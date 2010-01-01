Входные двери из нержавеющей стали пользуются большим спросом благодаря своим уникальным свойствам и приемлемой цене. Используемый металл (нержавейка) обладает высокой стойкостью к коррозии, большим сроком службы и непревзойденным внешним видом. Несмотря на то, что раньше нержавеющая сталь воспринималась лишь как конструкционный материал для лестниц, перил и интерьера промышленных объектов, сегодня она используется в домашних интерьерах.

Основные отличительные качества дверей из нержавеющей стали:

высокая стойкость в коррозии благодаря использованию качественной высоколегированной стали. Поверхность со временем не блекнет и на долгие годы сохраняет свой неповторимый внешний вид;

срок службы до 50 лет;

высокая надежность;

стильный внешний вид;

прочная сталь стойка к механическим повреждениям;

не требует покраски.

Интернет-магазин 169.ru предлагает купить дверь из нержавейки по выгодной цене. Нашими партнерами являются только лучшие зарубежные и отечественные производители, поэтому каждая модель отличается высоким качеством и надежностью. Используемые запорные механизмы имеют высокий класс взломостойкости. Каждые двери изнутри утеплены минеральной ватой, чтобы исключить тепловые потери, а также обеспечить хорошую звукоизоляцию.

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