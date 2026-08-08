1 790₽
1 358 ₽
358 ₽
Этот товар купили 24 раза
Продается упаковками 1 упак = 1.318 м² = 5 шт
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Этот товар купили 24 раза
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|Т0037226
|
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Т0037226 ⋅ 1 790 ₽
|1 790 ₽
|
|0 ₽
|903-0144
|
Ограничитель напольный Bravo SFZ-100 Schrome
903-0144 ⋅ 315 ₽
|315 ₽
|
|315 ₽
|Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп
|
Подложка Solid, толщина 5 мм
Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп ⋅ 650 ₽
|650 ₽
|
|650 ₽
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar Intellekt, толщина 12 мм, D50927 Дуб Мориссен
Цвет:
D50927 Дуб Мориссен
Услуги:
Укладка ламината
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ДxШxТ), см:
138 x 19,1 x 1,2
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Kronostar
-
Коллекция:
Intellekt
-
Класс:
AC5/33
-
Цвет:
D50927 Дуб Мориссен
-
Артикул:
Т0037226
-
Длина, мм:
1380
-
Ширина, мм:
191
-
Толщина, мм:
12
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Kronostar
-
Коллекция:
Intellekt
-
Класс:
AC5/33
-
Цвет:
D50927 Дуб Мориссен
-
Общий цвет:
Коричневый
-
Декор:
Дерево
-
Фаска:
4V
-
Площадь:
1.318
-
Влагозащищенность:
Да
-
Водостойкость:
25 часа
-
Максимальная температура, °C:
27
-
Совместим с системой теплый пол:
Да
-
Поверхность:
Матовая
-
Материал:
HDF
-
Рисунок:
Под дерево
-
Количество шт. в упаковке:
5
-
Вес, кг:
14
-
Тип замка:
2G
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