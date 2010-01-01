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Двери Банные штучки

12 товаров
«Банные Штучки» поддерживают традиции настоящей душевной русской бани, лечащей разум, тело и душу - той бани, где сходят семь потов, душистый пар ласково обволакивает тело, а вода смывает все заботы и тревоги.
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Дверь для сауны, короб из липы "Банные штучки", 1,7х0,7 м
Класс С Коричневый
6 180
Дверь глухая из цельного массива "Золотые рыбки", резное 3D полотно, Класс А, короб из сосны "Банные штучки", 1,9х0,7 м
Золотые рыбки
16 438
Дверь глухая из цельного массива "Озорной Дед", резное 3D полотно, короб из сосны "Банные штучки", 1,9х0,7 м
Озорной Дед
17 465
Дверь глухая с панно, 0,4х0,6 м, "С легким паром!", короб из сосны, с ручками и петлями "Банные штучки", 1,8х0,7 м
Класс А "С легким паром!"
12 327
Дверь глухая "Банька", Класс А, короб из сосны, с ручками и петлями "Банные штучки", 1,9х0,7 м
Класс А Банька
12 333
Дверь глухая "Банька", искусственно состарена, короб из сосны, с ручками и петлями "Банные штучки", 1,9х0,7 м
Класс А Банька
14 414
Дверь глухая с фольгой, Класс Б, короб из липы "Банные штучки", 1,7х0,7 м
Класс Б с фольгой
8 026
Дверь глухая, горизонтально-диагональная, Класс А, короб из сосны, с ручками и петлями "Банные штучки", 1,9х0,7 м
Класс А горизонтально-диагональная
9 964
Дверь со стеклом 4 мм, Класс Б, короб из липы "Банные штучки", 1,7х0,7 м
Класс Б со стеклом
8 126
Дверь глухая, диагональная, Класс А, короб из сосны, с ручками и петлями "Банные штучки", 1,9х0,7 м
Класс А диагональная,
9 964
Дверь глухая из цельного массива "Заходи, если че", резное 3D полотно, короб из сосны "Банные штучки", 1,8х0,7 м
Заходи, если че
24 320
Дверь из стекла, бронза тонированная, прозрачная, 8 мм, короб из лиственных пород "Банные штучки" , 1,9х0,7 м
Бронза тонированная
13 165
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