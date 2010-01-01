Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
0,0
21 371 ₽
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая 190x60
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Арт. 624680
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRDS031
|
Коробка Ш (Орех натуральный-2) полукруглая 2100*70*32
VRDS031 ⋅ 1 070 ₽
|1 070 ₽
|
|3 210 ₽
|VRDS032
|
Наличник Ш МДФ (Орех натуральный-2) полукруглый 214*65*12
VRDS032 ⋅ 669 ₽
|669 ₽
|
|3 345 ₽
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Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая 190x60
Размер полотна (ВхШ), см:
Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:190 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Материал:Шпонированные
Характеристики
-
Артикул:VRDS0063
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:190
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Орех натуральный-2
-
Общий цвет:Коричневый
-
Стекло:Сатинат белый с фотопечатью
-
Декор:3D фрезеровка патина
-
Вес, кг:20
-
Размер упаковки:191*61*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.04
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас изготовлен из древесины хвойных пород, МДФ панели с фрезеровкой
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
В качестве покрытия используется натуральный шпон покрытый лаком
Характеристики
-
Артикул:VRDS0063
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:190
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Орех натуральный-2
-
Общий цвет:Коричневый
-
Стекло:Сатинат белый с фотопечатью
-
Декор:3D фрезеровка патина
-
Вес, кг:20
-
Размер упаковки:191*61*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.04
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас изготовлен из древесины хвойных пород, МДФ панели с фрезеровкой
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