Подложка Solid, толщина 5 мм

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Описание

Подложка под паркет и ламинированные полы Solid листовая используется для предварительной подготовки поверхности для укладки напольного покрытия. Обеспечивает увеличение шумоизоляции и энергосбережения. Подходит в качестве основания для паркета, ламината, пробковых полов, ковролина. Выполнена из экструдированного полистирола. Сокращает проникновение посторонних звуков на 21 Дб, теплопроводность 0,020-0,021 W/mc. Не подвержена воздействию влаги и биологических угроз. Размеры 1 плиты - 1200х500х5 мм, количество плит в упаковке – 10 шт, площадь 1 упаковки - 6 м2.