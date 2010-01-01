Двери Mastino 871 товар

Входные двери «Мастино» — это современные технологии, стильный дизайн, максимальная надежность и безопасность. Представленные на официальном сайте двери Мастино производят на заводе в городе Казани, где также изготавливают двери Бульдорс, на современном автоматизированном оборудовании с использованием только качественных комплектующих российских и зарубежных производителей. Производственная база завода уникальна, где в одно целое объединились лучшие зарубежные и отечественные технологии с использованием высокой степени автоматизации.