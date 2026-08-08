Подложка Solid, толщина 5 мм

Подложка под паркет и ламинированные полы Solid листовая используется для предварительной подготовки поверхности для укладки напольного покрытия. Обеспечивает увеличение шумоизоляции и энергосбережения. Подходит в качестве основания для паркета, ламината, пробковых полов, ковролина. Выполнена из экструдированного полистирола. Сокращает проникновение посторонних звуков на 21 Дб, теплопроводность 0,020-0,021 W/mc. Не подвержена воздействию влаги и биологических угроз. Размеры 1 плиты - 1200х500х5 мм, количество плит в упаковке – 10 шт, площадь 1 упаковки - 6 м2.
Характеристики
Артикул:
Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп
Отзывы и вопросы о товаре
0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре
На информационном ресурсе применяются куки и рекомендательные технологии
Отзывы и вопросы о товаре0