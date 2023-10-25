Ламинат - тип современного напольного покрытия, в основе которого лежит древесно-волокнистая плита.

Высокая плотность этого материала делает его устойчивым к потертостям, порезам, загрязнениям и воздействию ультрафиолетового излучения.

Материал также устойчив к воздействию химических веществ и обладает высокой степенью пожаробезопасности.

Панели ламината скрепляются между собой с помощью специальных замков или защелок (Click или Lock).

Этот способ позволяет осуществлять монтаж в максимально короткие сроки с минимальными трудозатратами.

Высокая плотность этого материала делает его устойчивым к потертостям, порезам, загрязнениям и воздействию ультрафиолетового излучения

Этапы работы при укладке ламината

Ламинат возможно укладывать на бетонный пол.

Поверх плитки или линолеума, но при выполнении ряда условий:

Нельзя укладывать ламинат на мягкие покрытия.

Твердую поверхность необходимо предварительно выровнять и высушить. (перепады больше 2мм на 1м2 - недопустимы.)

Смеси для выравнивания, листы ГВЛ и фанера существенно облегчат вам задачу подготовки к укладке ламината

Если вы приняли решение укладывать ламинат на бетон или цемент, рекомендуем приобрести подложку для предотвращения образования конденсата.

После выполнения всех шагов приступаем к укладке звукоизоляционного материала.

Нельзя укладывать ламинат на мягкие покрытия.

Технология укладки ламината

Перед укладкой

Перед укладкой следует оставить ламинат в комнате на двое суток, обеспечив постоянную температуру.

Так же стоит позаботится о том, чтобы относительная влажность воздуха была не более 70%.

Это позволит материалу адаптироваться к окружающей среде и исключит его дальнейшую деформацию.

Перед укладкой следует оставить ламинат в комнате на двое суток

Стыковка панелей при укладке ламината

Стыковка панелей будет менее заметной в том случае, если швы будут располагаться параллельно окну (а точнее свету, который будет попадать на них).

Ламинат имеет свойство увеличиваться после монтажа. Использование распорных клиньев поможет выдержать необходимое расстояние (10мм ±2мм от стен, дверных косяков, труб отопления и других капитальных конструкций).

Укладка ламелей

Укладку следует начинать с формирования первого ряда.

Панели разворачивают пазом к стене.

Последняя панель подрезается.(помним про клинья, чтобы обеспечить расстояние до стен и капитальных конструкций).

Второй ряд начинают с остатка предыдущего ряда.

Вставляем панели второго ряда в замок (под углом).

Защелкиваем и подбиваем.

Переходим к третьему ряду и так далее по порядку.

Чтобы подбить прилегающую к стене панель, используйте струбцину, проще говоря, металлическую скобу. Продумайте, как и какие выступающие части в комнате вам нужно обыграть при укладке панелей.

Завершающий этап - монтаж плинтусов и порожков

Порожки подразделяются на несколько типов, в зависимости от их функционального назначения

Для закрытия стыков между напольными покрытиями одной высоты.

Для плавного и лаконичного перехода между напольными покрытиями разной высотой.

Завершающие, для закрытия края ламината. В тех местах где панели подходят к стене.

Угловые пороги, для стыковки двух перпендикулярный поверхностей.

Порожки подразделяются на несколько типов в зависимости от их функционального назначения

Как ухаживать за ламинатом

Самый простой способ - уборка хорошо отжатой влажной тряпкой. Главное избегать попадания воды в швы между панелями.

Однако, производители все же настоятельно рекомендуют использовать специально предназначенные средства для уборки и ухода.

Позаботьтесь о прорезиненном коврике у входной двери и специальных набойках для ножек тяжелой мебели для предотвращения появления царапин.

Самый простой способ - уборка хорошо отжатой влажной тряпкой. Главное избегать попадания воды в швы между панелями

Как продлить срок службы ламината

Соблюдение всех правил эксплуатации позволит максимально продлить срок службы вашего напольного покрытия.

Ламинат не переносит высокую влажность в помещении. Поэтому не подходит для использования в душевых, саунах, бассейнах и т.д.

Если вы укладываете ламинат на цементную стяжку - удостоверьтесь, что она полностью просохла.

В противном случае, при ее высыхании образуется конденсат, который нанесет непоправимый вред напольному покрытию.

Не все виды теплого пола подходят для укладки ламината. Ваш вариант исключительно водяной.

Выбор ламината с точки зрения красоты - это только ваша фантазия и представление, что вы хотите получить в итоге. А для того, чтобы вы не ошиблись в выборе рассмотрим, все плюсы и минусы ламината в квартире.

Преимущества ламината

Внешний вид

Визуально ламинат очень похож на текстуру натурального дерева. А некоторые его категории невозможно отличить от люксовых аналогов. Поэтому, если нужно сэкономить и натуральный паркет не подходит, то ламинат - достойная альтернатива.

Легко укладывать

Практически любой домашний мастер и даже леди-мастер сможет справиться с такой задачей. Это будет быстро и интуитивно понятно. Бонус - не придется платить за укладку ламината.

Стойкость к истиранию

Определяется классом ламината. Выбирайте такие характеристики, которые подойдут для вашего помещения.

Помните, что покрытие после монтажа будет подвергаться постоянным нагрузкам. Стоящая мебель, проходимость людей, перемещение предметов интерьера, падающие вещи, домашние животные. Качество покрытия при этом не теряется. Безопасность для здоровья Ламинат производят из экологически безопасных материалов. Благодаря этому, его используют в детских и спальнях. В офисах, где люди целый день находятся в одном помещении. Не подвержен возгоранию А значит пожаробезопасен. Легко ухаживать С него легко удаляются пятна. Пролитый кофе или вино не страшен.

Недостатки ламината

Нужен идеально ровный пол. Для того, чтобы покрытие служило вам долго, желательно выполнить это условие. Максимально допустимое отклонение неровностей 2мм на один метр длины.

Может разбухнуть. Продолжительный контакт ламината с водой - не самая лучшая затея. Поэтому нельзя стелить его в ванной или на кухне. Хорошая новость: существует тип ламината, который этому не подвержен.