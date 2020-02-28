Каталог
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) BL-24 черный
Цвет: Черный
Цвет: Черный
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) BL-24 черный
Ручка раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) SSC-16 сатинированный хром

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    40897
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    1
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    XL
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    24
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    28948 товаров
  • Образец:
    в 2 магазинах

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
А Анохина Елизавета
28 февраля 2020
5
Комментарий
Хочу поблагодарить этот магазин за возможность купить такую прекрасную дверную ручку, на мой взгляд, идеально подойдет для любой комнаты, удобна в использовании.
Вам помог этот отзыв?
Ж
Ж Женя Карьков
10 сентября 2019
4
Комментарий
Ручка для межкомнатной двери мне нравится, довольно плавно производит открытие двери, покрытие качественное, металл хороший, не как у предыдущий, которая мялась как фольга.
Вам помог этот отзыв?
К
К Кирилл
30 июня 2019
4
Комментарий
. Ручка мне очень нравится, сделана из качественного металла, дизайн проработан, цена совсем небольшая, думаю, что каждый сможет себе такую позволить.Слышал много хороших отзывов о данном магазине и решил приобрести в нём товар.Ручка имеет приятную цену и очень хорошее качество. Работает отлично, без затруднений. При установке проблем не возникло.
Вам помог этот отзыв?
