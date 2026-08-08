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  5. Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
4,9
4 313

Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау

4,9
Этот товар смотрят 10 человек
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Код товара: 608998
Этот товар смотрят 35 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 185
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 1.974 м² = 8 шт
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Р0054357 Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Р0054357 ⋅ 4 313 ₽
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0
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 650
650
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Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    128,5 x 19,2 x 0,8
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Charm WR
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    56686 Дуб Линдау

Характеристики

  • Артикул:
    Р0054357
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    192
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Charm WR
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    56686 Дуб Линдау
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.974
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    8
  • Объём:
    0.016
  • Вес, кг:
    13.82
  • Тип замка:
    Megaloc
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Дополнительно:

  • В наличии:
    26 товаров
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Подложки
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Описание

Ламинат Classen Charm WR Дуб Линдау 56686
Основа HDF (High Density Fiberboard) древесно-волокнистая плита высокой плотности, произведенная из спрессованных волокон древесины с использованием высокой температуры под давлением;
Износостойкий. Устойчив к царапинам и стиранию благодаря крепкому качественному покрытию поверхности;
Влагостойкий. Не подвержен воздействию влаги за счет влагоизоляционного покрытия швов Isowaxx, которое защищает еще от пыли и грязи;
Замковое соединение Megaloc гарантирует не только простую и очень прочную бесклеевую укладку пола, но и легкий и быстрый демонтаж в любой момент;
Ламинат Classen Charm WR имеет премию «Голубой Ангел», которая гарантирует, что изделие соответствует самым высоким стандартам по экологическим, санитарным и эксплуатационным характеристикам;
Совместим с системами подогрева полов;
Устойчивый к возгоранию;
Антистатичность;
Долговечный: срок эксплуатации в жилом помещении 25 лет.

Характеристики

  • Артикул:
    Р0054357
  • Длина, мм:
    1285
  • Ширина, мм:
    192
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Charm WR
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    56686 Дуб Линдау
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.974
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    8
  • Объём:
    0.016
  • Вес, кг:
    13.82
  • Тип замка:
    Megaloc

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