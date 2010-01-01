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Паркетная доска

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Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium Gray Oiled 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
6 510
Паркетная доска FW OAK Orlando Snow Oil 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
4 477
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando White Matt Lac 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
6 101
Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
4 337
Паркетная доска FW OAK Orlando White Oil 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
4 477
Паркетная доска FW ASH Madison Gray Oiled 3S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
4 434
Паркетная доска FW OAK Richmond White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
4 744
Паркетная доска FW OAK Madison Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Madison
 
3 880
Паркетная доска FW 138 OAK Madison Premium Lac 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Madison
 
11 914
Паркетная доска FW OAK Madison Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Madison
 
4 340
Паркетная доска FW OAK Richmond Gold Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
4 351
Паркетная доска FW ASH Madison Dark Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
4 340
Паркетная доска FW OAK Orlando Milk White Matt 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
4 641
Паркетная доска FW 138 OAK Madison Dark Brown Lac 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Madison
 
13 668
Паркетная доска FW ASH Madison Milky White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
4 179
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium White Oiled 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
6 860
Паркетная доска FW ASH Madison Beige Oiled 3S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
4 434
Паркетная доска FW OAK Orlando Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
3 829
Паркетная доска FW 138 ASH Madison Premium White Matt Lac 1S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
6 836
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Gold Lac 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
7 047
Паркетная доска FW OAK Richmond Gray Oil 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
4 477
Паркетная доска FW ASH Madison Brown Oil 3S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
4 434
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Паркетная доска – это выбор тех, кто ценит уют и практичность. Это великолепная альтернатива капризному в уходе, дорогому наборному паркету из массива дуба. При недорогой цене, паркетное покрытие отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Благодаря наличию фасок, поверхность идеально имитирует половую доску из натурального дерева. Наш интернет-магазин в Москве представляет шикарную коллекцию паркетных досок от ведущих брендов. Подобрать вариант, идеально подходящий к интерьерному стилю по расцветке и текстуре, не составляет труда.

Особенности конструкции паркетной доски

В отличие от натуральной доски из массива дуба или любого другого дерева, паркетная представляет собой многослойную конструкцию из натуральных ламелей.

  • Нижний слой представляет собой фанеру толщиной 1-2 мм из недорогой хвойной древесины. Он придает конструкции нужную жесткость, прочность и устойчивость.
  • В качестве центральной основы берут недорогие хвойные породы – ель, сосну. Отдельные ламели скрепляются замковыми соединениями или креплением шип-паз.
  • Верхний, декоративный слой изготавливают из ценных пород древесины: дуба, ясеня, венге, бука, ореха и других. Его толщина составляет от 2 до 6 мм.
  • Древесину покрывают защитным слоем лака. Именно от его толщины и состава, количества слоев зависит износостойкость, долговечность и практичность паркетных досок. Лак наносится в 5-7 слоев, при этом каждый бренд использует собственную технологию, добиваясь наилучшего эффекта. Так, например, Esta Parket использует акриловый УФ-состав.

Внешний вид паркетных планок заметно отличается. Выпускаются одно-, двух- и трехполосные модели, а также изделия с фасками по 2-4 сторонам и гладкие. Огромное многообразие расцветок и текстур дает возможность подобрать имитацию паркета или доски с фаской, по своему вкусу.

Слои располагаются перпендикулярно, что позволяет увеличить прочность и износостойкость продукции. Паркетные панели укладывают на клей или плавающим методом, на тщательно выровненную поверхность (бетонную стяжку). Чтобы исключить перекосы, обеспечить изоляцию, прокладывают подложку нужного типа.

Плюсы паркетного напольного покрытия

Выбирая между паркетом и паркетной доской, большинство потребителей останавливаются на последнем варианте. Причина проста: качественное, экологичное и недорогое покрытие по многим параметрам превосходит даже массив дуба, не говоря о более мягких породах древесины.

  • Паркетные планки демонстрируют высокую прочность, устойчивость к деформациям.
  • Многослойный лак упрощает процесс ухода за полом, оберегает поверхность от появления потертостей, царапин. Придает эстетичный внешний вид. А трехполосная конструкция неотличима внешне от эксклюзивного наборного паркета.
  • Изделия с фасками имитируют массив доски, придавая помещению благородный внешний вид.
  • Поверхность выдерживает значительные температурные перепады, влажные уборки с применением мягких моющих средств. Она не подвержена расслоению, не вздувается и не трескается.
  • Многослойная древесина – отличный звуко- и теплоизоляционный материал, способствующий созданию благоприятного микроклимата в помещении.
  • При правильном обращении, паркетная доска служит до 30 лет.

Чтобы купить качественную продукцию по низкой цене от фирмы-производителя, просто выберите в каталоге подходящий тип, и оформите заказ. Встроенный фильтр позволяет сделать подборку по определенным признакам. Например, наличие фаски, натуральный дуб в качестве декоративного слоя или полноценная, трехполосная, имитация паркета. Приобретенная продукция оперативно доставляется по Москве и области нашим транспортом.