Ламинат Swiss Krono 69 товаров

История Группы компаний SWISS KRONO GROUP началась в далеком 1966 году, когда австрийский предприниматель Эрнст Кайндль основал компанию в г. Менцнау, Швейцария. Благодаря предпринимательской проницательности и видению он заложил фундамент для образования сегодняшней группы компаний со всемирным охватом. Первый завод за пределами Швейцарии открылся во Франции 30 лет назад. За ним последовали филиалы в Германии, Польше и США. На рубеже нового тысячелетия появилось три завода на территории Украины, а также объекты в России и Венгрии. Сейчас, Группа компаний SWISS KRONO с главным офисом в Люцерне, Швейцария, является одним из ведущих мировых производителей древесных материалов. Компания обеспечивает полный ассортимент продукции для интерьеров, напольных покрытий и строительных материалов. В 2017/18 финансовом году оборот Группы компаний SWISS KRONO составил 2,0 млрд швейцарских франков. В компаниях группы работает около 5000 сотрудников на десяти производственных предприятиях по всему миру. Восемь национальных компаний, входящих в группу SWISS KRONO, работают в Швейцарии, Франции, Германии, Венгрии, Польше, Украине, России и США. Их продукция распространяется в 120 странах.