Замки BORDER 35 товаров

Замки BORDER - это инновационное сочетание защитных характеристик, безупречного внешнего вида и отменного качества материалов и работы. Мы разрабатываем замки именно для России, учитывая все особенности нашей страны - от климата до криминальной обстановки. Применение особых элементов защиты от всех распространенных способов взлома, антикоррозионное цинковое покрытие всех элементов замка, только качественная сталь и отличный внешний вид (полировка и хромирование видовых частей) - вот базовые для характеристики любого замка серии BORDER Mechanical.