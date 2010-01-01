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Паркетная доска
Паркетная доска – это выбор тех, кто ценит уют и практичность. Это великолепная альтернатива капризному в уходе, дорогому наборному паркету из массива дуба. При недорогой цене, паркетное покрытие отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Благодаря наличию фасок, поверхность идеально имитирует половую доску из натурального дерева. Наш интернет-магазин в Москве представляет шикарную коллекцию паркетных досок от ведущих брендов. Подобрать вариант, идеально подходящий к интерьерному стилю по расцветке и текстуре, не составляет труда.
В отличие от натуральной доски из массива дуба или любого другого дерева, паркетная представляет собой многослойную конструкцию из натуральных ламелей.
Внешний вид паркетных планок заметно отличается. Выпускаются одно-, двух- и трехполосные модели, а также изделия с фасками по 2-4 сторонам и гладкие. Огромное многообразие расцветок и текстур дает возможность подобрать имитацию паркета или доски с фаской, по своему вкусу.
Слои располагаются перпендикулярно, что позволяет увеличить прочность и износостойкость продукции. Паркетные панели укладывают на клей или плавающим методом, на тщательно выровненную поверхность (бетонную стяжку). Чтобы исключить перекосы, обеспечить изоляцию, прокладывают подложку нужного типа.
Выбирая между паркетом и паркетной доской, большинство потребителей останавливаются на последнем варианте. Причина проста: качественное, экологичное и недорогое покрытие по многим параметрам превосходит даже массив дуба, не говоря о более мягких породах древесины.
Чтобы купить качественную продукцию по низкой цене от фирмы-производителя, просто выберите в каталоге подходящий тип, и оформите заказ. Встроенный фильтр позволяет сделать подборку по определенным признакам. Например, наличие фаски, натуральный дуб в качестве декоративного слоя или полноценная, трехполосная, имитация паркета. Приобретенная продукция оперативно доставляется по Москве и области нашим транспортом.