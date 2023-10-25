Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать

Двери – одно из главных украшений любой квартиры или дома. Грамотно оформленные проемы могут превратить небольшое жилье в удивительный мир чудес, а изысканные полотна могут стать украшением комнаты или выгодно оттенить существующий интерьер.

Какие двери лучше выбрать? Массив или шпон? Как правильно подобрать цвет, породу дерева и декор полотен? Не существует единственно верного ответа на все эти вопросы. Но чтобы не ошибиться с выбором, следует знать некоторые особенности этих двух материалов.

Шпонированные двери и двери из массива: сравнение

Двери из массива производятся из цельных пород древесины. Следовательно, они отличаются такими безусловными преимуществами, как:

Отличные технические характеристики. Двери отличаются прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами;

Долговечность. Массив служит несколько десятков лет, по праву считается самым прочным и долговечным материалом изготовления дверей. Кроме того, дерево превосходно реставрируется и обновляется;

Яркий внешний вид. Двери из массива превращают даже самую маленькую квартиру в настоящий дворец, перенося владельцев и гостей из реального мира в сказочный. Однако такие двери будут странно выглядеть в небольших квартирах с низкими потолками, отвлекая на себя внимание от остального интерьера.

Основным недостатком дверей из массива является его реакция на атмосферные и температурные изменения: от сухого воздуха на поверхности могут образоваться трещины, на филенках появятся непрокрашенные части, повышенная влажность способствует деформациям и разбуханию дверей.

Еще одной особенностью массива является его относительно высокая цена. Но если учесть срок службы материала, двери из массива действительно оказываются лучше и долговечнее полотен из других видов сырья.

Шпонированные двери с каждым днем становятся все популярнее. Каркас полотен производится из массива дерева, а обшивка – из листьев ДСП и МДФ.

Толщина МДФ листа составляет всего доли миллиметров, поверх листьев накладывается шпон, сверху наносится защитный лак. Полотна могут быть окрашены в любые оттенки и повторять самые неожиданные текстуры.

Преимущества шпонированных дверей

Доступные цены.Многие шпонированные двери , например, модели файн-лайн, стоят дешевле полотен из других материалов, даже самые экономные клиенты смогут позволить себе установить их;

Прочность. Двери производятся из натуральных материалов, покрытием служит клей или лигнин,выделяемый самим деревом при нагревании. Бруски соединяются под давлением, каркас изготавливается из массива деревьев – дуба, клена, бука, ясеня.

Стильный внешний вид. Вопреки расхожему мнению, шпонированные двери ничуть не уступают по красоте моделям из массива, кроме того, они прекрасно будут смотреться не только в классических, но и в современных интерьерах;

Какие двери лучше установить: массив или шпон? Ответ на этот вопрос зависит только от ваших предпочтений. Например, в каталоге компании «Склад дверей 169.ru» вы увидите и элегантные двери из натурального дерева, и интересные шпонированные модели.

Цвет шпонированных дверей и дверей из массива

Вы уже выбрали, какие двери лучше для вас – экошпон или массив? Самое время определиться с цветом полотен. Чтобы интерьер не смотрелся слишком мрачным, стоит подобрать полотно на пару тонов светлее пола. Деревья рыжих оттенков, должны сочетаться с цветной мебелью, обоями или другими яркими элементами интерьера.

А породы холодных тонов, например, ясень, белый дуб, европейский клен, должны сочетаться с холодными цветами в интерьере.

Чтобы правильно выбрать цвет полотна, руководствуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

Сочетайте цвет двери с цветом пола;

Подбирайте светлые оттенки полотен, если у вас маленькая комната;

Учитывайте цвет других элементов интерьера – декора, стен, мебели;

Не забывайте о наличниках, с их помощью можно «вписать» в интерьер дверь любого цвета;

Устанавливайте в квартире двери, близкие по дизайну и цвету;

Белые двери станут универсальным решением для любого интерьера;

В больших помещениях допустимы контрастные сочетания мебели и дверей;

Не стоит комбинировать двери холодных и теплых оттенков.

Плинтусы и наличники для шпонированных дверей и дверей из массива

Осознав, какие двери из массива или шпона лучше, обратите внимание и на плинтусы: эти элементы могут подчеркнуть дверной проем, отделив его от остального интерьера или, наоборот, сделать все предметы в комнате гармоничными.

Темная дверь и светлый плинтус прекрасно сочетаются друг с другом. Но если вы выбрали светлое полотно, а ламинат в комнате уже постелили темный, лучше использовать плинтус в тон двери, так проем будет выглядеть целостно. Темные же наличники, обрамляющие полотно, подчеркивают контуры проема. В редких случаях плинтус подбирают под цвет мебели.

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