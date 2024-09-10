Каталог
  Главная
  Входные двери
  Двери Bravo
  Серия Bravo R
  5. Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Dark Barnwood, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 224284
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
21 978
24 420
-10%
3 663 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205x86
205x86
205x96
Как сделать замеры
Цвет: Букле черное/Dark Barnwood
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Dark Barnwood
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-1353
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Dark Barnwood
  • Модель:
    Пик
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель типа Skin Doors. Винил.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    70/98
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 90-45/45 C Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DE-11-CL INOX P
  • Накладка сувальдная наружная:
    DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P
  • Ручка:
    A-493 C Хром
  • Ночная задвижка:
    З-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    ТТ-0803-8/75 CR Хром
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Букле черное/Dark Barnwood
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.AM05.H03178.
  • Вес, кг:
    50
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием.
Особенности
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Входные двери Bravo. Руководство по эксплуатации..pdf Входные двери Bravo. Сертификат..pdf Обрамление проема входной двери. Схема монтажа..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

42
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
10 сентября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
03 февраля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
10 января 2024
5
Вам помог этот отзыв?

Другие предложения из раздела "Серия Bravo R"

Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 273 26 970 ₽ -10%
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
29 538 32 820 ₽ -10%
Дверь входная Флэт Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 1 замок, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэт Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 1 замок, с ночной задвижкой
31 428 34 920 ₽ -10%
Дверь входная Флэт Kale Almon 28/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Флэт Kale Almon 28/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 238 35 820 ₽ -10%
Дверь входная Проф Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Проф Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
26 820
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Off-white, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Некст Kale Букле черное/Off-white, 2 замка, с ночной задвижкой
 
30 270
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Nordic Oak, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
29 220
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Kale Букле черное/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
30 120
Дверь входная Граффити-5 Букле черное/Slate Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Граффити-5 Букле черное/Slate Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
23 970
Дверь входная Граффити-5 (115/Г5) Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Граффити-5 (115/Г5) Букле черное/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 708 24 120 ₽ -10%
Дверь входная Форт Kale Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Форт Kale Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
29 808 33 120 ₽ -10%
Дверь входная Граффити-5 (115/Г5) Букле черное/Look Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Граффити-5 (115/Г5) Букле черное/Look Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 573 23 970 ₽ -10%
