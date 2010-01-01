Паркетная доска – это выбор тех, кто ценит уют и практичность. Это великолепная альтернатива капризному в уходе, дорогому наборному паркету из массива дуба. При недорогой цене, паркетное покрытие отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Благодаря наличию фасок, поверхность идеально имитирует половую доску из натурального дерева. Наш интернет-магазин в Москве представляет шикарную коллекцию паркетных досок от ведущих брендов. Подобрать вариант, идеально подходящий к интерьерному стилю по расцветке и текстуре, не составляет труда.

Особенности конструкции паркетной доски

В отличие от натуральной доски из массива дуба или любого другого дерева, паркетная представляет собой многослойную конструкцию из натуральных ламелей.

Нижний слой представляет собой фанеру толщиной 1-2 мм из недорогой хвойной древесины. Он придает конструкции нужную жесткость, прочность и устойчивость.

В качестве центральной основы берут недорогие хвойные породы – ель, сосну. Отдельные ламели скрепляются замковыми соединениями или креплением шип-паз.

Верхний, декоративный слой изготавливают из ценных пород древесины: дуба, ясеня, венге, бука, ореха и других. Его толщина составляет от 2 до 6 мм.

Древесину покрывают защитным слоем лака. Именно от его толщины и состава, количества слоев зависит износостойкость, долговечность и практичность паркетных досок. Лак наносится в 5-7 слоев, при этом каждый бренд использует собственную технологию, добиваясь наилучшего эффекта. Так, например, Esta Parket использует акриловый УФ-состав.

Внешний вид паркетных планок заметно отличается. Выпускаются одно-, двух- и трехполосные модели, а также изделия с фасками по 2-4 сторонам и гладкие. Огромное многообразие расцветок и текстур дает возможность подобрать имитацию паркета или доски с фаской, по своему вкусу.

Слои располагаются перпендикулярно, что позволяет увеличить прочность и износостойкость продукции. Паркетные панели укладывают на клей или плавающим методом, на тщательно выровненную поверхность (бетонную стяжку). Чтобы исключить перекосы, обеспечить изоляцию, прокладывают подложку нужного типа.

Плюсы паркетного напольного покрытия

Выбирая между паркетом и паркетной доской, большинство потребителей останавливаются на последнем варианте. Причина проста: качественное, экологичное и недорогое покрытие по многим параметрам превосходит даже массив дуба, не говоря о более мягких породах древесины.

Паркетные планки демонстрируют высокую прочность, устойчивость к деформациям.

Многослойный лак упрощает процесс ухода за полом, оберегает поверхность от появления потертостей, царапин. Придает эстетичный внешний вид. А трехполосная конструкция неотличима внешне от эксклюзивного наборного паркета.

Изделия с фасками имитируют массив доски, придавая помещению благородный внешний вид.

Поверхность выдерживает значительные температурные перепады, влажные уборки с применением мягких моющих средств. Она не подвержена расслоению, не вздувается и не трескается.

Многослойная древесина – отличный звуко- и теплоизоляционный материал, способствующий созданию благоприятного микроклимата в помещении.

При правильном обращении, паркетная доска служит до 30 лет.

Чтобы купить качественную продукцию по низкой цене от фирмы-производителя, просто выберите в каталоге подходящий тип, и оформите заказ. Встроенный фильтр позволяет сделать подборку по определенным признакам. Например, наличие фаски, натуральный дуб в качестве декоративного слоя или полноценная, трехполосная, имитация паркета. Приобретенная продукция оперативно доставляется по Москве и области нашим транспортом.