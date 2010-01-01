Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Бренды
  3. BORDER

Замки BORDER

35 товаров
Замки BORDER - это инновационное сочетание защитных характеристик, безупречного внешнего вида и отменного качества материалов и работы. Мы разрабатываем замки именно для России, учитывая все особенности нашей страны - от климата до криминальной обстановки. Применение особых элементов защиты от всех распространенных способов взлома, антикоррозионное цинковое покрытие всех элементов замка, только качественная сталь и отличный внешний вид (полировка и хромирование видовых частей) - вот базовые для характеристики любого замка серии BORDER Mechanical.
Фильтры
Цвет
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Замок сувальдный Border ЗВ G 8-6 Э (4 ключа)
Доставим завтра
Замок сувальдный Border ЗВ G 8-6
1 302
Задвижка з-60 Никель зенковый
Доставим завтра
Задвижка з-60
525
Замковая система BORDER "PROFESSIONAL+" У (ЗВ4-3/85К, ЗВ8-6УН, з-60Б, КЛЮЧ 120) для М3
Доставим завтра
Замковая система BORDER "PROFESSIONAL+"
7 500
Замок сувальдный Border G 8-6. Э
Доставим завтра
Замок сувальдный Border G 8-6
900
Комплект врезных замков «BORDER Grand 2» (ЗВ8-8Г/15, ЗВ4-3/85Г) 5 кл. Хром
Доставим завтра
Комплект врезных замков BORDER Grand 2
2 532
Замок цилиндровый «Border ЗВ 4-3/85Г» Хром
Доставим завтра
Замок цилиндровый Border ЗВ 4-3/85Г Хром
1 204
Замок для входной двери цилиндровый «Border ЗВ 4-3/85К» Хром
Доставим завтра
Замок цилиндровый Border ЗВ 4-3/85К
945 1 260 ₽ -25%
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-6 ЛК5/15» левый, 5 кл. Хром
Доставим завтра
Замок врезной сувальдный ЗВ8-6 ЛК5/15 левый
2 183
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-6 ПК5/15» правый, 5 кл. Хром
Доставим завтра
Замок врезной сувальдный ЗВ8-6 ПК5/15 правый
2 183
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4-3/85М» Хром
Доставим завтра
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4-3/85М
1 695
Замок сувальдный Border К 8-6 (5 ключей)
Доставим завтра
Замок сувальдный Border К 8-6
1 565 2 086 ₽ -25%
Замок BORDER G 8-6 Э Никель
Замок BORDER G 8-6 Э
1 143
Замок врезной сувальдный Border (Бордер) К8-6 , 5 кл. (кл. 120 мм) /72260/
Замок врезной сувальдный Border К8-6
2 295
Замок для входной двери сувальдный «Border ЗВ G 9-6 Э» Хром
Замок сувальдный Border ЗВ G 9-6 Э Хром
1 834
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-8 К5/15» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный ЗВ8-8 К5/15
2 741
Замок для входной двери сувальдный «Border 3В 9-8 Г» Хром
Замок сувальдный Border 3В 9-8 Г Хром
1 246
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-8У» с ригелем 12 мм, 3 кл. Хром
Замок врезной сувальдный ЗВ8-8У
997
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9-8 МК4Т/15» с тягами, 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9-8 МК4Т/15
3 305
Комплект врезных замков «BORDER Standart» с ригелем 12 мм (ЗВ8-8У, ЗВ4-3/55) 3 кл. Хром
Комплект врезных замков BORDER Standart с ригелем 12 мм
1 688
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ9-6 ЛКЗ» левый, 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ9-6 ЛКЗ левый
2 698
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4-3/55» с ригелем 12 мм Хром
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4-3/55
690
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-8Д/15» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный ЗВ8-8Д/15
1 154
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9-8 МК4/15» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9-8 МК4/15
3 389
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-8 Г/15» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный ЗВ8-8 Г/15
1 327
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-8Д/13» с накладками и отв. планкой, 3 кл. Хром
Замок врезной сувальдный ЗВ8-8Д/13
1 213
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ9-8 МКЗ/15» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ9-8 МКЗ/15
3 537
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой «ЗВ9-6 ПКЗ» правый, 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой ЗВ9-6 ПКЗ правый
2 698
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-6 ПК5Т/15» с тягами правый, 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный ЗВ8-6 ПК5Т/15 с тягами правый
2 335
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ЗВ9-8Г» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой ЗВ9-8Г
46 999
Замок врезной сувальдный «ЗВ8-6 ЛК5Т/15» с тягами левый, 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный ЗВ8-6 ЛК5Т/15 с тягами левый
2 335
Замок накладной «ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002» Медь
Замок накладной ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002
 
3 015
Замок врезной Border 3В9-8Г/15
Замок врезной сувальдный Border 3В9-8Г/15
2 341
Замок BORDER G 4-3 (круглая защелка, никель) зенковый
Замок BORDER G 4-3
1 300
Замок врезной сувальдный Border с задвижкой и защёлкой ЗВ9-6 ПКТЗ с тягами (прав.), 5 кл. /77404/
Замок врезной сувальдный Border ЗВ9-6 ПКТЗ
2 860
Корпус врезного замка с защёлкой «ЗВ4-3Г» Хром
Корпус врезного замка с защёлкой ЗВ4-3Г
1 431
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика