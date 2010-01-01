Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Бренды
  3. AJAX

Фурнитура AJAX

224 товара
AJAX - это дверные ручки, ручки-защёлки, петли, цилиндровые механизмы и другая фурнитура для межкомнатных и входных дверей. Линейка марки постоянно дополняется новыми изделиями и дизайнами, проверенными рынком и потребительским спросом.
Фильтры
Тип
Цвет
Показать всеСвернуть
Материал
Показать всеСвернуть
Стиль
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Ручка поворотная «BK6 JK SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
 
489
Ручка поворотная BK6 JK BL-24 чёрный
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
489
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ERGO JK SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ERGO JK
 
900
Защелка врезная LP45-8 SN Мат.никель
Доставим завтра
Защелка врезная LP45-8
192
Ручка раздельная для межкомнатной двери «POLO JK» BL-24 Черный
Ручка раздельная POLO JK
843
Накладка под цилиндр «ET JK SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Накладка под цилиндр ET JK
409
Ручка поворотная «BK6 JR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JR
 
446
Ручка раздельная для межкомнатной двери «POLO JR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная POLO JR
 
828
Ручка раздельная для межкомнатной двери «POLO JK SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная POLO JK
 
824
Ручка раздельная для межкомнатной двери «EVO JK SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная EVO JK
 
882
Защелка врезная LP45-8 BL Черный
Защелка врезная LP45-8
186
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ERGO JR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ERGO JR
 
828
Ручка раздельная для межкомнатной двери «TREND JK» BL-24 Черный
Доставим завтра
Ручка раздельная TREND JK
919
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ERGO JK CP-8» Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ERGO JK
 
919
Ручка раздельная для межкомнатной двери «EVO JK BL-24» Черный
Доставим завтра
Ручка раздельная EVO JK
882
Защелка врезная PLASTLP96WC-50/IND SN мат.никель (кратно коробке 30 шт)
Доставим завтра
Защелка врезная PLASTLP96WC-50/IND
512
Защелка врезная LP72-50 BL Черный
Защелка врезная LP72-50
363
Ручка раздельная для межкомнатной двери «POLO JK ABG-6» Зеленая бронза
Ручка раздельная POLO JK
 
863
Ручка раздельная K.JS51.MARCO (MARCO JS) SN-3 матовый никель
Ручка раздельная Ajax K.JS51.MARCO (MARCO JS)
930
Защелка врезная LP45-8 CP Хром
Защелка врезная LP45-8
186
Ручка поворотная BK6 JK GR-23 графит
Ручка поворотная BK6 JK
526
Ручка защелка для межкомнатной двери «6010 CP-B» Хром
Ручка защелка 6010 (фик.)
 
1 149
Ручка раздельная для межкомнатной двери «EVO JK GR-23» Графит
Ручка раздельная EVO JK
939
Ручка раздельная для межкомнатной двери «SPLINE JK» BL-24 Черный
Доставим завтра
Ручка раздельная SPLINE JK
919
Защелка врезная LP45-8 CF Кофе
Доставим завтра
Защелка врезная LP45-8
169
Ручка раздельная для межкомнатной двери «CORSA AJ SN/CP-3» МатНикель/Хром, квадрат 105мм
Доставим завтра
Ручка раздельная CORSA AJ
 
744
Защелка врезная LP72-50 SN Мат.никель
Доставим завтра
Защелка врезная LP72-50
363
Ручка поворотная «BK6 JK CP-8» Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
 
498
Цилиндровый механизм с вертушкой «AX202/100 mm (45+10+45) CP» Хром 5 кл.
Доставим завтра
Цилиндровый механизм с вертушкой AX202 5 кл.
636
Ручка раздельная для межкомнатной двери «EVO JK CP-8» Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная EVO JK
 
919
Ручка раздельная для межкомнатной двери «SIGMA JK» SN/CP-3 МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная SIGMA JK
863
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ULTRA JK» BL-24 Черный
Доставим завтра
Ручка раздельная ULTRA JK
919
Ручка раздельная для межкомнатной двери «TREND JK» SSC-16 Сатинированный хром
Доставим завтра
Ручка раздельная TREND JK
958
Ручка раздельная для межкомнатной двери «SIGMA JR» SN/CP-3 МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная SIGMA JR
725
Ручка защелка для межкомнатной двери «6082 PB-P» Золото
Доставим завтра
Ручка защелка 6082 (без фик.)
 
709
Ручка поворотная BK6 JK SSC-16 сатин.хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
526
Ручка раздельная для межкомнатной двери «POLO JR ABG-6» Зеленая бронза
Доставим завтра
Ручка раздельная POLO JR
 
846
Защелка врезная LP45-8 GR Графит
Доставим завтра
Защелка врезная LP45-8
202
Ручка раздельная для межкомнатной двери «TREND JK» SN/CP-3 МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная TREND JK
900
Ручка раздельная для межкомнатной двери «ULTRA JK» CP-8 Хром
Доставим завтра
Ручка раздельная ULTRA JK
939
Ручка раздельная для межкомнатной двери «POLO JK» GR-23 Графит
Доставим завтра
Ручка раздельная POLO JK
863
Демпфер настенный DSW-60 серый
Доставим завтра
Демпфер настенный DSW-60
150
Ручка раздельная для межкомнатной двери «FUSION JR ABG-6» Зеленая бронза
Доставим завтра
Ручка раздельная FUSION JR
846
Ручка раздельная для межкомнатной двери «SPLINE JK» GR-23 Графит
Доставим завтра
Ручка раздельная SPLINE JK
958
Ручка раздельная для межкомнатной двери «SIGMA JR» ABG-6 Зеленая бронза
Доставим завтра
Ручка раздельная SIGMA JR
744
Защелка врезная LP72-50 CP Хром
Доставим завтра
Защелка врезная LP72-50
363
Петля универсальная без врезки IN4000W BL (100/P-2B 100x2,3) черный
Петля универсальная без врезки IN4000W
102
Защелка врезная PLASTLP96WC-50 BL черный
Защелка врезная Ajax PLASTLP96WC-50
575
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика