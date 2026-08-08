Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау

Описание

Ламинат Classen Charm WR Дуб Линдау 56686

Основа HDF (High Density Fiberboard) древесно-волокнистая плита высокой плотности, произведенная из спрессованных волокон древесины с использованием высокой температуры под давлением;

Износостойкий. Устойчив к царапинам и стиранию благодаря крепкому качественному покрытию поверхности;

Влагостойкий. Не подвержен воздействию влаги за счет влагоизоляционного покрытия швов Isowaxx, которое защищает еще от пыли и грязи;

Замковое соединение Megaloc гарантирует не только простую и очень прочную бесклеевую укладку пола, но и легкий и быстрый демонтаж в любой момент;

Ламинат Classen Charm WR имеет премию «Голубой Ангел», которая гарантирует, что изделие соответствует самым высоким стандартам по экологическим, санитарным и эксплуатационным характеристикам;

Совместим с системами подогрева полов;

Устойчивый к возгоранию;

Антистатичность;

Долговечный: срок эксплуатации в жилом помещении 25 лет.