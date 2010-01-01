Качественные двери - один из гарантов безопасности вашего помещения, будь то жилой дом, квартира или офис. Как ни крути, наиболее удачным решением принято считать изделия, выполненные из металла. Такие двери обладают рядом преимуществ:
- Высокая прочность. Благодаря использованию качественных материалов, двери из металла уверенно выдержат ударные нагрузки, будь то случайностью или же попыткой ворваться к вам в жилище.
- Отличная шумоизоляция. Входные металлические двери в квартиру могут защитить не только от непрошенных гостей, но и от посторонних звуков.
- Независимость от климатических условий. Двери из металла не деформируются при высокой влажности или от палящего солнца, они не изменяют своих размеров, всегда сохраняя первозданный вид.
- Пожароустойчивость. Современные технологии позволяют и деревянные двери сделать огнеустойчивыми, но наверняка это стоит недешево, в то время, как металлическая дверь едва ли загорится от пламени зажигалки хулигана.
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