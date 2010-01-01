Качественные двери - один из гарантов безопасности вашего помещения, будь то жилой дом, квартира или офис. Как ни крути, наиболее удачным решением принято считать изделия, выполненные из металла. Такие двери обладают рядом преимуществ:

Высокая прочность. Благодаря использованию качественных материалов, двери из металла уверенно выдержат ударные нагрузки, будь то случайностью или же попыткой ворваться к вам в жилище.

Благодаря использованию качественных материалов, двери из металла уверенно выдержат ударные нагрузки, будь то случайностью или же попыткой ворваться к вам в жилище. Отличная шумоизоляция. Входные металлические двери в квартиру могут защитить не только от непрошенных гостей, но и от посторонних звуков.

Входные металлические двери в квартиру могут защитить не только от непрошенных гостей, но и от посторонних звуков. Независимость от климатических условий. Двери из металла не деформируются при высокой влажности или от палящего солнца, они не изменяют своих размеров, всегда сохраняя первозданный вид.

Двери из металла не деформируются при высокой влажности или от палящего солнца, они не изменяют своих размеров, всегда сохраняя первозданный вид. Пожароустойчивость. Современные технологии позволяют и деревянные двери сделать огнеустойчивыми, но наверняка это стоит недешево, в то время, как металлическая дверь едва ли загорится от пламени зажигалки хулигана.

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