежат восстановлению. Остается только заменять материал.

Поэтому ламинат категорически не походит для использования в любых помещениях с повышенной влажности. Или в комнатах, где на пол часто попадает вода. Например, в ванной, бане, сауне, душевой, комнате с бассейном.

Если и планируется укладывать ламинат в ванной, кухне, туалете, следует выбрать максимально качественные надежные панели. Они обязательно должны быть с особой влагостойкой пропиткой.

Строение ламинированной панели

Основу ламинированного напольного покрытия составляет древесноволокнистая плита высокой плотности. С покрытием защитной пленкой - ламинацией или ламинатом.

Представляет собой панели габаритом от 90 до 330 мм в ширину и от 1260 до 1380 мм в длину. Толщина колеблется в диапазоне от 6 до 12мм. Реже встречаются нестандартные размеры панелей.

Защитная пленка - это верхний слой. Он защищает изделие от колюще-режущих воздействий и предотвращает затирание фактуры и рисунка.

Защитная пленка защищает изделие от колюще-режущих воздействий и предотвращает затирание фактуры и рисунка

Толщина и качество защитной пленки определяют класс прочности изделия, его способность к физическим и химическим воздействиям.

Под защитной пленкой идет декоративный слой, который отвечает за эстетику и красоту восприятия. Этот слой - бумага с нанесением различной окраски и фактуры. Благодаря этому достигается почти стопроцентное сходство с деревом, камнем и даже металлом).

Ниже находится основа - древесно-волокнистая плита высокой плотности. Плотность основы влияет на вес нагрузки, которые вся панель может выдерживать.

Основа имеет высокую устойчивость к ударам, порезам, истиранию, химическому воздействию, а также ультрафиолетовому излучению

Ну и наконец, самый нижний слой - меламиновое покрытие. Необходимо для защиты остальных слоев от влажности и деформаций. Служит для придания изделию дополнительной жёсткости а также способствует шумоизоляции.

Некоторые производители добавляют еще один слой - пластик или металл, и это дает возможность при монтаже уйти от необходимости использования подложки.

Весь ламинат делится на классы. Этот класс определяет его износостойкость

Интересно, а как определяют этот класс.

Проводят тайбер-тест. На покрытие направляют вращающийся диск - и вуаля. После этого ждут некоторое время. Класс определен.

А вам в помощь таблица ниже.

Способы укладки ламината

Всего существует два способа укладки "Click" и "Lock". Они являются бесклеевыми. Они отличаются типом замка, который скрепляет панели между собой.

"Click" система является стандартной. Суть заключается в защелкивании панелей между собой. "Lock" система почти не встречается в нашей стране. Принцип состоит в соединении панелей по системе "шип в паз" на одном уровне и последующей добивке для соединения по ширине.

Панели, которые имеют класс 33 и 34 (для помещений с высокой проходимостью) дополняют фасками. Фаска - это скошенный край. Ее глубина 1-2 мм.;

За счет такого приема панели получают дополнительную защиту шва от физических воздействий.

Только не спешите заказывать себе такую панель в квартиру. Проходимость в вашем доме гораздо меньше, чем в торговых центрах. И потому в таких панелях просто нет необходимости.

Советы по выбору ламината

Чтобы выбрать качественное напольное покрытие для своего дома, важно:

выбирать продукцию от проверенных производителей с гарантией;

не гнаться за дешевизной, а пытаться отыскать идеальное для себя сочетание цены и качества;

обращать внимание на тип соединения (с вариантом «Click» работать всегда гораздо удобнее и проще);

осматривать товар перед покупкой на наличие любых дефектов (также материал может иметь сильный неприятный запах, от его приобретения сразу стоит отказаться);

не игнорировать и дизайн ламината (классическим универсальным вариантом считаются панели с имитацией деревянной поверхности);

постараться подбирать покрытие в стиль межкомнатных дверей и гармонично вписывать в композицию подходящие плинтуса;

помнить, что через несколько лет между дощечками ламината начнут появляться минимальные зазоры, исключить это позволит материал с фаской;

выбирать покрытие толщиной не менее 8 мм.

Что важно учитывать перед покупкой ламинированных панелей

Перед приобретением ламината следует точно рассчитать площадь помещения, в котором он будет укладываться. Тогда удастся высчитать нужное количество панелей для квартиры.

Сколько деталей содержится в упаковке, всегда на ней точно указывается. Пишется здесь и на какую площадь помещения хватит материала.

Не стоит забывать и о распорных клиньях. Такие детали помогут выдерживать рекомендованное расстояние от разных капитальных конструкций в комнате, батарей, дверных косяков, стен. Обычно это около 10 мм.

Перед покупкой обязательно изучается упаковка ламината со всей важной информацией. На ней должен быть четко указан производитель, уровень водостойкости, класс прочности товара. Особенно важен и подтвержденный сертификат экологической безопасности.

Качественно напольное покрытие позволит дополнительно украсить комнату, сделать ее более уютной, комфортной. Поэтому так важно правильно выбирать ламинат для любого помещения.