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  4. Подложка Solid, толщина 5 мм
Подложка Solid, толщина 5 мм
Подложка Solid, толщина 5 мм
4,8
650

Подложка Solid, толщина 5 мм

4,8
Этот товар смотрят 26 человек
Подложка Solid, толщина 5 мм
Подложка Solid, толщина 5 мм
Подложка Solid, толщина 5 мм
Код товара: 615968
Этот товар смотрят 32 человека

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650
Этот товар купили 108 раз
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Этот товар купили 108 раз
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Подложка Solid, толщина 5 мм

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    50
  • 16, Цвет:
    Серый
  • Гарантия:
    1.6
  • Уровень шумоизоляции:
    20 Дб
  • Толщина (мм) (фильтр):
    5

Характеристики

  • Артикул:
    Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп
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Дополнительно:

  • В наличии:
    563 товара
  • Образец:
    в 1 магазинах
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Описание

Подложка под паркет и ламинированные полы Solid листовая используется для предварительной подготовки поверхности для укладки напольного покрытия. Обеспечивает увеличение шумоизоляции и энергосбережения. Подходит в качестве основания для паркета, ламината, пробковых полов, ковролина. Выполнена из экструдированного полистирола. Сокращает проникновение посторонних звуков на 21 Дб, теплопроводность 0,020-0,021 W/mc. Не подвержена воздействию влаги и биологических угроз. Размеры 1 плиты - 1200х500х5 мм, количество плит в упаковке – 10 шт, площадь 1 упаковки - 6 м2.

Характеристики

  • Артикул:
    Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп

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