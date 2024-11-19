Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Шпонированные
  4. Серия Комфорт
  5. ДП Ш Прайм Тон капучино Стекло Бронзовое с гравировкой 200*80
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
5,0
9 590 19 180 -50%

Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая

5,0
tumb
ДП Ш Прайм Тон капучино Стекло Бронзовое с гравировкой 200*80
Арт. 624646
Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва

За полотно
9 590
19 180
-50%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 590 ₽
Коробка 1 710 ₽ x 3 шт.
Наличник 748 ₽ x 3 шт.
16 964
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70доставка 13.11.2025
200x80доставка 13.11.2025
200x90
О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Комфорт
  • Материал:
    Шпонированные

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS0074
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Комфорт
  • Стиль:
    Неоклассика, Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Тон капучино
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    26
  • Размер упаковки:
    201*81*4,1
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.06
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из массива хвойных пород древесины, МДФ панели с фрезеровкой
Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание

Отделка
В качестве покрытия используется натуральный шпон покрытый тремя слоями лака

Отзывы и вопросы о товаре

5
5.0 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
19 ноября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
15 июля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
15 июля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
5
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Развернуть Свернуть