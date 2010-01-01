Фурнитура AJAX 224 товара

AJAX - это дверные ручки, ручки-защёлки, петли, цилиндровые механизмы и другая фурнитура для межкомнатных и входных дверей. Линейка марки постоянно дополняется новыми изделиями и дизайнами, проверенными рынком и потребительским спросом.