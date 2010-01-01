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Ламинат Kronospan

1 товар
Kronospan — австрийская компания, основанная в 1897 году. Сегодня это крупнейший производитель плит из древесно-стружечной массы в мире, который имеет более 40 заводов в 30 странах мира. Компания производит широкий ассортимент продукции, включая ЛДСП, ДСП, МДФ, ХДФ. ЛХДФ фанеру и другие изделия из древесины. Kronospan является одним из ведущих производителей ЛДСП в мире. Они производят ЛДСП с различными поверхностными отделками, такими как глянцевый, матовый, шероховатый, текстурированный и другие. Компания также специализируется на производстве экологически чистых панелей с пониженным содержанием формальдегида. В ассортименте Kronospan есть более 200 декоративных вариантов ЛДСП, которые отличаются различными цветами, фактурами и поверхностными отделками.
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Рейтинг магазина
4.7
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Ламинат Kronospan Forte К394 Дуб Валькирия
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Ламинат Kronospan Forte
336 671 ₽ -50%
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