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  6. Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
5,0
1 790

Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен

5,0
Этот товар смотрят 23 человека
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Код товара: 1020849
Этот товар смотрят 14 человек

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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Т0037226 Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Т0037226 ⋅ 1 790 ₽
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0
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 650
650
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Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Цвет: D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50747 Дуб Бирта Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50757 Дуб Герберт Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50787 Дуб Олссон Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50817 Дуб Виейра Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50857 Дуб Шеппард Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50867 Дуб Лаудер Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50557 Каштан Ливада
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    138 x 19,1 x 1,2
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Kronostar
  • Коллекция:
    Intellekt
  • Класс:
    AC5/33
  • Цвет:
    D50927 Дуб Мориссен

Характеристики

  • Артикул:
    Т0037226
  • Длина, мм:
    1380
  • Ширина, мм:
    191
  • Толщина, мм:
    12
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Kronostar
  • Коллекция:
    Intellekt
  • Класс:
    AC5/33
  • Цвет:
    D50927 Дуб Мориссен
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.318
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    25 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    5
  • Вес, кг:
    14
  • Тип замка:
    2G
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Дополнительно:

  • В наличии:
    95 товаров
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Характеристики

  • Артикул:
    Т0037226
  • Длина, мм:
    1380
  • Ширина, мм:
    191
  • Толщина, мм:
    12
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Kronostar
  • Коллекция:
    Intellekt
  • Класс:
    AC5/33
  • Цвет:
    D50927 Дуб Мориссен
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.318
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    25 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    5
  • Вес, кг:
    14
  • Тип замка:
    2G

Отзывы и вопросы о товаре

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