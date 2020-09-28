Каталог
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки для входных дверей
  5. Накладные
  6. Замок накладной ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002 /85500/
Замок накладной «ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002» Медь
5,0
3 015

5,0
Этот товар смотрят 11 человек
Арт. 83795
Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва

3 015
503 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Цвет:
    Медь
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Border
  • Материал:
    Сталь

Дополнительно:

  • В наличии:
    104 товара

Описание

Замок накладной сувальдный ЗН 4-8 М универсальный. 3-ий класс безопасности, 8 сувальд, 250 000 секретных комбинаций.Крепежная фурнитура, шестигранная накладка, 5 кл.

Отзывы и вопросы о товаре

2
5.0 / 5 На основе 2 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
К Кирилл
28 сентября 2020
5
Комментарий
Всего за две тысячи от этого замка я получил: четыре толстых ригеля. Обломать их или спилить просто не представляется возможным. Хорошая защита от большинства видов взлома, третий класс безопасности. Мне всё нравится, спасибо
Вам помог этот отзыв?
В
В Воронов Георгий Никитич
24 сентября 2020
5
Комментарий
Качественные накладные замки, уже не первый раз беру подобные модели. Самое главное в них – это простота установки. Не нужно с этим заморачиваться. Дизайны под любую дверь
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0