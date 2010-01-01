Ламинат Kastamonu 8 товаров

Kastamonu — компания, специализирующаяся на изготовлении МДФ, ДСП покрытий и ламината. Бренд создан в 1969 году в составе холдинга HAYAT, родом из Турции. Производство ламинированных покрытий ведется на восьми турецких заводах, а также в пяти других странах — например Румынии, России, Болгарии. Ламинат Kastamonu сравнительно недавно появился на рынке, но сама торговая марка уже давно и прочно занимает одно из лидирующих мест среди брендов напольных покрытий в Европе. Производством ламината под этой торговой маркой занимается компания Kastamonu.