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Плитка Kerama Marazzi

12 товаров
Kerama Marazzi — международный бренд, входящий в число лидеров глобального рынка керамики. Бизнес компании охватывает весь процесс создания керамических изделий, от глиняных карьеров до фирменной розницы во всех крупных городах РФ и за рубежом.
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За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
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Тортона белый 16084 7,4х15
Доставим завтра
Тортона Kerama Marazzi
1 706
Тортона Бордюр Багет белый BLD046 15х3
Доставим завтра
Тортона Бордюр Багет
168
Тортона Бордюр Багет серый BLD051 15х3
Тортона Бордюр Багет
168
Стеллине Бордюр Багет серый BLB044 20х5
Стеллине Бордюр Багет
224
Карму бежевый светлый матовый обрезной 11205R 30х60
Карму матовый обрезной
1 791
Карелли Декор обрезной VT\A109\11195R 30х60
Карелли Декор обрезной
885
Стеллине Бордюр Багет бежевый BLB045 20х5
Стеллине Бордюр Багет
224
Стеллине Бордюр Багет беж светлый BLB043 20х5
Стеллине Бордюр Багет
224
Стеллине Плинтус серый FMD022 20х10
Стеллине Плинтус
282
Карелли Декор обрезной VT\A107\11195R 30х60
Карелли Декор обрезной
885
Театро беж светлый обрезной 12134R 25х75
Театро обрезной
2 077
Театро Декор обрезной HGD\A419\12139R 25х75
Театро Декор обрезной
1 036
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