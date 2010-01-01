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Ламинат Kastamonu

8 товаров
Kastamonu — компания, специализирующаяся на изготовлении МДФ, ДСП покрытий и ламината. Бренд создан в 1969 году в составе холдинга HAYAT, родом из Турции. Производство ламинированных покрытий ведется на восьми турецких заводах, а также в пяти других странах — например Румынии, России, Болгарии. Ламинат Kastamonu сравнительно недавно появился на рынке, но сама торговая марка уже давно и прочно занимает одно из лидирующих мест среди брендов напольных покрытий в Европе. Производством ламината под этой торговой маркой занимается компания Kastamonu.
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Ламинат Kastamonu Nanoclick NC63 Хаггинс
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Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC67 Габбро
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC64 Хабер
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC66 Саган
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC65 Дален
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC62 Жансен
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC68 Йерсен
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC61 Йейл
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
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