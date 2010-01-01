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Ручки для входных дверей

23 товара
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Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) CP-8 хром
Доставим завтра
Ручка раздельная K.XL62.TOR
 
1 434
Ручка дверная «DH-0433 SS» с пружиной, нержавейка, квадрат 9x140 мм
Доставим завтра
Ручка дверная DH-0433 SS
 
1 551
Ручка Pro A-888 SB МатЧерный (алюм., 8*150 мм)
Доставим завтра
Ручка Pro A-888
1 120
Ручка дверная «4132 Вега» Антик Медь, 124:1:54(2474)
Доставим завтра
Ручка дверная 4132 Вега
1 067
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
Ручка дверная для ЗВ4 НР0901
 
627
Дверное кольцо «Fly knocker» 150 mm Латунь
Дверное кольцо Fly knocker
13 092
Дверное кольцо «Margherita knocker» 125 mm Латунь
Дверное кольцо Margherita knocker
11 259
Комплект накладок на противопожарные ручки «DH-0433» Черный, нейлон (2 шт. в упаковке)
Комплект накладок на противопожарные ручки DH-0433
201
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр «DH-0219 NE» Черный, нейлон, квадрат 8x140 мм
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр DH-0219 NE
1 241
Ручка-штанга нажимная «1300А» для антипаники врезной к замку FL-0433 ANTI-PANIC
Ручка-штанга нажимная 1300А
5 169
Ручка-штанга нажимная «1700А» для антипаники врезной к замку FL-0433 ANTI-PANIC
Ручка-штанга нажимная 1700А
7 237
Ручка-штанга нажимная с защёлкой «1700В» для антипаники накладной для одноствор. и двуствор. дверей
Ручка-штанга нажимная с защёлкой 1700В
7 237
Ручка-штанга нажимная «1700С» с тягами в комплекте для двухстворчатых дверей
Ручка-штанга нажимная 1700С
9 306
Ручка дверная «4131 Вега» Антик, 124:1:84(2474)
Ручка дверная 4131 Вега
1 136
Ручка дверная «4112 Вега» Антик, 124:1:90(2474)
Ручка дверная 4112 Вега
 
1 099
Ручка на планке «DH-0433/2» для антипаники (1300А, 1700A) - без пружины
Ручка на планке DH-0433/2
497
Ручка на планке «Р85-5858У-Чш» 00351 Черная шагрень
Ручка на планке Р85-5858У-Чш
 
1 911
Ручка дверная «DH-0433 NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Черный, нейлон
Ручка дверная DH-0433 NE
 
532
Ручка дверная «DH-043P-KNOB NE» Черный, нейлон, квадрат 9x90 мм
Ручка дверная DH-043P-KNOB NE
 
1 241
Ручка дверная «DH-0431 NE» для замка (FL-0432, 0433, 0434) Черный, нейлон
Ручка дверная DH-0431 NE
 
1 110
Ручка дверная для «ЗВ9 902 НР0501» (плоская) с пружиной Медный антик
Ручка дверная для ЗВ9 902 НР0501
772
Ручка раздельная «№93» Хром (140 мм)
Ручка раздельная №93
480
Ручка дверная «DH-0433/GR NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Серый, нейлон
Ручка дверная DH-0433/GR NE
 
1 257
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