Ламинат Faus 32 товара

Faus – широко известная в Европе испанская компания, которая занимается производством напольных покрытий класса «люкс». В своей продукции производители сочетают сырье высокого качества и собственные запатентованные разработки. Компания позиционирует себя, как производителя очень качественного и надежного пола с высокими показателями влагостойкости, огнеупорности, а также устойчивого к механическим и химическим повреждениям. Компания Faus экспортирует свою продукцию в более чем 45 стран Европы и мира, при том объемы производства увеличиваются так, как бренд стабильно набирает популярность.