Замок накладной ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002 /85500/

3 015 ₽
Арт. 83795
Цвет:Медь
Страна происхождения:Россия
Бренд:Border
Материал:Сталь
Артикул:40225
Цвет:Медь
Страна происхождения:Россия
Бренд:Border
Материал:Сталь
Вес, кг:1
Тип упаковки:Пакет
Класс безопасности:3 класс
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:4
Количество ключей, шт:5
Серия:ЗНД
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:10
В наличии:104 товара
Описание
Замок накладной сувальдный ЗН 4-8 М универсальный. 3-ий класс безопасности, 8 сувальд, 250 000 секретных комбинаций.Крепежная фурнитура, шестигранная накладка, 5 кл.
