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Ламинат Swiss Krono

69 товаров
История Группы компаний SWISS KRONO GROUP началась в далеком 1966 году, когда австрийский предприниматель Эрнст Кайндль основал компанию в г. Менцнау, Швейцария. Благодаря предпринимательской проницательности и видению он заложил фундамент для образования сегодняшней группы компаний со всемирным охватом. Первый завод за пределами Швейцарии открылся во Франции 30 лет назад. За ним последовали филиалы в Германии, Польше и США. На рубеже нового тысячелетия появилось три завода на территории Украины, а также объекты в России и Венгрии. Сейчас, Группа компаний SWISS KRONO с главным офисом в Люцерне, Швейцария, является одним из ведущих мировых производителей древесных материалов. Компания обеспечивает полный ассортимент продукции для интерьеров, напольных покрытий и строительных материалов. В 2017/18 финансовом году оборот Группы компаний SWISS KRONO составил 2,0 млрд швейцарских франков. В компаниях группы работает около 5000 сотрудников на десяти производственных предприятиях по всему миру. Восемь национальных компаний, входящих в группу SWISS KRONO, работают в Швейцарии, Франции, Германии, Венгрии, Польше, Украине, России и США. Их продукция распространяется в 120 странах.
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На странице:
Ламинат SymBio Groove D7081 Дуб Пьемонт АС 5/33 V4
Ламинат Kronostar SymBio
 
888
Ламинат Kronostar SymBio Groove D7081 Дуб Демонт
Доставим завтра
Ламинат Kronostar SymBio Groove
504 1 008 ₽ -50%
Ламинат ECO-TEC 2079 Дуб Миллениум АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
674
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат Kronostar SymBio
 
888
Ламинат Kronostar SALZBURG 5G 1819 Дуб Идеальный V4 AC 5/33
Ламинат Kronostar Salzburg
 
1 284
Ламинат Kronostar SALZBURG 5G 1850 Каштан светлый V4 AC 5/33
Ламинат Kronostar Salzburg
 
1 284
Ламинат Kronostar Synchro-Tec 1871 Дуб Небесный АС 5/33 V4
Ламинат Synchro-Tec
1 123
Ламинат Kronostar SALZBURG 5G 11854 Тауэр V4 AC 5/33
Ламинат Kronostar Salzburg
 
1 334
Ламинат Kronostar Synchro-Tec 1873 Дуб Терра АС 5/33 V4
Ламинат Synchro-Tec
1 123
Ламинат Kronostar De Facto 40017 Дуб Хенсель АС 5/33
Ламинат De Facto
1 589
Ламинат Kronostar SymBio 7075 Дуб Сантерно
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio D7054 Дуб Маелл
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio Groove D7083 Сосна Кремона
Ламинат Kronostar SymBio Groove
1 008
Ламинат DE FACTO 4844 Дуб Либра АС 5/33
Ламинат Kronostar De Facto
 
1 589
Ламинат ECO-TEC 3529 Дуб Олинда АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
680
Ламинат Kronostar De Facto 40077 Дуб Юнити АС5/33
Ламинат Kronostar De Facto
1 589
Ламинат ECO-TEC D7061 Дуб Анвер АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
680
Ламинат Kronostar SALZBURG 5G 2048 Дуб Барбикан V4 AC 5/33
Ламинат Kronostar Salzburg
 
1 284
Ламинат Kronostar Synchro-Tec 1872 Дуб Огненный АС 5/33 V4
Ламинат Synchro-Tec
1 123
Ламинат Kronostar SALZBURG 5G 3075 Дуб Рип V4 AC 5/33
Ламинат Kronostar Salzburg
 
1 284
Ламинат Kronostar SymBio 3280 Дуб Монталь
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio 50037 Дуб Риол
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio 50327 Дуб Сивиан
Новинка
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio D50137 Дуб Мендель
Новинка
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio 3280 Нефелин
Новинка
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio 50197 Арагон
Новинка
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SymBio D50037 Виллемит
Новинка
Ламинат Kronostar SymBio
888
Ламинат Kronostar SALZBURG 5G 1800 Каштан темный V4 AC 5/33
Ламинат Kronostar Salzburg
 
1 337
Ламинат Kronostar SymBio D7082 Дуб Сормано
Ламинат Kronostar SymBio Groove
1 008
Ламинат Kronostar SALZBURG 7069 Сосна Сорбус
Ламинат Kronostar Salzburg
1 284
Ламинат Kronostar SymBio Groove D4925 Дуб Мирто
Ламинат Kronostar SymBio Groove
1 008
Ламинат Kronostar SymBio D7086 Дуб Терамо
Ламинат Kronostar SymBio Groove
1 008
Ламинат Kronostar Symbio Groove 4V Дуб Эльмас D3896
Ламинат Kronostar SymBio Groove
1 008
Ламинат Kronostar SALZBURG 7070 Дуб Эггенберг
Ламинат Kronostar Salzburg
1 287
Ламинат Kronostar Salzburg 50027 Дуб Графф V4 AC 5/33
Ламинат Salzburg
1 287
Ламинат Kronostar De Facto 4766 Дуб Эвидент АС 5/33
Ламинат De Facto
1 589
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат Kronostar De Facto
 
1 589
Ламинат DE FACTO 4841 Дуб Робустус АС 5/33
Ламинат Kronostar De Facto
 
1 589
Ламинат EVENTUM 1848 Дуб Монолит AC 4/32
Ламинат Kronostar Eventum
 
877
Ламинат EVENTUM 1812 Дуб Парадайз AC 4/32
Ламинат Kronostar Eventum
 
877
Ламинат ECO-TEC 1805 Дуб Дворцовый АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
674
Ламинат ECO-TEC 1811 Дуб Каньон АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
674
Ламинат EVENTUM 1847 Дуб Супремо AC 4/32
Ламинат Kronostar Eventum
 
876
Ламинат Galaxy D 3007 Ясень Стокгольм AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 2987 Дуб Ретушированный AC 4/32 V4
Ламинат Galaxy D
 
842
Ламинат Galaxy D 1816 Дуб Либерти AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 1815 Дуб Лунный AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
Ламинат Galaxy D 1807 Дуб Викинг AC 4/32
Ламинат Galaxy D
 
737
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