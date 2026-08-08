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  6. Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
4,8
4 428

Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak

4,8
Этот товар смотрят 5 человек
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Код товара: 1020862
Этот товар смотрят 21 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 037
Этот товар купили 36 раз
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 2.174 м² = 9 шт
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Этот товар купили 36 раз
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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Т0033294 Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Т0033294 ⋅ 4 428 ₽
 4 428
0
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 315
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 650
650
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Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Цвет: 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8385 Дуб Аскер/ Asker Oak Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8386 Дуб Руссен / Russen Oak Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8388 Дуб Бертран/ Bertrand Oak Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8387 Дуб Гровери / Groveri Oak Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8390 Дуб Сельберг/ Selberg Oak Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8326 Дуб Линео / Lineo Oak Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8335 Дуб Риман/ Riman Oak Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8317 Дуб Новион/ Novion Oak
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    122 x 19,8 x 1,2
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Floorwood
  • Коллекция:
    Paradigma
  • Класс:
    AC6/34
  • Цвет:
    8209 Дуб Асти / Asti Oak

Характеристики

  • Артикул:
    Т0033294
  • Длина, мм:
    1220
  • Ширина, мм:
    198
  • Толщина, мм:
    12
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Floorwood
  • Коллекция:
    Paradigma
  • Класс:
    AC6/34
  • Цвет:
    8209 Дуб Асти / Asti Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.174
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Полуматовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    9
  • Вес, кг:
    21.6
  • Тип замка:
    2G
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Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара
Яндекс Сплит - оплата частями

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Межкомнатные двери

Характеристики

  • Артикул:
    Т0033294
  • Длина, мм:
    1220
  • Ширина, мм:
    198
  • Толщина, мм:
    12
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Floorwood
  • Коллекция:
    Paradigma
  • Класс:
    AC6/34
  • Цвет:
    8209 Дуб Асти / Asti Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.174
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Полуматовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    9
  • Вес, кг:
    21.6
  • Тип замка:
    2G

Отзывы и вопросы о товаре

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