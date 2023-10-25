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Технология укладки ламината: главные рекомендации

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта #Своими руками

Ламинат - тип современного напольного покрытия, в основе которого лежит древесно-волокнистая плита. 

  • Высокая плотность этого материала делает его устойчивым к потертостям, порезам, загрязнениям и воздействию ультрафиолетового излучения.

  • Материал также устойчив к воздействию химических веществ и обладает высокой степенью пожаробезопасности.

  • Панели ламината скрепляются между собой с помощью специальных замков или защелок (Click или Lock).

Этот способ позволяет осуществлять монтаж в максимально короткие сроки с минимальными трудозатратами.

Высокая плотность этого материала делает его устойчивым к потертостям, порезам, загрязнениям и воздействию ультрафиолетового излучения

Этапы работы при укладке ламината

Ламинат возможно укладывать на бетонный пол.

Поверх плитки или линолеума, но при выполнении ряда условий:

  • Нельзя укладывать ламинат на мягкие покрытия.
  • Твердую поверхность необходимо предварительно выровнять и высушить. (перепады больше 2мм на 1м2  - недопустимы.)

Смеси для выравнивания, листы ГВЛ и фанера существенно облегчат вам задачу подготовки к укладке ламината

  • Если вы приняли решение укладывать ламинат на бетон или цемент, рекомендуем приобрести подложку для предотвращения образования конденсата.

  • После выполнения всех шагов приступаем к укладке звукоизоляционного материала.

Нельзя укладывать ламинат на мягкие покрытия.

Технология укладки ламината

  1. Перед укладкой 

Перед укладкой следует оставить ламинат в комнате на двое суток, обеспечив постоянную температуру. 

Так же стоит позаботится о том, чтобы относительная влажность воздуха была не более 70%. 

Это позволит материалу адаптироваться к окружающей среде и исключит его дальнейшую деформацию.

Перед укладкой следует оставить ламинат в комнате на двое суток

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб Солт Лэйк AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Солт Лэйк
4 919
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Дуб Тасмания AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Deluxe Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Тасмания
4 203
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

 

Стыковка панелей при укладке ламината

  • Стыковка панелей будет менее заметной в том случае, если швы будут располагаться параллельно окну (а точнее свету, который будет попадать на них).

Ламинат имеет свойство увеличиваться после монтажа. Использование распорных клиньев поможет выдержать необходимое расстояние (10мм ±2мм от стен, дверных косяков, труб отопления и других капитальных конструкций).

 

 

Укладка ламелей

  • Укладку следует начинать с формирования первого ряда.

  • Панели разворачивают пазом к стене. 

  • Последняя панель подрезается.(помним про клинья, чтобы обеспечить расстояние до стен и капитальных конструкций).

  • Второй ряд начинают с остатка предыдущего ряда.

  • Вставляем панели второго ряда в замок (под углом).

  • Защелкиваем и подбиваем. 

  • Переходим к третьему ряду и так далее по порядку.

Чтобы подбить прилегающую к стене панель, используйте струбцину, проще говоря, металлическую скобу. Продумайте, как и какие выступающие части в комнате вам нужно обыграть при укладке панелей.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Завершающий этап - монтаж плинтусов и порожков

Порожки подразделяются на несколько типов, в зависимости от их функционального назначения

  • Для закрытия стыков между напольными покрытиями одной высоты.

  • Для плавного и лаконичного перехода между напольными покрытиями разной высотой.

  • Завершающие, для закрытия края ламината. В тех местах где панели подходят к стене.

  • Угловые пороги, для стыковки двух перпендикулярный поверхностей.

Порожки подразделяются на несколько типов в зависимости от их функционального назначения

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
286 336 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
588

 

Как ухаживать за ламинатом

  • Самый простой способ - уборка хорошо отжатой влажной тряпкой.  Главное избегать попадания воды в швы между панелями. 

  • Однако, производители все же настоятельно рекомендуют использовать специально предназначенные средства для уборки и ухода. 

  • Позаботьтесь о прорезиненном коврике у входной двери и специальных набойках для ножек тяжелой мебели для предотвращения появления царапин.

Самый простой способ - уборка хорошо отжатой влажной тряпкой.  Главное избегать попадания воды в швы между панелями

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

 

Как продлить срок службы ламината

Соблюдение всех правил эксплуатации позволит максимально продлить срок службы вашего напольного покрытия.

  • Ламинат не переносит высокую влажность в помещении. Поэтому не подходит для использования в душевых, саунах, бассейнах и т.д.

  • Если вы укладываете ламинат на цементную стяжку - удостоверьтесь, что она полностью просохла. 

В противном случае, при ее высыхании образуется конденсат, который нанесет непоправимый вред напольному покрытию.

  • Не все виды теплого пола подходят для укладки ламината. Ваш вариант исключительно водяной. 

Выбор ламината с точки зрения красоты - это только ваша фантазия и представление, что вы хотите получить в итоге. А для того, чтобы вы не ошиблись в выборе рассмотрим, все плюсы и минусы ламината в квартире.

Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м орех золотой
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м орех золотой
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб глина
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб глина
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м орех тёмный
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м орех тёмный
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб верден
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб верден
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб аверо
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб аверо
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м дуб золотой
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м дуб золотой
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м дуб белёный
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м дуб белёный
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м орех
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м орех
720

 

Преимущества ламината

  • Внешний вид

Визуально ламинат очень похож на текстуру натурального дерева. А некоторые его категории невозможно отличить от люксовых аналогов. Поэтому, если нужно сэкономить и натуральный паркет не подходит, то ламинат - достойная альтернатива.

  • Легко укладывать

Практически любой домашний мастер и даже леди-мастер сможет справиться с такой задачей. Это будет быстро и интуитивно понятно. Бонус - не придется платить за укладку ламината.

  • Стойкость к истиранию

Определяется классом ламината. Выбирайте такие характеристики, которые подойдут для вашего помещения.

Помните, что покрытие после монтажа будет подвергаться постоянным нагрузкам. Стоящая мебель, проходимость людей, перемещение предметов интерьера, падающие вещи, домашние животные. Качество покрытия при этом не теряется.

  • Безопасность для здоровья

Ламинат производят из экологически безопасных материалов. Благодаря этому, его используют в детских и спальнях. В офисах, где люди целый день находятся в одном помещении.

  • Не подвержен возгоранию

А значит пожаробезопасен.

  • Легко ухаживать

С него легко удаляются пятна. Пролитый кофе или вино не страшен.

Недостатки ламината

  • Нужен идеально ровный пол. Для того, чтобы покрытие служило вам долго, желательно выполнить это условие. Максимально допустимое отклонение неровностей 2мм на один метр длины.

  • Может разбухнуть. Продолжительный контакт ламината с водой - не самая лучшая затея. Поэтому нельзя стелить его в ванной или на кухне. Хорошая новость: существует тип ламината, который этому не подвержен.

Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 5506 Дуб Эриус
3 182 2 013 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 56M3 Ноэль
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 57M4 Лаверон
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV02 Дуб Артас
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MC07 Дуб Корвус
 
5 447
 

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