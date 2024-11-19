Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
5,0
9 590 ₽ 19 180 ₽ -50%
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624646
Размер полотна (ВхШ), см:
О товаре
Размер (ВхШ), см:200 x 80
Тип:Межкомнатные двери
Толщина, мм:40
Страна происхождения:Россия
Бренд:Verda
Коллекция:Комфорт
Материал:Шпонированные
Характеристики
Артикул:VRDS0074
Тип:Межкомнатные двери
Высота, см:200
Ширина, см:80
Толщина, мм:40
Страна происхождения:Россия
Бренд:Verda
Коллекция:Комфорт
Стиль:Неоклассика, Классика
Тип двери:Остекленная
Система открывания:Классическая, Раздвижная
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
Цвет:Тон капучино
Общий цвет:Серый
Стекло:Сатинат бронза художественный
Вес, кг:26
Размер упаковки:201*81*4,1
Тип коробки:с уплотнителем
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
Поверхность:Матовая
Возможность покраски:Да
Для влажных помещений:Да
Наличие притвора:Нет
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
Степень влагостойкости:Высокий
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
Фрезеровка под замок:Нет
Фрезеровка под петли:Нет
Износостойкость:Износостойкие
Пропускает свет:Нет
Объём, м. куб.:0.06
Подходит под двухстворчатый проём:Да
Гарантия (лет):1.6
Материал:Каркас выполнен из массива хвойных пород древесины, МДФ панели с фрезеровкой
Дополнительно:
В наличии:2 товара
Описание
Отделка
В качестве покрытия используется натуральный шпон покрытый тремя слоями лака
Отзывы и вопросы о товаре5