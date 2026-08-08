Ламинат 33 класс 4V Classen Charm WR, толщина 8 мм, 56686 Дуб Линдау

Ламинат Classen Charm WR Дуб Линдау 56686
Основа HDF (High Density Fiberboard) древесно-волокнистая плита высокой плотности, произведенная из спрессованных волокон древесины с использованием высокой температуры под давлением;
Износостойкий. Устойчив к царапинам и стиранию благодаря крепкому качественному покрытию поверхности;
Влагостойкий. Не подвержен воздействию влаги за счет влагоизоляционного покрытия швов Isowaxx, которое защищает еще от пыли и грязи;
Замковое соединение Megaloc гарантирует не только простую и очень прочную бесклеевую укладку пола, но и легкий и быстрый демонтаж в любой момент;
Ламинат Classen Charm WR имеет премию «Голубой Ангел», которая гарантирует, что изделие соответствует самым высоким стандартам по экологическим, санитарным и эксплуатационным характеристикам;
Совместим с системами подогрева полов;
Устойчивый к возгоранию;
Антистатичность;
Долговечный: срок эксплуатации в жилом помещении 25 лет.
Характеристики
Артикул:
Р0054357
Длина, мм:
1285
Ширина, мм:
192
Толщина, мм:
8
Страна:
Китай
Бренд:
Classen
Коллекция:
Charm WR
Класс:
33
Цвет:
56686 Дуб Линдау
Общий цвет:
Коричневый
Декор:
Дерево
Фаска:
4V
Площадь:
1.974
Влагозащищенность:
Да
Водостойкость:
24 часа
Максимальная температура, °C:
27
Совместим с системой теплый пол:
Да
Поверхность:
Матовая
Материал:
HDF
Рисунок:
Под дерево
Количество шт. в упаковке:
8
Объём:
0.016
Вес, кг:
13.82
Тип замка:
Megaloc
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