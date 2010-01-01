Ламинат Floorwood 148 товаров

История бренда Floorwood – это широко распространенная в Германии история о небольшой семейной лесопилке, которая стала затем популярным экспортным брендом. Данный бренд уже давно нельзя назвать чисто немецким так, как основная часть продукции производится вне территории страны-основателя. Заводы Floorwood размещены на территории Бельгии, Китая, России и Украины. Благодаря более дешевой стоимости процесса производства, цены на продукцию Floorwood доступные. Да и в общем компания нацелена на среднестатистических покупателей масс-маркета, как по критерию цены, так и по критерию качества.