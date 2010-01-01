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Ламинат Floorwood

148 товаров
История бренда Floorwood – это широко распространенная в Германии история о небольшой семейной лесопилке, которая стала затем популярным экспортным брендом. Данный бренд уже давно нельзя назвать чисто немецким так, как основная часть продукции производится вне территории страны-основателя. Заводы Floorwood размещены на территории Бельгии, Китая, России и Украины. Благодаря более дешевой стоимости процесса производства, цены на продукцию Floorwood доступные. Да и в общем компания нацелена на среднестатистических покупателей масс-маркета, как по критерию цены, так и по критерию качества.
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На странице:
Ламинат Floorwood Epica D7074 Дуб Шатоден АС 5/33
Ламинат Floorwood Epica
888
Ламинат SPC Floorwood Unit 4402 Дуб Тизоль 0,5/43 4V
Лучшая цена
Ламинат SPC Floorwood Unit
1 006 2 013 ₽ -50%
Ламинат Floorwood Estet 6687 Дуб Ленсингтон
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Estet
 
1 200
Ламинат Floorwood Expert 8805 Дуб Гарднер L2C AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Expert
 
624 1 040 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Expert
 
1 040
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M1 Клео 0,5/43
Доставим завтра
Ламинат SPC Floorwood Unit
2 060
Ламинат Floorwood Profile 4975 Дуб Крианса AC 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Profile
 
612 1 020 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Serious Smart CD228 Дуб Одэсан L2C
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Serious Smart
1 570
Ламинат Floorwood Epica D1822 Дуб Ануари АС 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Epica
 
888
Ламинат Floorwood Estet 6693 Дуб Энтони 4V АС 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Estet
 
547 1 094 ₽ -50%
Ламинат Floorwood Epica D1823 Дуб Эванс АС 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Epica
 
530 883 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75031 Дуб Эддисон L2C AC 6/34 КЛАСС
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Megapolis 618 Дуб Ченнаи АС6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат Floorwood Respect 708 Дуб Батлер AC5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Respect
 
624 1 040 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75034 Дуб Портленд L2C AC 6/34 КЛАСС
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат Floorwood Epica
 
888
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат Floorwood Palazzo
 
1 351
Ламинат Floorwood Megapolis 617 Дуб Лима АС6/34
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат Floorwood Estet
1 200
Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit
2 013
Ламинат Floorwood Profile 50127 Дуб Иберика АС5/33
Ламинат Floorwood Profile
1 008
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium Gray Oiled 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
6 510
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
Ламинат SPC Floorwood Unit
2 060
Ламинат SPC Floorwood Joy 9902 Carnival
Ламинат SPC Floorwood Joy
1 640
Ламинат Floorwood Profile 4974 Дуб Шиаве AC 5/33
Ламинат Floorwood Profile
 
1 008
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
Ламинат SPC Floorwood Genesis
 
2 230
Ламинат Floorwood Megapolis 608 Дуб Лагос АС6/34
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV63 Дуб Мэйсер
Ламинат SPC Floorwood Genesis
 
2 161
Ламинат Floorwood Dream 7794 Дуб Аспен
Ламинат Floorwood Dream
974
ЛП Floorwood Dream АС 5/33 V4 (1380х159х8мм) 7798 Дуб Милано (2,194 м2)
Ламинат Floorwood Dream
974
Ламинат Floorwood Respect 705 Дуб Гибсон AC5/33
Ламинат Floorwood Respect
 
1 040
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit
1 864
Ламинат SPC Floorwood Unit 5508 Дуб Алерана 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit
2 060
Ламинат SPC Floorwood Unit 5210 Дуб Кедди 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit
2 060
Ламинат SPC Floorwood Joy 8944 Sky
Ламинат SPC Floorwood Joy
1 403
SPC Floorwood Quantum 0,5/43 4V (1220х228х5 мм) c подложкой 8604 Дуб Вильсон / Wilson Oak (2,23 кв.м)
Ламинат SPC Floorwood Quantum
2 322
Паркетная доска FW OAK Orlando Snow Oil 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
4 477
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando White Matt Lac 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
6 101
Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
4 337
Паркетная доска FW OAK Orlando White Oil 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
4 477
Паркетная доска FW ASH Madison Gray Oiled 3S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
4 434
Паркетная доска FW OAK Richmond White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
4 744
Ламинат SPC Floorwood Authentic 6236 Costa sierra / Прибрежные горы
Ламинат SPC Floorwood Authentic
2 045
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1538 Golden sunset / золотой закат
Ламинат SPC Floorwood Authentic
2 045
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1502 Fleur de orange / Оранжевый цветок
Ламинат SPC Floorwood Authentic
2 045
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1510 Dark castle / Темный замок
Ламинат SPC Floorwood Authentic
2 144
Ламинат Floorwood Balance 1812-1 Дуб Ранкор AC5/33
Ламинат Floorwood Balance
 
908
Ламинат Floorwood Serious Smart CD235 Дуб Ульсан L2C
Ламинат Floorwood Serious Smart
1 570
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