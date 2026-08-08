4 428₽
2 037 ₽
492 ₽
Этот товар купили 36 раз
Продается упаковками 1 упак = 2.174 м² = 9 шт
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Этот товар купили 36 раз
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|Т0033294
|
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Т0033294 ⋅ 4 428 ₽
|4 428 ₽
|
|0 ₽
|903-0144
|
Ограничитель напольный Bravo SFZ-100 Schrome
903-0144 ⋅ 315 ₽
|315 ₽
|
|315 ₽
|Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп
|
Подложка Solid, толщина 5 мм
Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп ⋅ 650 ₽
|650 ₽
|
|650 ₽
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Paradigma, толщина 12 мм, 8209 Дуб Асти / Asti Oak
Цвет:
8209 Дуб Асти / Asti Oak
Услуги:
Укладка ламината
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ДxШxТ), см:
122 x 19,8 x 1,2
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Floorwood
-
Коллекция:
Paradigma
-
Класс:
AC6/34
-
Цвет:
8209 Дуб Асти / Asti Oak
-
Артикул:
Т0033294
-
Длина, мм:
1220
-
Ширина, мм:
198
-
Толщина, мм:
12
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Floorwood
-
Коллекция:
Paradigma
-
Класс:
AC6/34
-
Цвет:
8209 Дуб Асти / Asti Oak
-
Общий цвет:
Бежевый
-
Декор:
Дерево
-
Фаска:
4V
-
Площадь:
2.174
-
Влагозащищенность:
Да
-
Водостойкость:
48 часов
-
Максимальная температура, °C:
27
-
Совместим с системой теплый пол:
Да
-
Поверхность:
Полуматовая
-
Материал:
HDF
-
Рисунок:
Под дерево
-
Количество шт. в упаковке:
9
-
Вес, кг:
21.6
-
Тип замка:
2G
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