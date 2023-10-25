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Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать

#Межкомнатные двери #Двери #Советы эксперта

Двери – одно из главных украшений любой квартиры или дома. Грамотно оформленные проемы могут превратить небольшое жилье в удивительный мир чудес, а изысканные полотна могут стать украшением комнаты или выгодно оттенить существующий интерьер.

Какие двери лучше выбрать? Массив или шпон? Как правильно подобрать цвет, породу дерева и декор полотен? Не существует единственно верного ответа на все эти вопросы. Но чтобы не ошибиться с выбором, следует знать некоторые особенности  этих двух материалов.

Шпонированные двери и двери из массива: сравнение

Двери из массива производятся из цельных пород  древесины. Следовательно, они отличаются такими безусловными преимуществами, как:

  • Отличные технические характеристики. Двери отличаются прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами;
  • Долговечность.  Массив служит несколько десятков лет, по праву считается самым прочным и долговечным материалом изготовления дверей. Кроме того, дерево превосходно реставрируется и обновляется;
  • Яркий внешний вид. Двери из массива превращают даже самую маленькую квартиру в настоящий дворец, перенося владельцев и гостей из реального мира в сказочный. Однако такие двери будут странно выглядеть в небольших квартирах с низкими потолками, отвлекая на себя внимание от остального интерьера.

Основным недостатком дверей из массива является его реакция на атмосферные и температурные изменения: от сухого воздуха на поверхности могут образоваться трещины, на филенках появятся непрокрашенные части, повышенная влажность способствует деформациям и разбуханию дверей. 

Еще одной особенностью массива является его относительно высокая цена. Но если учесть срок службы материала, двери из массива действительно оказываются лучше и долговечнее полотен из других видов сырья.

Шпонированные двери с каждым днем становятся все популярнее. Каркас полотен производится из массива дерева, а обшивка – из листьев ДСП и МДФ. 

Толщина МДФ листа составляет всего доли миллиметров,  поверх листьев накладывается шпон, сверху наносится защитный лак. Полотна могут быть окрашены в любые оттенки и повторять самые неожиданные текстуры.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Преимущества шпонированных дверей

  • Доступные цены.Многие шпонированные двери , например,  модели файн-лайн, стоят дешевле полотен из других материалов, даже самые экономные клиенты смогут позволить себе установить их;
  • Прочность. Двери производятся из натуральных материалов, покрытием служит клей или лигнин,выделяемый самим деревом при нагревании. Бруски соединяются под давлением, каркас изготавливается из массива деревьев – дуба, клена, бука, ясеня.
  • Стильный внешний вид. Вопреки расхожему мнению, шпонированные двери ничуть не уступают по красоте моделям из массива, кроме того, они прекрасно будут смотреться не только в классических, но и в современных интерьерах; 

Какие двери лучше установить: массив или шпон? Ответ на этот вопрос зависит только от ваших предпочтений. Например, в каталоге компании «Склад дверей 169.ru» вы увидите и элегантные двери из натурального дерева, и интересные шпонированные модели.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-3У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162

 

Цвет шпонированных дверей и дверей из массива

Вы уже выбрали, какие двери лучше для вас – экошпон или массив? Самое время определиться с цветом полотен.  Чтобы интерьер не смотрелся слишком мрачным, стоит подобрать полотно на пару тонов светлее пола. Деревья рыжих оттенков, должны сочетаться с цветной мебелью, обоями или другими яркими элементами интерьера. 

А породы холодных тонов, например, ясень, белый дуб, европейский клен, должны сочетаться с холодными цветами в интерьере.

Чтобы правильно выбрать цвет полотна, руководствуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

  • Сочетайте цвет двери с цветом пола;
  • Подбирайте светлые оттенки полотен, если у вас маленькая комната;
  • Учитывайте цвет других элементов интерьера – декора, стен, мебели;
  • Не забывайте о наличниках, с их помощью можно «вписать» в интерьер дверь любого цвета;
  • Устанавливайте в квартире двери, близкие по дизайну и цвету;
  • Белые двери станут универсальным решением для любого интерьера;
  • В больших помещениях допустимы контрастные сочетания мебели и дверей;
  • Не стоит комбинировать двери холодных и теплых оттенков.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Плинтусы и наличники для шпонированных дверей и дверей из массива

Осознав, какие двери из массива или шпона лучше, обратите внимание и на плинтусы: эти элементы могут подчеркнуть дверной проем, отделив его от остального интерьера или, наоборот, сделать все предметы в комнате гармоничными.

Темная дверь и светлый плинтус прекрасно сочетаются друг с другом. Но если вы выбрали светлое полотно, а ламинат в комнате уже постелили темный, лучше использовать плинтус в тон двери, так проем будет выглядеть целостно.  Темные же наличники, обрамляющие полотно, подчеркивают контуры проема. В редких случаях плинтус подбирают под цвет мебели.

Надеемся, наши советы помогли вам определиться с выбором. Ждем вас на сайте «Склад дверей 169.ru». Мы сами производим полотна из шпона, массива и других материалов, поэтому предлагаем только качественные двери по доступным ценам! Звоните!

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

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