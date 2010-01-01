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Ламинат Faus

32 товара
Faus – широко известная в Европе испанская компания, которая занимается производством напольных покрытий класса «люкс». В своей продукции производители сочетают сырье высокого качества и собственные запатентованные разработки. Компания позиционирует себя, как производителя очень качественного и надежного пола с высокими показателями влагостойкости, огнеупорности, а также устойчивого к механическим и химическим повреждениям. Компания Faus экспортирует свою продукцию в более чем 45 стран Европы и мира, при том объемы производства увеличиваются так, как бренд стабильно набирает популярность.
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На странице:
Ламинат Faus Stone Effects S172579 Palatino Vesubio AC6/33
Ламинат Faus Stone Effects
3 750
Ламинат Faus Retro S177215 Vintage Tile AC6/33
Ламинат Faus Retro
3 346
Ламинат Faus Sense S180055 Cinnamon Oak AC6/33
Ламинат Faus Sense
3 675
Ламинат Faus Syncro S172913 Luna Roble Oak AC5/33
Ламинат Faus Syncro
3 402
Ламинат Faus Masterpieces S174269 BRETANA ROBLE OAK AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S176980 NATURAL Normandie
Ламинат Faus Masterpieces
3 980
Ламинат Faus Industry Tiles S179677 MARMOLSTATUARIO
Ламинат Faus Industry Tiles
3 973
Ламинат Faus Elegance S173620 Colonial Oak AC6/33
Ламинат Faus Elegance
3 674
Ламинат Faus Cosmopolitan S177123 Tokio Oak 4V AC5/33
Ламинат Faus Cosmopolitan
2 793
Ламинат Faus Elegance S172524 Romance Oak AC6/33
Ламинат Faus Elegance
3 674
Ламинат Faus Syncro S177253 Rustic Ivo AC5/33
Ламинат Faus Syncro
3 575
Ламинат Faus Elegance XXL S179721 Ceniza Oak AC6/33
Ламинат Faus Elegance
3 968
Ламинат Faus Elegance S172494 Divino Oak AC6/33
Ламинат Faus Elegance
3 500
Ламинат Faus Cosmopolitan S177130 Moscu Oak 4V AC5/33
Ламинат Faus Cosmopolitan
2 660
Ламинат Faus Syncro S172432 Boheme Oak AC5/33
Ламинат Faus Syncro
3 575
Ламинат Faus Elegance XXL S181342 Caramelo Oak AC6/33
Ламинат Faus Elegance
3 968
Ламинат Faus Sense S180031 Anise Oak AC6/33
Ламинат Faus Sense
3 675
Ламинат Faus Cosmopolitan S177147 Paris Oak 4V AC5/33
Ламинат Faus Cosmopolitan
2 660
Ламинат Faus Sense S179998 Vanilla Oak AC6/33
Ламинат Faus Sense
3 675
Ламинат Faus Elegance S172487 Amaretto Walnut AC6/33
Ламинат Faus Elegance
3 500
Ламинат Faus Masterpieces S177017 Sahara Versailles AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S176942 Chic Chevron/Espiga AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Industry Tiles S177222 Concrete AC6/33
Ламинат Faus Industry Tiles
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S174276 NATURAL Parquet/Natural Herringbone AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S176959 Classic Chevron/Espiga AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S174221 Grey Chevron AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S176997 Brun Normandie AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 969
Ламинат Faus Masterpieces S176973 Boho Chevron AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S180079 Casual Chevron/Espiga Casual AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S180185 Loira Herringbone AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S180086 Light Grey Chevron AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
Ламинат Faus Masterpieces S180208 Narbona Herringbone AC6/33
Ламинат Faus Masterpieces
3 970
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